Busskaos: – Kanskje jeg bør skaffe meg en sykkel

– Barnevogner? Gravide?

Vaktene som skal sluse folk riktig vei på Helsfyr midt i rushtiden gjør sitt beste for å skape system i kaoset, og dirigerer folkemengden som har gått av T-banen og skal videre med buss for bane.

– Trekk videre oppover!

Det er onsdag ettermiddag, og Ursula Eva Ostrowska er blant dem som står i folkemengden på Helsfyr og venter på bussen som skal erstatte T-banens linje 3. Hun er en av dem som har opplevd trange busser, kø og forsinkelser de siste dagene, noe som har skapt frustrasjon hos mange reisende.

– Det har vært stor trafikk ved Bryn, så det har blitt mye kø, og det har forsinket meg til jobben denne uka, sier hun til Dagsavisen.

Ursula Eva Ostrowska er blant de mange som venter på buss for bane på Helsfyr i rushtrafikken. (Åsne Gullikstad)

Hun bor på Oppsal og jobber på Sagene.

– Kanskje jeg bør skaffe meg en sykkel, jeg vet ikke. Men det blir ganske lang vei å sykle, sier hun.

For øyeblikket kjøres det buss for bane på linje 2, 3 og 4 fra Helsfyr og østover. Det skjer fordi Sporveien gjennomfører påkobling av nytt spor, ny tunnel og ny bro mellom Brynseng og Hellerud/Høyenhall. Ruter oppfordret på forhånd reisende om å beregne god tid, vurdere andre reiseruter og å bruke sykkel om man kan.

Stappfullt

Politiet i Oslo meldte tirsdag om store trafikkproblemer.

– I forbindelse med at det for tiden er buss for bane fra Helsfyr har Ruter store problemer med gjennomføringen. Det er rett og slett for mye trafikk i området, skrev Oslopolitiet på Twitter tirsdag.

Politiet meldte at bussene hadde problemer med å komme tilbake til Helsfyr.

– De blir stående fast i Østensjøveien mellom rundkjøringen ved Jernbaneveien og helt ned til Helsfyr. Vi anbefaler trafikantene å benytte seg av alternative ruter på denne strekningen, skrev politiet.

Ruter sier til NRK at de kommer til å ha bistand fra politiet i ukene fremover i området.

Siv Hage er avhengig av linje 3 til og fra jobb. Hun står på bussen på vei fra Helsfyr, og skal hjem til Bøler onsdag ettermiddag. Bussen er stappfull. Selv om det er kø ved Brynseng, kommer bussen seg sakte, men sikkert gjennom strekningen.

Siv Hage står på en stappfull buss, men har forståelse for at det blir litt kaos i arbeidet som pågår. (Åsne Gullikstad)

Siv Hage står skviset mellom passasjerene på bussen, men har likevel forståelse for at det blir kaos i en slik situasjon.

– Jeg regner med at det kanskje er sånn man må forvente i rushtiden, sier hun.

– Jeg har også litt sympati med de som skal stå og få orden på dette på Helsfyr. Det er ikke deres feil, de gjør så godt de kan, sier hun.

Hun har ganske lang reisevei, men jobber turnus og må derfor ikke reise i rushtrafikken hver dag.

Bedre til uka?

Linje 4 til Bergkrystallen åpner igjen 30. mai, og da vil noe av trykket trolig lette, ifølge Ruter.

– Fra tirsdag over pinsen åpner linje 4 igjen. Da vil det være færre reisende som trenger buss for bane, sier talsperson Øystein Dahl Johansen i Ruter til NRK.

Men linje 3 Mortensrud og linje 2 Ellingsrudåsen vil være omfattet helt fram til 3. september.

