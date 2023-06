Regjeringen foreslår forbud mot konverteringsterapi

– Endelig. Konverteringsterapi er en uakseptabel innblanding i folks seksuelle orientering og kjønnsidentitet, som ødelegger liv – nå blir det endelig forbudt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemeldingen.

Hun legger fram forslaget på en pressekonferanse sammen med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) klokka12.30 fredag.

Forbudet mot å utføre konverteringsterapi vil ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Særskilt vern for barn

Regjeringen foreslår at barn gis et særskilt vern. Videre foreslår regjeringen at forbudet mot å utføre konverteringsterapi også skal gjelde der nordmenn utfører denne type handlinger i utlandet.

– Folk skal trygt kunne være seg selv, uten å bli påført skam og psykisk press på grunn av den de er eller hvem de elsker. Lovforslaget gjør det helt klart at dette er handlinger vi vil til livs, sier Trettebergstuen.

Fikk kritikk

Da forslaget ble sendt på høring i fjor, kom det mange kritiske tilbakemeldinger, blant annet fra jurister. I forslaget som nå blir lagt fram, er det gjort flere lovtekniske endringer for å komme dette i møte, får NTB opplyst.

Det har særlig vært skepsis til at forbudet skal ramme konverteringsterapi fra «samtykkende voksne».

Regjeringen hadde først varslet at lovforslaget skulle legges fram i april. Det har vært skepsis til forslaget blant medlemmer i Senterpartiets stortingsgruppe, men ifølge Vårt Land har disse godtatt forslaget som nå legges fram.

