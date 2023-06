Sveitsiske lærere slår alarm om bleiebruk

I Sveits begynner barna på skolen i fireårsalderen. Derfor er det normalt at enkelte barn fortsatt går med bleie når de starter på skolen.

– Men når de fortsatt kommer til skolen med bleie som elleveåringer, er det urovekkende, sier Dagmar Rösler den sveitsiske avisen 20 Minuten, rapporterer Spiegel.

Foreldrenes oppgave

Det ømtålige emnet kommer stadig oftere opp på foreldremøter.

– Skolepersonalet er ikke ansatt for å bytte bleier, sier Rösler.

En rektor i sveitsiske Aargau, Philipp Grolimund, uttaler seg om problematikken i Sonntagszeitung, og mener det må innføres et bleieforbud i skolen.

Han omtaler problemet som så omfattende at de kunne ha ansatt en ekstra person bare til bleiebytte, men synes det er feil at skolen skal ta over flere av oppgavene til foreldrene.

Bekvemmeligheter

Ifølge Spiegel peker flere pedagoger på at det er en tiltakende bekvemmelighet hos foreldrene, som er årsaken til problemet. Og når det produseres bleier for stadig eldre barn, som markedsføres dem med løfter om lang holdbarhet, bidrar det til at foreldrene ikke lærer barna å gå på toalettet, mener de.

Den sveitsiske psykoterapeuten Felix Hof advarer også om at det å bruke bleier kan være stigmatiserende. I løpet av svømme- eller gymtimer har barn med bleier stor risiko for å bli ertet eller mobbet, mener han. Skolepersonalet må imidlertid være klar over om det å bruke bleier også kan være et varselsignal, ifølge Hof.

– Hvis det ikke skyldes en fysisk funksjonshemning, kan slik oppførsel tyde på omsorgssvikt eller en ekstremt belastende familiesituasjon, sier han.

