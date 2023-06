Stockholms varaordfører leser eventyr i drag

Stockholms varaordfører tok på seg rød leppestift og tupert parykk da han kledde seg ut i drag på en eventyrstund for barn som en del av en kampanje mot intoleranse og populisme i dag, melder The Telegraph.

Det er Jan Jönsson, 45 år gammel og medlem av det borgerlige partiet Liberalerna, som står bak kampanjen. Han lanserte kampanjen som et svar på Sverigedemokraternas gjentatte kritikk av at dragqueens holder eventyrstunder for barn på bibliotekene og omvisninger på Dramaten.

[ – Vi har alltid frykten i bakhodet ]

– Jeg bruker meg selv som et slags lerret for drag-artistene … for å kunne si at vi mener at alle skal ha frihet til å uttrykke seg, sier han til nyhetsbyrået AFP.

– Noen politiske partier har forsøkt å innskrenke friheten for andre og spesielt for dragqueens. Med denne holdningen håper jeg at flere vil kunne si: «OK, nå er det nok. Sverige skal være et fritt land!»

I en TV-debatt i begynnelsen av mai sa Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas leder, at det var “vanvittig” at skattebetalernes penger ble brukt til dragqueen-historietimer. Han gikk spesielt i rette med en dragartist kjent som «Shameless Winehore», som går under navnet «Miss Shameless» i historietimene. I et videoklipp som er lagt ut på Twitter, ser man Jönsson iført en krøllete blond parykk, falske øyevipper, en himmelblå kjole med røde blomster og høye hæler.

På en stol, omgitt av barn som sitter på gulvet, leser Jönsson et avsnitt fra «Brødrene Løvehjerte» av den kjente svenske barnebokforfatteren Astrid Lindgren om å stå for det man tror på, selv om det er farlig.

– Historier er ikke farlige for barn. Og det er ikke dragqueens heller. Men populisme og intoleranse er farlig for barn og voksne, sier Jönsson i reklamen. Jönsson har tidligere frontet en liberal kampanje mot den økende gjengkriminaliteten i Sverige, der politikeren iført blomstret skjorte og blå blazer ble kalt «gjengenes verste fiende».

[ Torbjørn Vereide syns det går for treigt å skille seg ]