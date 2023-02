Hackere spredte overgrepsmateriale via Gunnars Facebook-konto

Det var i påsken i fjor at han våknet til en beskjed fra Facebook om at kontoen hans var suspendert.

– Jeg hadde fått en melding fra dem der det sto at jeg hadde brutt deres regler og er suspendert.

På en Facebook-side får han beskjed om hvorfor kontoen er blokkert.

– Det står at jeg har brutt reglene ved å distribuere overgrepsmateriale. Jeg tenker bare «Shit, hva er dette?». Jeg regner med at det er en feil, men så snakker jeg med en kompis av meg, som har sett oppdateringen som ligger på veggen min. Det er en overgrepsfilm.

Hendelsen er ekstremt ubehagelig, synes familiefaren, som også har vært fotballtrener innenfor barneidretten.

– Jeg har ikke fått melding om at andre har sett det. Den lå ikke der lenge, men lenge nok til at noen har sett det, forteller han.

Senere sjekker han e-posten sin. Der ligger det meldinger fra Facebook om at han har endret passordet sitt.

– Det har gått raskt, kanskje fem minutter, så ble videoen delt.

Dagsavisen har forsøkt å få kommentar fra Meta om Gundersens opplevelse, uten hell.

Gunnar Gundersen opplevde at hackere spredde barneporno og stjal 18.000 kroner via hans Facebook-sider. (Privat)

Svindlet for stor sum

Kort tid etter får han en telefon fra DNB.

– De har spørsmål angående flere transaksjoner til Facebook-reklamer, på til sammen 18.000 kroner.

Senere skal Gundersen forstå hvordan hackerne har operert: Han tror de først hacket seg inn på hans Facebook-konto. Deretter har de brukt kredittkortet han hadde tilknyttet en bedriftsside til å kjøpe annonser på Facebook.

– Dette er etter alt og dømme svindelannonser ala Krypto, dating eller lignende.

Reklamene har de planlagt et stykke fram tid. Så tror han de har lagt ut overgrepsfilmen, slik at kontoen blir sperret og sporene slettet.

Gundersen anmeldte forholdet som bedrageri. Dagsavisen har sett anmeldelsen. Saken ble raskt henlagt.

[ Inger mistet datteren: – Å ha englevakt, er det dummeste uttrykket jeg vet om ]

Det står at jeg har brutt reglene ved å distribuere overgrepsmateriale. Jeg tenker bare «Shit, hva er dette?» — Gunnar Gundersen

Kjent metode

Øystein Andreassen, seksjonsleder i NC3 (Nasjonalt cyberkrimsenter) i Kripos, sier i en e-post til Dagsavisen at Kripos er godt kjent med svindelmetoden som Gundersen ble utsatt for.

– Vi ser at stadig flere nordmenn blir utsatt for svindel på sosiale medier. Med noen enkle grep kan du beskytte deg mot å bli svindlet, sier han.

– Bruk sterke og forskjellige passord. Passord er nøkkelen til ens digitale liv. Sørg for at ingen kan få tilgang til det! er hans beste råd.

I tillegg bør du bruke en ekstra sikkerhetsfunksjon.

– Bruk totrinnsbekreftelse. Da unngår du at andre utgir seg for å være deg på nett. Og så må du rydde opp i gamle kontoer du ikke bruker, sier Andreassen.

Han forteller at NC3 i Kripos jobber målrettet med å forebygge at nordmenn blir svindlet på sosiale medier. En del av arbeidet handler om å ha tett kontakt med Meta og de andre tjenestetilbyderne.

Gundersen brukte ikke totrinnsbekreftelse da han ble svindlet.

– Men det gjør jeg nå, sier han, og legger til at han ikke aner hvorfor han ble hacket.

Det noe av det verste du kan få publisert i eget navn, med tanke på omdømme — Gunnar Gundersen

– De kunne ha fulgt sporene

Nå etterlyser Gundersen at mediegiganten Meta tar større ansvar for den kriminaliteten som foregår på plattformene deres.

– Jeg mener de kunne fulgt sporene etter svindlerne. Det burde også ha vært bedre muligheter for kommunikasjon, de har ingen telefonnummer eller helpdesk der man kan ta kontakt. Selv om overgrepsmaterialet kanskje bare var ute i noen minutter, er det noe av det verste du kan få publisert i eget navn, med tanke på omdømme.

De 18.000 kronene har han fått tilbake ved hjelp av banken, men spesielt sårt er det at bilder, ferieminner og samtaler med moren som har gått bort nå er slettet.

– Vi har holdt Facebook-siden hennes aktiv etter at hun døde. Der hadde vi mange fine samtaler, som jeg hadde tatt vare på. Men nå er det også borte, sier Gundersen.

At uønskede filer og kriminalitet foregår på plattformen, er Meta og Facebook godt kjent med. For ganske nøyaktig to år siden meldte Facebook derfor at de ville endre algoritmene sine, slik at de står bedre rustet mot blant annet spredning av overgrepsmateriale.

Disse endringene i algoritmene muliggjør mediegiganten å automatisk sperre kontoer, uten at opphavspersonen enkelt kan få tilbake tilgangen til tjenesten. Det kan også ramme andre uskyldige, som den en offentlig støttede, ikke-statlige menneskerettighetsorganisasjonen Sex og Politikk, som mister annonsekontoen sin permanent den 28. februar.

[ Ekspert mener Mehls TikTok-taushet kan være villedende ]

Derfor ble saken henlagt

Det var Hilde Langlo Breivik, politiadvokat i Oslo politidistrikt, som henla Gundersen sin anmeldelse. Hun skriver i en e-post til Dagsavisen at disse sakene er vanskelige å oppklare.

– Jeg har henlagt denne saken grunnet ukjent gjerningsmann. Saken har, slik jeg har vurdert det, dessverre svært lavt oppklaringspotensial og forsøk på å etterforske vil være ressurskrevende uten at det nødvendigvis vil lede til noen kjent gjerningsperson som kan straffes i Norge.

Gundersen har hele tiden mistenkt at det er utenlandske krefter som står bak, noe politiadvokaten også kan bekrefte ofte er tilfellet.

– Mange av svindelsakene som anmeldes er erfaringsmessig begått fra utlandet og av utenlandske borgere som det kun i de alvorligste sakene lar seg gjøre å straffeforfølge her i landet, avslutter hun.

[ Professor: – Ikke særlig bekymret over hvor mye tid barn tilbringer foran en skjerm ]

[ (+) Disse er arbeidsgiverne skeptiske til å ansette: – Det skjønner jeg godt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen