KONSERT

Kvelertak

Tons of Rock

Hvis det er ett norsk band som har kraft nok til å avslutte en festival som Tons of Rock, så er det Kvelertak.

Det er for all del mange store metalband i Norge, men få greier å appellere både til sjangerens kjernepublikum og til massene som sekstetten fra Rogaland.

De siste årene har Kvelertak spilt større og større konserter, blant annet innendørs på Sirkus-scenen på Øyafestivalen i fjor. Det var et skrell av de sjeldne. Men Tons of Rocks hovedscene Scream er nok med god margin den største de inntar på som headliner, som krever det lille ekstra også med tanke på at de avslutter en festival som har mønstret det ene høydepunktet etter det andre på akkurat denne scenen.

Vi kan kort nevne Iggy Pop og svenske In Flames bare i timene før Kvelertak. To kilder til garantert inspirasjon for avslutningsbandet. Ikke at vi noen gang var i tvil, men konserten Kvelertak leverte denne kvelden, ga garantert gjenlyd helt til «Rogaland» da hjemstavnslåten ble slått som med Tors hammer ned i Ekebergsletta.

(Mode Steinkjer)

Kvelertak leverte et blytung, rått og kompromissløst sett som takk for tilliten det er å lukke Norges største festival foran potensielt 30.000 publikummere. Det var ikke langt unna at alle disse var igjen da bandet startet på en måte som oser av en selvtillit bare et band som Kvelertak og vokalist Ivar Nikolaisen kan oppdrive. Han vil nok for mange være «han nye vokalisten» i lang tid ennå, men det er liten tvil om at han bidrar til å forme Kvelertak i en hardere og mer hardcore retning, uten at de «gamle» låtene lider under det sånn rent umiddelbart. Men åpningen ja. Da teppet falt dundret de på med «Krøterveg Te Helvete».





Hvilken sa du? Ikke alle har fått med seg at Kvelertak har sluppet ikke bare en, men to singler nå nylig fra det kommende albumet «Endling». Om «Krøterveg Te Helvete» har bandet selv sagt: «I L.A har de Sunset Strip, i Rogaland har vi Fargegata. Det er ikke særlig glamorøst å være Norges beste rockeband». Men denne kvelden ble det i det minste glamour på hardcore vis foran den bølgende, hyttende og kaosstemte sletta på Ekeberg.

Med Kvelertak-gitarist Maciek Ofstad og bassist Marvin Nygaard som kveldens tungvektere, satte de fyr på både låten – full av oppdemmet frustrasjon og agg etter mange år i busser på norske «krøterveger» – og ikke minst sitt eget show, som vokalist Ivar Nikolaisen styrte som en bokstavelig kaospilot. Hans innsats blir ikke mindre imponerende av at han også holdt en like forrykende konsert med sitt eget band The Good The Bad And The Zugly tidligere under festivalen, men som en toppidrettsutøver er han like vital når denne «metaltouren» kommer til finalen.

Det regnes som en ære å avslutte Norges største festival. Her gitarist Maciek Ofstad. (Mode Steinkjer)

Pyroen og flammene skulle fresende slikke huden på en allerede opphetet dag, og det både fra scenen og lysmastene ute på sletta. Sur og rød røyk veltet ut mens de fortsatte med et komprimert sett ilske låter med sikre allsangrefrenger. Når «Blodtørst» kommer som andre låt kommer crowdsurferne i bølger inn mot scenen, og vaktene rekker ikke annet enn å plukke de ned en etter en.





Det formelig koker blant kjernefansen, men også bakover i rekkene ser man hvordan energien drar med seg massene. «Crack Of Doom» har festivalens høyeste smell og blir knapt et hvileskjær før selve låten «Kvelertak» treffer i pannebrasken med full tyngde. Dette er massesuggesjon for hardrockere, og hver gang refrenget hamres ned i bakken kjenner man varen fra sceneflammene selv hvor langt unna man befinner seg.

Kvelertak skapte liv og røre på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Mellompartiet av konserten gir ingen nåde. «1985» er neste ut, og på et tidspunkt sier Ivar Nikolaisen at han får på øret at de må roe seg ned litt. Kan hende kunne vaktene trengt en liten pause, men vokalisten bemerker tørt at det blir nok vanskelig med det som nå kommer. De velter «Rogaland» utover og det taktfaste refrenget kjennes i magen til hver og en. Fore av låtene denne kvelden er fra «Splid», det første albumet de ga ut med Nikolaisen som vokalist. Og to av låtene er splitter nye, den siste av dem, «Skoggangr», knapt ute på Spotify før den fikk sin scenedebut i stort format.

Låten understreker at myter og mennesker vil stå i sentrum for Kvelertaks kommende «Endling», og handler om en viss Helmut Von Botnlaus, en tilbaketrukket fyr som skal ha bodd i lyngheiene og fjellområdene på sørvestkysten av Norge.





Det er nok en episk sinnatagg, og en insisterende hyllest til outsideren med en smittsom Thin Lizzy-aktig melodi inne i øset og med et refreng som fansen tar til deg nærmest intravenøst før finalen sender deg rett i bakken som en rotvelt av en vindturbin. Det er en litt atypisk Kvelertak-låt rent tradisjonelt, men indikerer kanskje noe om den nye kursen de er på vei inni. Trommelsager Håvard Takle Ohr viser virkelig hvilken ener han er bak batteriet denne kvelden, mens Marvin Nygaard herjer rundt med bassen som om han var Tor selv og gitaren var hammeren.

Ivar Nikolaisen holder tidenes mest energiske sceneshow. (Mode Steinkjer)

Med et sinnssykt oppløp fra de tre gitaristene Maciek Ofstad, Bjarte Lund Rolland og Vidar Landa blir «Fanden ta dette hull» siste låt fra «Splid», og derfra og ut gir de alt de har i den grad de kan gi mer enn de allerede har gjort. Ivar Nikolaisens innsats i front er et nærstudium av en energiutblåsning, aldri stille, alltid knugende rundt mikrofonen mens stativer og ledninger fyker innimellom. Nå kommer den ene krigserklæringen etter den andre, med «Nattesferd» og «Bruane brenn» før gutta henter «Mjød» som fra Valhalls dypeste gjemmer. Nå er det på alle måter varmt på Ekebergsletta.

Kvelertak på Tons of Rock 2023. (Mode Steinkjer)

Det skal bli varmere. Nå vaier flagget til Nikolaisen, portene åpner seg og «Helvete ture fram bråtebrann» som det heter i nettopp «Bråtebrann». Selvsagt har bandet snodd selve festfyrverkeriet til Tons of Rock, og brenner av både det og alt annet de har på sistelåten slik at himmelen åpenbarer flamma som det heter i sangen. Kanskje stakk Kvelertak fra kaoset sitt før lensmann og ordfører innfant seg på Tons of Rock også, men ikke før de hadde levert en sluttsats som er det mest brutale, tunge, storslåtte og underholdende vi har sett dem gjøre. Bedre finale kunne man ikke ønsket seg.





