Mie Sofie (4) har fått leukemi. Samtidig mister moren all inntekt

BERGEN (Dagsavisen): Når man har skattbar inntekt og må ha fravær fra jobb for å ta seg av alvorlig syke barn over en lengre periode, får man såkalte pleiepenger fra Nav. Også om man går på dagpenger eller er sykmeldt.

Men om man går på arbeidsavklaringspenger (AAP) når barnet blir sykt, får man ingen økonomisk hjelp fra staten.

– Jeg har ikke søkt engang, for det er ingen vits. Jeg får avslag uansett. Da Mie Sofie ble syk visste jeg at jeg ville miste alt, sier aleneforsørger og tobarnsmor Anita Idsal Øvsteland til Dagsavisen.

For AAP-mottakere har ikke rett på pleiepenger, og de mister også arbeidsavklaringspengene fordi de ikke er i aktivitet når de pleier sitt syke barn.

– For å ha rett til pleiepenger må du ha vært i arbeid siste fire ukene før du søker. En person som kun mottar arbeidsavklaringspenger, altså uten å være delvis i arbeid, vil derfor ikke oppfylle lovens vilkår om opptjeningstid, forklarer Lene Lied, seksjonssjef i Nav.

Beinsmerter var kreft

29. mai dro Øvsteland med fire år gamle Mie Sofie til legevakten i Stavanger. Datteren hadde vondt i kneet og moren tenkte at hun trengte antibiotika.

– Men det viste seg at hun trengte langt mer enn det. Hun hadde leukemi. Samme dag ble vi flydd til Haukeland sykehus, der hun har fått cellegift, steroider og smertestillende siden da.

Ved sengekanten har Øvsteland sittet i over to uker nå. Har vært hjemom én gang for å hente ting og ordne det praktiske, mens moren hennes passet på Mie Sofie på sykehuset. Å oppfylle aktivitetsplikten, som arbeidsavklaringspenger krever, har ikke vært mulig.

Selv om det er tunge tider, er mor og datter som erteris på sykehuset. (Birthe Steen Hansen)

Like før datteren ble syk, var det imidlertid håp om å komme seg tilbake i jobb.

– Jeg var arbeidssøker og hadde vært på flere intervju. Et normalt liv var rett rundt svingen. Men nå kan jeg ikke ta en jobb, sier Øvsteland.

Og kanskje heller ikke på veldig lenge. For ifølge Øvsteland har legene på sykehuset gitt henne et perspektiv på to år.

– Det er langvarig behandling med sykehusopphold. Vi skal være her i minst en måned, og deretter skreddersys et opplegg hvor det er mulig vi får et lokalt tilbud hjemme. Men jeg vet ikke.

Farsarven blir spist opp

– Hvordan skal dere klare dere økonomisk fremover?

– Jeg må bruke egne midler. I fjor solgte jeg huset mitt, og pengene jeg skulle bruke til å kjøpe ny bolig må jeg nå heller bruke på livsopphold. Det samme blir det med arven etter min far. Og så lenge jeg selv har penger, kvalifiserer jeg ikke til sosialstønad. Til og med barnas sparepenger må brukes før jeg eventuelt kan få sosialstønad.

Det blir tøffe år fremover, tror hun. Men samtidig er hun fast bestemt på at den lille familien på tre vil klare seg. Det hun er mest frustrert over er systemet, der en AAP-mottaker risikerer økonomisk ruin om barna blir syke.

– Dette er ikke rett. Og det kan umulig bare gjelde meg. Jeg lurer på om den loven i det hele tatt er lovlig, for i mine øyne er dette diskriminering. Det er kun AAP-mottakere dette gjelder, og det er barna deres det går utover.

Hun tror mange ikke er klar over at det er slik regelverket er blitt, etter lovendringen i 2018.

– Folk får det ikke med seg når det gjelder en liten gruppe, som ikke har ressurser eller krefter til å rope opp så alle får vite det. Men dette må komme ut, og skape en sjokkeffekt med høye skrik som fører til endring.

– Hjerteskjærende

Derfor delte hun sin opplevelse i en utblåsning på Facebook. Ganske raskt ble den delt videre av et tusentalls vantro lesere. Blant dem var Rødt-politiker og medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Mímir Kristjánsson. Han reagerer kraftig på situasjonen familien nå har havnet i.

Mímir Kristjánsson er hoderystende til Øvstelands historie. (Mari Wigdel)

– Dette er en hjerteskjærende historie om et hull i velferdsstaten som er helt uforståelig. Dette må ryddes opp i, sier han til Dagsavisen.

– Hvordan da?

– Enten må vi endre reglene, eller så må rundskrivet som forklarer Nav hvordan de skal forstå regelverket, endres. Og det må skje fort.

Kristjánsson tror at bakgrunnen for ordningen er pengesparing.

– Jeg forstår ikke at man skal spare penger i rike Norge på folks pleiepenger. Det er jo ikke slik at AAP er en slaraffen-ytelse. Derimot er det en helt legitim ytelse, der man også betaler skatt som alle andre. Dette er konsekvensen av en mistillitspolitikk som er under vår verdighet, tordner han.

– Hører ingensteds hjemme

Ifølge leder av AAP-Aksjonen, Elisabeth Thoresen, er det ikke første gang hull i regelverket gjør at AAP-mottakere havner i limbo. Likevel er hun sjokkert over hvordan det har slått ut for Øvsteland.

– Dette er helt forferdelig, og hører ingensteds hjemme. En helt feilslått politikk, er Thoresens dom.

Elisabeth Thoresen Elisabeth Thoresen krever endring av regelverket. (Hilde Unosen)

– Vi ser dette til stadighet, at man skulle tro at man var dekket av folketrygden, men så er det et tåpelig hull som gjør at du faller gjennom. Det er derfor vi krever at det må bli en gjennomgang av regelverket, tilføyer hun.

– Hva kan Øvsteland gjøre nå?

– Jeg har undersøkt litt, og tror hun kan prøve å søke utvidet overgangsstønad på bakgrunn av sykt barn. Ellers kan hun også søke omsorgslønn gjennom kommunen. Men jeg synes hun skulle ha sluppet dette, det burde ligge en pakke for aleneforeldre som plutselig får et alvorlig sykt barn, så de skal slippe å streve med det økonomiske ved siden av bekymringene for barnet. Og når man i tillegg selv har vært syk, så spørs det jo hvor sterk hun er til å takle alt som nå skjer.

– Ingen planer om å endre reglene

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Tomas Norvoll (Ap), er enig med Kristjánsson i at saken er hjerteskjærende. Selv om Øvsteland har gitt opp alle håp om å få økonomisk hjelp, ber han henne kontakte sitt Nav-kontor.

– Reglene for sosialhjelp er ikke så rigide at de er absolutte, og hver sak skal vurderes individuelt. Vi har vært helt tydelige på at barns behov skal vektlegges i enda større grad en før, sier Norvoll.

– Men hun betaler skatt, og er med i Folketrygden. Har hun ikke de samme rettighetene som en hvilken som helst skattebetaler?

– Det å betale skatt er ikke nødvendigvis det som utløser en rett til ytelser fra velferdsstaten. Det er yrkesaktivitet pleiepenger er knyttet til. AAP er en ytelse som ikke er beregnet ut fra tidligere arbeidsaktivitet, det vil si at du kan få AAP selv om du aldri noen gang har vært i arbeid. Det er bare inntektserstatningsordninger, som dagpenger eller sykepenger, som gir rett på pleiepenger.

Han medgir at regelverket kan få uheldige konsekvenser for noen.

– Denne moren har havnet i en situasjon hvor jeg nesten ikke kan forestille meg noe som er verre. Men da skal staten være der, og Nav må finne løsninger sammen med henne for å sikre livsopphold for familien. Når det oppstår slike hull i velferdsstaten, gir det grunnlag for å tenke seg om. Men noen konkrete planer om å revidere regelverket har vi ikke nå.

Likevel håper Øvsteland på en endring, men tror hun og familien uansett vil få lite nytte av den.

– Jeg er mest opptatt av situasjonen i sin helhet, og ikke bare min situasjon. For om det blir en endring i regelverket, vil det ta så lang tid å få den iverksatt at jeg og barna ikke får utbytte av det. Men jeg tror på en endring på sikt for de som kommer etter oss.

