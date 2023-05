Snø i fjellet og kø på veiene: Her er tipsene for pinse

– Du kan forvente kø og kaos på fredag, så har du mulighet, bør du unngå å kjøre denne ettermiddagen, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind i en pressemelding. Selskapet viser til skadetall og bompasseringer fra fjorårets pinse.

Selskapet forventer særlig stor trafikk fra Oslo i retning Vestfold og Telemark, og nordover fra Oslo på strekningen Gardermoen – Moelv. Fremtinds datterselskap, Fremtind Service, er Norges største utsteder av bombrikker og ser hvor mye trafikk det er på veien ut fra bompasseringer.

– Tallene viser at E18 Telemark har 30 prosent mer trafikk på fredag før pinse enn påfølgende fredag, mens E6 nordover har 18 prosent mer trafikk. Da skal det ikke voldsomt mye til før det kan bli kø og problemer, sier Svein Skovly i Fremtind Service.

Forsikringsselskapet har følgende råd til bilister:

Unngå høy fart

Unngå forbikjøringer

La mobilen ligge mens du kjører

Kontroller

Knut Smedsrud, sjef for Utrykningspolitiet (UP), sier til Dagsavisen at bilister kan regne med kontroller langs veiene.

– Som sjåfør kan du påtreffe kontroller på veinettet i dag og mandag, som er typiske utfarts- og hjemreisedager. UP har kontrollvirksomhet på hovedveinettet, riks- og europaveier, og de typiske utfartsveiene, sier Smedsrud.

– Vi ber alle trafikanter om å være tålmodige i trafikken og ikke foreta farlige forbikjøringer. Sett av god tid og ta pauser underveis. Ellers oppfordrer vi samtlige sjåfører om å overholde fartsgrensene, kjøre rusfritt og være oppmerksomme. Det redder liv, sier Smedsrud.

Snø i fjellet

Selv om de fleste skal nyte en smak av sommer denne pinsehelgen, er det vinterlig i høyden. Det har snødd på flere fjelloverganger og det er fare for snø i høyden også i pinsehelgen. Yr melder om snø i flere fjellområder denne helgen.

– Skal du over fjellet, følg med på værmeldingene. Er det meldt snø må du legge om til vinterdekk eller finne en alternativ rute om mulig, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding.

1,6 millioner skal reise

Selskapet Fremtind viser til en undersøkelse fra Respons Analyse, der 1,6 millioner nordmenn opplyser at de skal reise i pinsen.

Fem prosent skal til utlandet.

13 prosent skal reise til et annet sted (enn hytta) innenlands.

21 prosent skal på hyttetur.

61 prosent skal være hjemme.

