Vålerenga må bare ikke invitere til folkefest – det går aldri bra

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det som har vært tradisjonen for Vålerenga når laget har bydd inn til folkefest de siste årene har vært en tråkig kamp, og enten tap eller uavgjort, slik at laget ikke har klart å benytte seg av anledningen når det har vært litt ekstra folk og en spesiell ramme rundt kampen.

Det var det i aller høyeste grad også i årets 16. mai-kamp, da hele Østblokka var stappfull med en fantastisk TIFO og hyllest til Jacob Dicko Eng. Terningkast ti fra VIF-supporterne før kamp, herlig stemning, sol og fint vær og et Vålerenga-lag som har vunnet fire på rad hjemme for første gang siden 2022.

Vålerenga-spillerne og Klanen markerte sin støtte til Jacob Dicko Eng (i hvitt) foran 16. mai-oppgjøret mot Kongsvinger (Heiko Junge/NTB)

Det pleier å være ensbetydende med en skuffende Vålerenga-prestasjon, men det store unntaket fra den regelen har vært 16. mai-kampene Vålerenga har spilt på hjemmebane de siste 15 årene. Da har det stort sett blitt seier, og på Intility har det også bare blitt ett tap på 16. mai siden den første kampen i 2018. Det var to trender som krasjet med hverandre på fotballens festdag, og dessverre for VIF ble det den dårlige trenden som vant i det som ble en ny skuffende prestasjon og tap for Kongsvinger.

Som så ofte før var Vålerenga det førende laget i startet og kom ut med masse glød og entusiasme, før kampen havnet inn i det litt for kjente sporet der Vålerenga prøver å bryte ned motstanderen og ikke klarer det. Noe som fører til at det blir ganske jevnspilt, der VIF har mye ball, mens motstanderen kontrer de gangene Vålerenga enten spiller på seg brudd eller blir tatt i ubalanse på vei fremover.

Da gir VIF fra seg like mye rom som de har gjort de siste årene, og det var synlig også i denne kampen. Kongsvinger klarte å utnytte det ved flere anledninger til å skape store muligheter, og det gjorde de også før ledermålet. Da hadde de en veldig farlig overgang, som Aaron Kiil Olsen klarte å stoppe før Per Nilsson ble spilt helt fri med Sjøeng. Den påfølgende corneren klarte VIF imidlertid ikke å få unna.

Vålerenga-spillerne depper etter at Kongsvingers Harald Holter har styrt inn 1-0 til gjestene fra de dype skoger. (Heiko Junge/NTB)

Den første omgangen mot Kongsvinger ebbet ut med 0-1 til pause, og det var litt som å se da Bryne var på besøk for noen uker siden. Også den gang var det gjestene som skapte de farligste og beste sjansene, til tross for at Vålerenga klarte å krangle inn et mål og få med seg tre poeng.

Det var ingen pen kamp, men da fikk laget med seg tre poeng og det på hjemmebane. Vålerenga hadde med det muligheten til å få et lite vendepunkt, og få med seg litt selvtillit og rade opp noen seiere i ligaen. Når alt i årets sesong handler om kun én ting er det bare å få nok poeng som teller, slik at seiere som mot Bryne er mer verdt enn alskens gode prestasjoner hvis de ikke gir tellende resultat.

Det er Vålerengas trøst og kan bli Vålerengas redning denne sesongen, da ingen av de andre topplagene i divisjonen heller har funnet formen så langt i år. Lillestrøm, under ledelse av Geir Bakke og Petter Myhre, trengte også tid på å stabilisere seg før det ble opprykk. Viking måtte tåle et ydmykende 5-0-tap borte for Nest-Sotra, før de også hadde samling i bunn og skjøt fart.

Det så ut til at Vålerengas bunnpunkt var nådd mot Mjøndalen, da laget ble overkjørt og utspilt i det som til slutt ble et 5-3-tap. Etter det fulgte fire strake seiere, og selv om prestasjonene med unntak av den ene omgangen mot HamKam ikke var blendende, klarte Vålerenga å få seire ute av dem. Det ga noe å bygge på, men som vi har sett de siste årene. Det å gi Vålerenga noe å bygge på er det farligste du gjør. Litt som å gå opp i en 2-0-ledelse. Det er livsfarlig.

Før Kongsvinger-tapet koste Vålerenga-supporterne seg med gratis mat og drikke på Fan-festen utenfor stadion, det er langhelg, nasjonaldag og pinse. Været er nydelig og ølen kald, og enn så lenge får VIF-fansen kose seg med det. På banen er laget fortsatt for ujevne til at en kan sette seg ned og kose seg med en Vålerenga-kamp. Mange seiere, lyspunkter og kamp om opprykk blir det, men det blir ingen dans på roser slik Brann opplevde. Så lenge det blir opprykk, spiller det forsåvidt ingen rolle heller.

Strålende solskinn og masse feststemte Vålerenga-supportere på Øst foran 16. mai-kampen mot Kongsvinger (Pål Karstensen)





---

Kampfakta

Obosligaen, runde 8

Vålerenga – Kongsvinger 0-2 (0-1)

Intility Arena, 10.770 tilskuere

Mål: 0-1 Harald Holter (32), 0-2 Jesper Grundt (75.)

Gule kort: Brice Ambina, Vålerenga. Vegard Moberg, Ludvig Langrekken, Kongsvinger.

Dommer: Ajdin Medic (Trosvik IF)

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Christian Borchgrevink, Aaron Kiil Olsen, Martin Kreuzriegler, Simen Juklerød (Adrian Kurd Rønning fra 85.) – Henrik Bjørdal, Brice Ambina, Petter Strand (Vegar Eggen Hedenstad fra 85.) – Magnus Bech Riisnæs, Ola Kamara (Mees Rijks fra 63.), Jones El-Abdelloui (63.)

---

---

Vålerenga på 16. mai siste 15 kamper:

2023: VIF-Kamma 3-0

2022: VIF-Kamma 1-1

2021: VIF-Kristiansund 1-2

2020: Ikke spilt grunnet pandemi

2019: VIF - Godset 2-0

2018: VIF - Stabæk 1-0 (første på Intility)

2017: VIF - KBK 1-0

2016: VIF - FKH 0-1

2015: VIF - Mjøndalen 4-2

2014: Start - VIF 2-2

2013: Vålerenga - Tromsø 2-0

2012: Utsatt grunnet dødsfall hos Stabæk

2011: FFK - VIF 3-1

2010: VIF - Aalesund 3-1

2009: VIF - Fredrikstad 2-1

2008: Brann - VIF 1-0

2007: VIF - Sandefjord 2-0

---