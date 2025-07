Vil gi toppavansert bombefly til Israel

«Å autorisere presidenten til å handle ved å sikre at Israel er forberedt for alle mulige utfall hvis Iran forsøker å utvikle atomvåpen, og ved andre behov».

Slik lyder den første setningen i lovforslaget som to amerikanske folkevalgte nylig fremmet. Forslaget har fått navnet «Bunker Buster Act», og kommer med flere forslag som ifølge forslagsstillerne skal sikre USAs sikkerhet.

– Det er ekstremt dramatisk, sier USA-ekspert Hilde Restad til Dagsavisen om forslaget.



Hva går lovforslaget ut på, og hva kan konsekvensene bli dersom det får flertall blant de folkevalgte? Her er noen spørsmål og svar om saken.

Hvordan lyder lovforslaget?

Det tverrpolitiske lovforslaget skal ifølge forslagsstillerne:

Bidra til å sikre at Iran aldri kan true USA, Israel eller allierte med atomvåpen.

Gi presidenten myndighet til å overføre de mye omtalte GBU-57-bombene, og flyet som kan bære dem – hvis «Iran er nær ved å utvikle et våpen»

Sikre Israels «kvalitative militære overtak i regionen, samtidig som evnen til å avskrekke Iran opprettholdes».

Lovforslaget er også delt på nettsiden til Josh Gottheimer, som er Demokrat, og en av de to som står bak.

Disse bombene, også kjent som «bunker buster»-bomber, ble nylig brukt av USA mot Irans atomanlegg. Det eneste bombeflyet som klarer å bære den 13,5 tonn tunge bomben, heter Northrop B-2 Spirit.

Videre i forslaget står det at USA skal jobbe for å begrense Irans anrikning av uran, forsikre seg om at Israel og andre allierte er forberedt på alle mulige utfall hvis Iran utvikler atomvåpen, at USA skal sende et tydelig signal om at utvikling av iranske atomvåpen aldri vil aksepteres, og at USA videre forplikter seg til å militært avskrekke Irans utvikling av atomvåpen.

GBU-57-bombene veier hele 13 600 kilo. Foto: U.S. Air Force via AP / NTB

Presidenten vil, dersom forslaget vedtas slik det står, på Israels etterspørsel, kunne:



Bygge rullebaner i Israel som er tilpasset bombeflyet.

Lagre flyet og bombene der, og eventuelt overføre det til Israel hvis presidenten mener at Iran bryter ikkespredningsavtalen.

Bruken av flyet forutsetter den amerikanske presidentens godkjenning, at presidenten vurderer det dit hen at det tjener amerikansk nasjonal sikkerhet, og at Israel ikke har andre måter å ødelegge iranske atombunkere på.

Lovforslaget tar i utgangspunktet sikte på at USA selv skal operere flyet, men at de også kan overføres til Israel.



Hvorfor er dette viktig?

I tillegg til å kunne slippe de såkalte bunker-bombene, har B-2-flyet en enorm rekkevidde og kan bære atomvåpen. I ytterste konsekvens ville dette gjort Israel til en mye mer kapabel atommakt.

Hilde Restad, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole. Foto: Oslo Nye Høyskole

Hilde Restad er førsteamanuensis ved Avdeling for statsvitenskap og internasjonale relasjoner på Oslo Nye Høyskole. Hun reagerer på forslaget.

– Det er ekstremt dramatisk. Et aspekt er selvfølgelig det interne spillet i kongressen om hvem som støtter dette og ikke, men det er også et militærteknologisk aspekt ved dette. Det er kun USA som har disse flyene i verden, så det kan hende det blir litt for radikalt for enkelte å overføre flyet til Israel, sier Restad til Dagsavisen.

Hva er B-2-flyet?

Sebastian Langvad, major og hovedlærer ved Krigsskolen (KS). Forsvaret

Den aktuelle bomben, GBU-57, er designet for å bore seg så langt som 60 meter ned i bakken før de eksploderer.

B-2-flyet regnes som et interkontinentalt strategisk bombefly, og kan skjule seg fra radar ved hjelp av avanserte Stealth-systemer.

– Hvor viktig er B-2-flyet som verktøy for USA?

– Veldig viktig. Et verktøy er bare et verktøy, men det øker handlingsrommet for hva den som har verktøyet er i stand til å gjøre. Med B-2 er det denne «stealth-funksjonen» som er en av nøklene, altså at flyet kan ta seg inn i luftrom som fienden prøver å beskytte med det vi kaller integrert, lagdelt luftvern, har Sebastian Langvad, major og hovedlærer ved Krigsskolen (KS), tidligere sagt til Dagsavisen.

Nå sier han at Israel, om de med USAs hjelp skulle få sitt eget B-2-fly, vil ha evnen til å bryte inn i luftrom beskyttet av avanserte luftvernsystemer.

– Det er de samme strategiske kapabiliteter som USA tidligere har demonstrert at de har. Det er snakk om enorm rekkevidde og stor våpenlast, sier Langvad.

Et B-2 bombefly eskorteres av to F-22 jagerfly over Det hvite hus i anledning 4. juli, USAs nasjonaldag. Foto: AP Photo / Evan Vucci / NTB

Han forklarer at flyets stealth-utforming gjør det vanskelig å oppdage. Et B-2-fly flyr også ekstremt høyt, med en makshøyde på over 15.000 meter. Flyet kan fly mer enn 9600 kilometer uten å etterfylle drivstoff. Det er omtrent det samme som avstanden mellom Oslo og Manila, hovedstaden på Filippinene.

Allikevel understreker han at det USA demonstrerte av kapabilitet under angrepet mot Iran nylig, avhenger av mer enn kun B-2-flyet isolert.

– Det er et helt institusjonelt system rundt operasjonen USA gjennomførte mot Iran, blant annet med støtte fra tankfly, hangarskip, ubåter og så videre. Israel kan med dette få evnen til å frakte lignende bomber og trenge inn i iransk luftrom. Men de vil ikke automatisk få evnen til samme rekkevidde og volum som den amerikanske operasjonen, understreker Langvad.

Hvem foreslår dette?

Det er den demokratiske kongressmannen Josh Gottheimer, sammen med republikaneren Mike Lawler fra New York, som står bak lovforslaget. Til felles har de at deres økonomiske hovedsponsor er den amerikanske lobbygruppa «American Israel Public Affairs Comittee, best kjent som AIPAC.

Lobbygruppen jobber for å fremme israelske interesser i amerikansk politikk og forvalter en god del makt.

– Lobbyorganisasjonene sin makt er stor i USA. AIPAC, for eksempel, har vært veldig mektige. Makten er ofte indirekte. Man gir penger til en valgkamp, eller nedkjemper politiske motstandere. Mange politikere lener seg også på research og informasjon som leveres rett fra lobbyorganisasjonene, sier Restad.

– AIPAC har lenge vært utrolig mektige. De hadde evnen til å skremme en god del politikere til å gjøre som de ville, fordi de kunne bruke sine penger mot deg i en valgkamp. Men det demokratiske partiet har endret seg en del i det siste. Grasrota i det demokratiske partiet har endret seg mye, men det er ikke alltid det er relevant for en demokratisk politiker som sitter trygt.

En rekke amerikanske politikere mottar støtte fra AIPAC. Israel er også å regne som en av USAs nærmeste allierte.

Er lovforslaget realistisk?

Hilde Restad påpeker at det er flere momenter som taler både for og imot at lovforslaget vil gå gjennom.

– Man blir nødt til å veie en proisraelsk situasjon i kongressen mot at mye av grasrota det demokratiske partiet har vendt seg mot Israel. Men igjen, republikanerne har også flertall i Kongressen slik det står nå, sier Restad.

I nattens mulm og mørke angrep USA Irans atomanlegg. Foto: AFP PHOTO / US AIR FORCE / NTB

– I forbindelse med bombingen av Iran var det en rekke America First-personer som Marjorie Taylor Greene og Tucker Carlson som var veldig imot amerikansk involvering. De har ikke det klassiske forholdet til Israel som politikere fra begge partier i USA har. Det kan muligens komme en motstand fra den delen av det republikanske partiet. Samtidig kan det også komme støtte fra de vanlige, pro-Israelske demokratene. Dette kan gå begge veier.

Hva er de praktiske konsekvensene?

Midtøsten-ekspert Dag Henrik Tuastad sier til Dagsavisen at situasjonen på bakken trolig ikke ville blitt særlig annerledes om Israel faktisk fikk B-2-flyene.

Midtøsten-forsker Dag Henrik Tuastad ved Universitetet i Oslo (UiO). Foto: Jørn Skjærpe

– Vi vet at Israel har atomvåpen fra før. Per nå er Israel den dominerende militærmakten i Midtøsten. De har knust sine fremste konkurrenter. Dette er en måte å forsterke en allerede eksisterende situasjon. Det ville ytterligere forsterket Israels posisjon, sier han.

Han sier han ikke ville blitt overrasket om lovforslaget går gjennom, og at en slik lov ville styrket Israels militære evne til å hindre utvikling av iranske atomvåpen på egen hånd.

– Måten den amerikanske kongressen er satt sammen per nå gjør ikke dette overraskende, selv ikke at en demokrat har foreslått dette, sier Tuastad, og fortsetter.

– Om dette faller i god jord hos demokratiske velgere er en annen sak. Jeg tror ikke nødvendigvis dette blir sett på som noe dramatisk innad i USA, hvis man argumenterer med at det vil hindre Iran fra å skaffe seg atomvåpen. Det ville vært i tråd med det man kaller amerikanske interesser.