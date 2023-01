Julie Valsø om ABC-fødsel: – Alt føltes grundigere, tryggere og mindre stressende

– Hadde du møtt meg etter den første fødselen min i 2017, ville jeg ikke trodd på at det var mulig at det å føde i badekar med dunkel belysning og rolige omgivelser skulle gi meg en totalt annerledes fødselsopplevelse. Men faktum var at måten ting skjedde på ABC nesten kan beskrives som å «sette lokk på riene». Jeg var til stede i meg selv og følte meg fullt ut ivaretatt.

Dette er utrolig provoserende og skuffende. — Julie Valsø om nedleggelse av ABC-klinikken.

– Den største forskjellen var at jeg husket hele fødselen. Jordmødrene på ABC-klinikken hadde tid til å hjelpe meg og jeg følte meg mye, mye tryggere og ble hele tiden forklart hva som skjedde og hvordan jeg best mulig kunne komme meg gjennom det, forteller tobarnsmamma og influenser Julie Valsø til Dagsavisen.

Med ett var tanken om at det å sette barn til verden var en traumatisk opplevelse som ikke fristet til gjentakelse, snudd trill rundt.

– Uverdig

– Både første og andre fødsel var såkalte styrtfødsler. Andre gangen tok det bare halvannen time fra jeg kom inn til barnet var født. Men da jeg lå der i badekaret og fødte mitt andre barn; tenkte jeg at «dette kan jeg jo gjøre en gang til», forteller Julie Valsø, som blir mektig provosert over det som nå skjer.

Den 4. mars er den siste arbeidsdagen for de ansatte ved ABC-klinikken, som har vært i drift 25 år. Oslo universitetssykehus (OUS) har besluttet at ABC-klinikken skal legges ned. Begrunnelsen er at det skal spares penger.

8. mars Julie Valsø. Om ABC-avdelingen. Fødested for naturlige fødsler. (Mimsy Møller)

– Dette er utrolig provoserende og skuffende. Barselopprør, Bunadsgerilja og taggen «Føder» viser et enormt engasjement for å gi kvinner og barn god fødselsomsorg. Tusenvis av kvinner har vist hva god fødselsomsorg betyr. Likevel koster det de ansvarlige ingenting å legge ned hele ABC-tilbudet. Det er så lite verdig et velferdssamfunn som vårt, fastslår Julie Valsø.

---

ABC-enheten

ABC-enheten bruker naturlige hjelpemidler som tilstedeværelse, akupunktur og mulighet for å føde i vann.

ABC har landets beste kompetanse på vannfødsler. I barselperioden legges forholdene til rette slik at mor, barn, far, partner eller annen omsorgsperson kan være sammen.

Barseloppholdet på ABC er fra to til 48 timer.

Kilde: Oslo universitetssykehus

---

Selv har hun både venninner og bekjente som har hatt dårlige fødselsopplevelser, og har endt opp med å føde i en ambulanse fordi den fødende ikke har rukket fram til sykehuset i tide.

– Kampen for ABC-klinikken er blitt et symbol på den manglende respekt og fødselsomsorg mange kvinner i Norge opplever. Det virker som det skorter vanvittig på respekt for den unike kunnskapen jordmødrene på denne klinikken har. Hvis denne kunnskapen går tapt er det ikke bare et tap for vordende mødre i og rundt hovedstaden. Det er et nederlag for fødselsomsorgen i hele Norge, mener Julie Valsø.

Med så mange sinte kvinner og jordmødre, synes hun det er oppsiktsvekkende at utviklingen likevel går i det hun mener er en gal retning.

– Hvis politikerne mener alvor med at Norge trenger flere barn, må de slutte å rasere gode fødetilbud, sier Valsø.

Var kjemperedd

Hun forteller at det var en jordmor som hjalp henne etter den første styrtfødselen på vanlig fødeavdeling på Ullevål sykehus, og som foreslo at ting burde gjøres annerledes hvis det ble en neste gang.

– Hun mente ABC-klinikken trolig kunne være tingen for meg med mitt fødselsforløp. Jeg hadde ikke særlig tro på at ABC ville gjøre noen stor forskjell, men måtte bite i meg ordene, forklarer Valsø.

– Det virker som det skorter vanvittig på respekt for den unike kunnskapen jordmødrene på denne klinikken har, sier Julie Valsø. (Privat)

Etter at andremann fikk termin i februar 2019, ble det raskt opprettet kontakt med jordmoren som trolig skulle følge henne helt fram til fødsel, via jordmor på helsestasjonen Valsø var tilknyttet.

– Jeg fortalte at jeg var kjemperedd for å føde. På den ordinære fødeavdelingen ble jeg liggende helt alene mens åpningen endret seg fra to til åtte centimeter og jeg var på vei inn i fødsel. Sammen skrev vi et brev der jeg forklarte hvorfor jeg gjerne ville føde på ABC, som ga umiddelbar positiv respons. Etter det ble jeg kjent med «min» jordmor på ABC, og fikk tett oppfølging av henne fram til jeg skulle føde. Alt føltes grundigere, tryggere og mindre stressende hele veien, minnes Julie Valsø.

Først forsvant dette oppfølgingstilbudet. Nå forsvinner hele klinikken.

– Jeg vet hvor uunnværlig den tette oppfølgingen var for meg, slik det også har vært for mange jeg kjenner. Dette er bare nitrist, sier Julie Valsø til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen