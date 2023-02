Facebook, hva gjør vi nå?

Om en knapp måned blir Sex og Politikk sin annonsekonto fjernet fra Facebook for godt, men det elektroniske monsteret nekter å fortelle oss hvorfor – og de svarer ikke når vi spør.

28. februar slettes («permanently disabled») en offentlig støttet, ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon sin mulighet til å profilere seg på Facebook og Instagram. Nettstedet tilbyr ingen veiledning eller bistand for å unngå dette.

Vi har siden oktober prøvd alt, og går nå i et siste forsøk til offentlige medier da det sist frambrakte en reaksjon fra de nordiske representantene for Meta, Facebooks eiere.

Dette er større enn oss. Det er for alvor på tide å se på konsekvensene av slike sanksjoner mot ytringsfrihet, pressefrihet og demokrati.

I en tid da enklere tilgang til kunstig intelligens skaper både begeistring og bekymring, kan det virke som om jo mer algoritmer og datastyrt forstand vi slipper løs, desto mindre plass blir det igjen til sunt vett og menneskelig forstand.

[ Regjeringen byr på en spennende og effektiv horror-thriller ]

Artikkelforfatterne fra organisasjonen Sex og Politikk (fra v.): Tore Aasheim, seniorrådgiver/presseansvarlig, Tor-Hugne Olsen, daglig leder og Tiril Stenhammer, SoMe-ansvarlig. (Sex og Politikk)

Høsten 2022 la foreningen Sex og Politikk ut en tegnet, humoristisk illustrasjon av et eldre ektepar sammen i en seng. Det var et delt innlegg fra vår egen hjemmeside, ikke en annonse.

Dette ble gjort som en del av markedsføringen av en offentlig støttet brukerkonferanse med søkelys på eldre og seksuell helse som ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo på Verdens eldredag 1. oktober.

Meta reagerte med å nekte Sex og Politikk å annonsere og fremme innlegg på Facebook fordi tegningen ble definert som «adult content» ­– på norsk: Porno.

I kommentarer til Dagbladet og KOM24, i forbindelse med at vi første gang fikk beskjed om at vi var utestengt fra å annonsere for alltid, uttalte nordisk kommunikasjonssjef i Meta, Regitze Reeh: «Nakenhet i digital og animert kunst tillater vi så lenge innholdet ikke er tilstrekkelig detaljert og hvor kun kroppsformer og konturer er synlige. Vi tillater også nakenhet hvis innholdet deles i en pedagogisk eller humoristisk kontekst.»

[ Regjeringen byr på en spennende og effektiv horror-thriller ]

Etter å ha tenkt seg om oppdaterte Meta sin kommentar med følgende tillegg: «Det er fullt mulig å be om en ny gjennomgang fra Meta, dersom du har publisert et bilde som du mener at ikke skulle vært fjernet.»

Illustrasjonen er tegnet av en norsk kunstner, den er på ingen måte eksplisitt og den har en overdreven humoristisk strek. Den fremmet også en konferanse der hovedfokus var kunnskap og fakta.

Sex og Politikk har bedt om en ny gjennomgang av reaksjonen på tegningen, med utførlig dokumentasjon om at vi jobber med seksuelle rettigheter, at vi er delfinansiert av norske myndigheter og så videre.

Vi opplever absolutt ikke at vi har kunnet få en ny vurdering av Meta. Den eneste responsen vi har fått er et datagenerert svar der henvendelsen avvises, med informasjon om at foreningen er utstengt fra å annonsere på Facebook, samt at dersom vi ikke foretar oss noe så blir annonsekontoen deaktivert 28. februar.

Sist gang vi forsøkte oss på en henvendelse fikk vi beskjed om at vi skulle få svar innen 48 timer. I skrivende stund har det gått over en uke, og vi venter fortsatt på svar.

Hva mer skal vi foreta oss?

Som om ikke dette var nok, så har de to medarbeiderne i Sex og Politikk som administrerer vår Facebook-konto, i våre bestrebelser på å forklare Meta hvor galt dette er, fått sine egne konti på Facebook sperret for annonsering.

Da vi ba om en forklaring på hvorfor vi var blitt utestengt kunne Meta (eller datamaskinen deres) gi oss følgende alternativer:

Dere har fått for mange annonser avvist. (Vi prøvde ikke å annonsere!)

Dere prøver å unngå annonsereglene. (Vi gjentar: vi har ikke prøvd å annonsere!)

Dere har prøvd å svindle noen via Facebook. (Ved å informere om en konferanse på Litteraturhuset i Oslo?)

Dere har flere upålitelige kontoer. (Nei, det har vi ikke.)

[ Tidligere Ap-topp: − Jeg skal vokte meg veldig for å rope fra hornet på veggen ]

Vi har forsøkt å fremme innlegg, sette inn stillingsannonser på Facebook og Instagram, uten å lykkes. Dette kan ikke oppfattes som noe annet enn sensur og brudd på ytringsfriheten, samt at det helt klart også er et demokratisk problem.

At et åpent og demokratisk samfunn som Norge styres av dobbeltmoralistiske algoritmer fra USA er et alvorlig problem. Hos datagiganten Meta vet heller ikke den ene algoritmestyrte hånden hva den andre gjør: Mens vi blir nektet å annonsere og fremme saker på plattformen, får vi nesten hver eneste gang vi deler noe på Facebook spørsmål om «skal dere ikke annonsere eller fremme dette innlegget?»

Det er i beste fall lattervekkende, i verste fall til å gråte av.

Sex og Politikk er den norske delen av verdens største organisasjon i arbeidet med seksuell helse: International Planned Parenthood Federation (IPPF), og arbeider sammen med våre 119 søsterorganisasjoner med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i hele verden.

At et åpent og demokratisk samfunn som Norge styres av dobbelt-moralistiske algoritmer fra USA er et alvorlig problem.

At Facebook nå stopper vår mulighet til å bruke plattformen i vårt arbeid i Norge, er både bekymringsfullt og skremmende. I den forbindelse er Metas ansvarsfraskrivelse med tanke på den makten selskapet har over demokratiske og menneskerettslige forhold oppsiktsvekkende.

Dette er mer enn noen gang et bevis for at det er et stort behov for at land som Norge og organisasjoner som EU går inn og regulerer virksomheten til denne type selskaper.

Det har lenge vært kritisert at Facebook ikke er redaktørstyrt, det er enda verre at det synes som det heller ikke lenger er mulig å kommunisere vanlig fornuft med selskapet.

Det er fire uker til 28. februar, klokka går. Mark Zuckerberg, hva gjør vi nå?

[ Skjermdebatten: Dropp diskusjoner om tidsbruk, råder forsker ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen