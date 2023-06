Søndag kan det erklæres hetebølge i Norge

– Kriteriet for det er at maksimumstemperaturen ikke er under 27 grader fem dager på rad, sier meteorolog hos Meteorologisk institutt Pernille Borander, til VG.

For Oslo melder Yr.no mellom 29 og 31 grader i Oslo fredag, lørdag og søndag. Dermed kan det erklæres hetebølge på søndag dersom prognosene holder seg.

Slik det ser ut nå, går Norge inn i den varmeste helgen hittil i år. Gradestokken vil nå 30 grader flere steder, men det er Østlandet og Sørlandet som får det varmest de neste dagene.

– Vi har et veldig stillestående høytrykk over Sør-Norge. Det gjør at luften bare blir varmere og varmere for hver dag, sier Borander.

