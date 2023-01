Martha Leivestad etter humorinnslag: – Jeg har fått en del støgge kommentarer

En av Norges fremste kvinnelige komikere, Sigrid Bonde Tusvik, er ikke overrasket. Hun mener det er en lang tradisjon i samfunnet vårt for at drøy humor tåles langt dårligere fra jenter enn når det kommer fra mannlige komikere.

– Lisa Tønne og jeg diskuterer denne saken i morgendagens episode av podkasten Tusvik & Tønne. Det er et veldig interessant kjønnsperspektiv i dette. Hvorfor er det sånn at det kvinner sier virker mer drøyt enn når det samme sies av en mann? Folk oppfatter det som mye hardere. Dette er veldig vanlig, særlig i roasting – og har vært det i mange år, sier Sigrid Bonde Tusvik til Dagsavisen.

Det er et veldig interessant kjønnsperspektiv i dette, mener Sigrid Bonde Tusvik. (Mimsy Moller)

Konseptet «roast» handler om at en tilstedeværende hedersgjest får servert humoristiske fornærmelser, ros, bisarre sanne og usanne historier og hjertevarmende hyllester gjennom en rekke taler fra venner, kollegaer og andre. Et underliggende premiss er at hedersgjesten klarer å ta vitsene med selvironi, og ikke som seriøs kritikk eller fornærmelser.

«My baby, my baby»

Det var på VGTVs nysatsing «Rikets Roast» at Erik Follestad, som er fast medlem av panelet på Spårtsklubben og blant annet har deltatt i Iskrigerne og Skal vi danse, nylig fikk æren av på bli «roastet» av gode venner og kolleger på Sentrum Scene.

En av dem som ville hedre Follestad med drøy humor var Martha Leivestad – tidligere kjent fra NRK-programmet «Avkledd» med Jenny Skavlan, «Kongen befaler», «Ikke lov å le på hytta» og «Spårtsklubben». Under Humorprisen 2020/2021 vant hun publikumsprisen for året morsomste på TV.

Etter at hun i 2021 begynte i VGTV har Leivestad vært aktuell med både podkasten «Nuvel», sammen med Marlene Stavrum, og programmet «Skål, Martha» – ledet av Leivestad selv.

Folk føler seg lettere tråkket på når budskapet kommer fra en jente enn når det er en gutt som sier det samme. — Sigrid Bonde Tusvik

Under torsdagens show sa Leivestad blant annet dette til hedersgjest og småbarnspappa Erik Follestad:

«My baby, my baby Erik Follestad. Du ser ut som en tilfeldig fyr på gata som nettopp har overlevd en påkjørsel. Som ikke burde ha overlevd. Jeg fikk gjort Spårtsklubben med deg, og lærte masse. Men noen menn er så ustabile og de bør man være redd for. Når man får utdelt manus før innspilling får Erik det i bilder.»

Og videre:

«Erik Follestad knuller så mye horer at horene blir lei. Og nå har han faen meg fått barn med ei av de også. Nei da, Ingvild er ikke ei hore, men Jens er en horunge. Alle er jo spent på hva Jens kommer til å vokse opp som, bort sett fra døv. Helvete så mye du skriker Folle.»

Noen reagerte med sterke tilrop direkte rettet mot meg. — Sigrid Bonde Tusvik, komiker

Til tross for en stor bukett av roastere og drøye utsagn, er det Leivestads opptreden som gjorde at det haglet med kritikk og hets i sosiale medier. På sin egen instagram-side skriver Leivestad:

«Ugh, jeg har fått en del støgge kommentarer etter roasten med Folle. VGTV på TikTok måtte stenge kommentarfeltet på en video av meg, fordi det gikk for langt med hatkommentarer. Det er synd jeg ikke får lov til å roaste og tulle på lik linje med andre komikere uten å bli revet i fillebiter i kommentarfeltet i ettertid. Av anonyme brukere da seff.»

Hun skriver videre:

«Klippene av de andre sine roaster har fortsatt kommentarfelt. Ikke nytt for meg dette, men jeg ville egentlig bare si at det er dritkjedelig og dritkjipt.»

Dagsavisen har vært i sms-kontakt med Martha Leivestad, som viser til sin manager Wilde Siem. Siem bekrefter at Leivestad ble kontaktet av moderator i VGTV som da hadde besluttet å stenge kommentarfeltet.

– Vekker harme

Sigrid Bonde Tusvik mener reaksjonene er forutsigbare:

– Når Martha Leivestad kaller ei annen jente ei hore, blir det en sannhet. Hvis en gutt kaller dama til en annen fyr for ei hore, er det en åpenbar vits.

– Det er kjedeligere å være jente. Og det hjelper ikke saken at Martha Leivestad har fått støtte og sympati fra dem som i etterkant sier at hun var best på roasten. Det er publikum som bestemmer; enten det er i salen eller kommentarfeltet. Jeg tipper publikum lo aller mest av det Martha sa i showet, men når det kommer på nett er det ute av kontekst og fremstår hardere, mener Bonde Tusvik.

Hun mener den underliggende holdningen er at jenter skal være greie – ikke slemme og kjipe.

Folk føler seg lettere tråkket på når budskapet kommer fra en jente. — Sigrid Bonde Tusvik, komiker

– Det vekker en eller annen harme, folk føler seg lettere tråkket på når budskapet kommer fra en jente enn når det er en gutt som sier det samme. «Guttastemning» er en godtatt stemning der det meste er lov. God jentestemning derimot, legitimerer ikke drøy humor på samme måte, fastslår Bonde Tusvik.

Hun forteller at gutter hun selv har roastet i etterkant har sagt at de opplevde det omtrent som å bli kjeftet på av morra si’.

– Det føler de ikke når det er andre gutter som byr på det samme for å si det sånn, fastslår Sigrid Bonde Tusvik.

Hun forteller at hun selv fikk merke den åpenbare kjønnsforskjellen på kroppen da hun deltok i «standup battle», som er en slags forløper eller versjon av roast, rundt 2005. Konseptet gikk ut på at to komikere sto ansikt til ansikt, og slengte meldinger som skulle pareres av den andre.

– Jenter må stå til ansvar

– Da opplevde jeg helt konkret at den mannlige komikeren kunne komme med ganske harde onelinere som publikum lot passere, mens et tøft tilsvar fra min side fikk helt andre reaksjoner. Noen reagerte med sterke tilrop direkte rettet mot meg, forklarer Tusvik.

I etterkant resulterte det i ganske opphetede diskusjon backstage.

– De mannlige komikerne skjønte etter hvert hvor kjedelig og ubehagelig dette var for oss, mens det var gøy for gutta. At dette fortsatt er et problem, nesten 20 år senere, sier ganske mye om samfunnet og at vi fortsatt har en ganske lang vei å gå, fastslår Sigrid Bonde Tusvik.

Sigrid Bonde Tusvik forteller at hun selv og Lisa Tønne har forsøkt å lære opp lytterne i Tusvik & Tønne til at også jenter har «guttastemning» og er sleivete i kommentarene.

– Det er egentlig ganske kjedelig og irriterende at gutta tilgis det drøye, mens jentene må stå mer til ansvar, sier Sigrid Bonde Tusvik til Dagsavisen.

Hun mener hele poenget med en roast er at den skal slå hardt, gjøre vondt og skape reaksjoner:

– I respekt for Martha burde alle kommentarfeltene på showet ha blitt stengt – ikke bare Marthas. En slags kollektiv avstraffelse som hadde satt standarden. Når folk får slenge dritt i kommentarfelt får de også likes på kommentarene sine. Det er en ond sirkel – likes er usunt godteri for voksne, sier Sigrid Bonde Tusvik.

– En lang vei å gå

– Hva er det som trigges når kvinner opplever denne type hat og hets?

– Det er ekstremt kjønnsbasert og viser hvordan det faktisk står til i samfunnet vårt. Vi har en lang vei å gå, og det koster.

– Problemet her nå, når Martha opplever dette sju ganger til, er at istedenfor å ville være med på en roast, og jobbe med gode poenger – må hun ta stilling til kommentarfeltene – om hun synes det er verdt det. Det er sjelden et problem for menn, poengterer Bonde Tusvik og legger til:

– Det samme gjelder når jeg skal skrive en kronikk, sier Sigrid Bonde Tusvik.

Erik Follestad tok selv mandag et oppgjør med netthetsen som Leivestad ble utsatt for: «Martha er en av de morsomste og snilleste personene jeg kjenner, og hun var best på den roasten! Hun herjet med alle og jeg lo meg i hjel. Rett og slett en kjempekveld. Men hva faen gir dere rett til å lage fake kontoer og spre den dritten deres under videoer av henne i etterkant?»

«Hvis dere tror at det dere holder på med er kult, så bør dere tenke dere om en gang til. Så logg av og legg telefonen tilbake i lomma, gutter. Ta dere sammen!», skriver Follestad.

