Beskylder Jevgenij Prigozjin for å være veik

Rekruttene i Storm Z – en russisk militærenhet bestående av tidligere straffedømte – står iført kampuniform med automatrifler i hendene mens en de henvender seg til Prigozjin på en video som avisen har lagt ut på avisen The Telegraphs nettsider. Ifølge The Telegraph hevder de at Wagner-sjefen ikke var mann nok etter at han avblåste mytteriet denne uka. Som en del av avtalen har Prigozjin sagt at han vil flytte til Hviterussland.

Hva nå?

Soldatene i videoen uttrykker sterk misnøye over det de oppfatter som Prigozjins veike ledelse:

– Ryktene sier at du stakk av og løy for alle gutta. Hele Storm Z var klar til å støtte deg, og ikke bare Storm Z, men også gutta dine. Men du stakk av, sier en av soldatene.

– Du var full av fine ord og vi støttet deg. Og hva nå? sier en annen.

Avtale med Putin

I en telefonkonferanse med journalister sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov at det var inngått en avtale med Prigozjin lørdag.

– Dere vil spørre meg hva som vil skje med Prigozjin personlig. Straffesaken mot ham vil bli henlagt. Han vil selv reise til Hviterussland, sa Peskov, og la ifølge CNN til at Kreml ikke visste hvor leiesoldaten befant seg.

Peskov sa også at Wagner-troppene ikke ville bli utsatt for noen rettslige forfølgelser for å ha marsjert til Moskva, og at Wagner-krigerne vil signere kontrakter med Russlands forsvarsdepartement.

