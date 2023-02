Ekspert mener Mehls TikTok-taushet kan være villedende

Torsdag gikk stortingsrepresentant og tidligere statsminister Erna Solberg (H) hardt ut mot Mehl, og mente at statsråden har prøvd å føre Stortinget bak lyset når hun ikke har besvart en rekke konkrete spørsmål både skriftlig og muntlig i offisielle kanaler.

Mehl bekreftet omsider, overfor TV 2 onsdag, at hun hadde TikTok-appen installert på en ugradert tjenestemobil i en periode på en måneds tid etter at hun ble justis- og beredskapsminister.

Kritikken fra Solberg og flere opposisjonspolitikere denne uka rettes spesielt mot at statsråden over lang tid har unnlatt å dele informasjon de har etterspurt i saken. Mehl er blitt spurt om hvorvidt hun hadde TikTok på tjenestetelefonen flere ganger, i skriftlige innsendte spørsmål fra stortingsrepresentanter og i Stortingets muntlige spørretime.

Opplysningsplikten sentral

Jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen regnes som en av landets fremste eksperter på forholdet mellom storting og regjering. Vi har bedt ham forklare hva kritikken mot Mehl innebærer.

– Statsrådens svar på offisielle spørsmål fra Stortinget vil falle inn under grunnlovsfestet opplysningsplikt, og skal ikke være urett eller villedende. Ikke å svare på et konkret spørsmål er unnvikende og kan være villedende, da det kan gi Stortinget et skjevt bilde av saken, poengterer Holmøyvik overfor Dagsavisen.

Frp-leder Sylvi Listhaug har sagt at hun vil ha en totalgjennomgang av spørsmål og svar Mehl har gitt Stortinget angående TikTok-appen.

– Vi må spørre oss om Mehl i det hele tatt har opprettholdt informasjonsplikten til Stortinget i denne saken, uttalte hun til Dagbladet.

[ PST: – Kan ikke gå inn på hvilke anbefalinger Mehl har fått ]

Hvorvidt saken eventuelt kan føre til et mistillitsforslag mot Mehl, kan professor Holmøyvik ikke svare bastant på.

– Om TikTok-saken kan føre til et mistillitsforslag fra opposisjonen, er vanskelig å si. Det er jo et politisk spørsmål, og kan bli påvirket både av politiske meninger og en statsråds opptreden eller handlinger. Jeg vil tro vi er et godt stykke unna det. Kritikken rettet mot Mehl til nå er på et nivå som ikke er uvanlig. Et relevant spørsmål er om Listhaug og Solberg vil ha en kontrollsak på dette, altså i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Holmøyvik, og minner om:

Jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen forklarer hva kritikken mot justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i TikTok-saken kan innebære av konsekvens. (Universitetet i B)

– Opplysningsplikten er et kritikkpunkt ofte brukt av opposisjonen, og det er få saker der dette kommer helt på spissen. Det går riktig nok en grense for hvor unnvikende svaret kan være før det blir sett på som villedende. Videre er det straffbart å bryte opplysningsplikten, samtidig som den politiske terskelen for å stille noen for riksrett er veldig, veldig høy, påpeker Holmøyvik.

[ LEDER: I rekka av dårlige saker for regjeringen, burde dette ha vært den enkleste å unngå ]

Stensland: – Tilliten er svekket

Høyres justispolitiske talsperson, stortingsrepresentant Sveinung Stensland sier at partiet per nå ikke har planer om å gå til andre skritt enn å kreve fullstendige svar. Men han er klar på at tilliten til Mehl er svekket.

– Akkurat nå står saken der at vi har noen spørsmål som vi vil ha svar på. Statsråden har ikke løyet, men ført oss bak lyset når hun ikke ville svare av sikkerhetsgrunner, og det så viser seg at det ikke er farlig å svare på likevel. Hun har det øverste ansvar for norsk beredskap i fredstid, og det stiller noen krav til henne. Det har virket til nå som at hun har prøvd å skygge banen for spørsmål, og det skal ikke en statsråd gjøre. Tilliten er svekket, men vi har ingen konkrete planer utover at vi konstaterer akkurat det. Så får vi se hva statsministeren svarer, sier Stensland til Dagsavisen.

Stortingsrepresentant og leder av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen (Frp), mener også at tilliten til justisministeren er betydelig svekket.

– Mehl bekrefter med sitt intervju at hun bevisst har villedet Stortinget i fire måneder og dermed undergravd Stortingets kontrollfunksjon, sier Amundsen til NTB.

– Helt siden det ble stilt spørsmål om dette første gang, har jeg forsøkt å svare både Stortinget og mediene så åpent og ærlig som jeg mener er klokt om min TikTok-bruk. Men jeg er også bevisst på at all informasjon kan misbrukes, uttalte Emilie Enger Mehl til TV 2.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har tatt Mehl i forsvar og avviser at hun har forsøkt å føre Stortinget bak lyset.

– Nå er dette godt kjent og det er det som er viktig. Hun har fulgt de rådene hun har fått fra justisdepartementet og jeg tror hun har gjort det på en forsvarlig måte, sier Støre til NRK.

PS! Erna Solberg har selv erfaring med TikTok på mobiltelefonen – som statsminister.

[ Påstått spionballong over USA: – Kan være en strategisk beskjed ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen