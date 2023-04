Kjære østfolding, vær stolt av L-en din!

«Si vollibaill. Jeg er glad i østfoldinger, men for meg så fremstår dere som barn. Dere har sånn barne-L-er. Vollibaill (...) Har dere vurdert å ta et plenumsmøte og kutte ut den L-en for å bli tatt litt seriøst?» spurte Thomas Seltzer i en episode av Trygdekontoret i februar.

Litt morsomt, men han er langt fra alene om å gjøre narr av Østfold-dialekten.

«Snakker du egentlig så pent, du som kommer fra Østfold?» «Dialekten din er vel egentlig ikke sånn?». Jeg er fra Våler, en liten kommune rett ved Moss. Av en eller annen merkelig grunn snakket vi ikke så bredt i boligstrøket hvor jeg vokste opp, men det gjorde mange rundt meg.

Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har fått spørsmålet om jeg har jålet meg til etter at jeg flyttet til Oslo. Om jeg bevisst har forsøkt å tilpasse meg for å bli tatt mer på alvor. Det har jeg ikke, men det er ikke rart at folk spør.

Det er faktisk slik at østfoldinger, og særlig dialektene, blir sett litt ned på.

Denne uken tok dialektdebatten nok en gang fyr. Christian Borch, tidligere nyhetsanker i NRK, har i en ny bok uttalt seg kritisk til at reportere snakker dialekt i riksdekkende nyhetssendinger. For ordens skyld, han mener at nyheter skal være forståelig for alle, og at de derfor bør fremføres på bokmål eller nynorsk. Det er en betimelige argumenter, men som Borch sa i kjølvannet av bråket «det er nesten så jeg har vippet bort en stein og åpnet for et vepsebol som ingen visste om».

Dialekt er identitet. Det er familien din, historien din og hjemmet ditt.

Det kan han da umulig mene. Dette er nemlig ikke første gang dialektdebatten har tatt fyr. Østfoldinger er ikke alene om å bli gjort litt narr av for dialekten sin. «Stavangersk og jærsk er to helt jævlige dialekter. Jeg kunne aldri vært sammen med en mann derfra», sa Sanna Sarromaa i et intervju med Dagsavisen for to år siden. Finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har uttalt at «dialekten mi regnes nok ufortjent som litt lavstatus».

Men ingen dialekter mobbes så mye som Østfold-dialekten. For snart ti år siden kalte riksmålsmannen, språkprofessor Finn-Erik Vinje, Fredrikstad-dialekten for landets verste dialekt. Den uttalelsen står han fortsatt ved.

Før jul fikk Tiktok-videoene til eiendomsinvestor Chris Mjøs stor oppmerksomhet. Ikke for boligene, men for at han til tross for å ha bodd i Spania i mange år, ikke har lagt ifra seg Fredrikstad-dialekten sin. Dommen fra kommentarfeltet var nådeløs: Usexy og uintelligent.

Dialekt er litt som bunader. Det er noe du kan kle deg i for å vise at du er stolt av hvor du kommer fra. Dialekt er identitet. Det er familien din, historien din og hjemmet ditt. Hvorfor skal vi da ikke kunne være stolte av å snakke Østfold-dialekt? Er det fordi det er arbeiderklasse-dialekt? For at det stammer fra det som tidligere var fabrikk- og landbruksstrøk? Jeg håper ikke det.

Det er lov å trekke på smilebåndet av ord som «tællekæll» (walkman, en gammel musikkspiller) og «prekæs», men å kalle Østfold-dialekten barnespråk, uintelligent og usexy blir for dumt. Det er som å si at et helt (tidligere) fylke er fullt av analfabeter.

«Nå høres jeg ut som verdens verste Oslo-mann, og det er jeg også», sa Seltzer i podkasten, «Jeg ville vel heller sagt til Oslo-pampen, har dere vurdert å ta et møte for å få barna deres til å slutte herme etter L-en vår? For den har jo spredd seg», parerte gjesten hans, regissør Kenneth Karlstad fra Sarpsborg. Ser dere, østfoldinger? Nå har vi snart tatt over hovedstaden også.

