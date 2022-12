– 16 uker sommerstengt vil bli færre barn, og mer stress for de fødende, sier spedbarnsmødre på Sømna på Helgeland.

– Det var stengt i Brønnøysund, men jeg kom ikke lengre, så jeg fikk komme inn der likevel. Da gledet jeg meg til lystgassen, men den var sendt på vedlikehold, for det var jo egentlig stengt. Så det ble en fødsel uten smertelindrende, sier Silje Karina Aanes Storvik, som lå i sengen sin på Sømna på Helgeland, 50 minutter unna nærmeste fødestue i Brønnøysund, da riene begynte å komme.

– Hva tenkte du da?

– Jeg tenkte «faen», ler hun.

– Jeg husker jeg ble sint, ja. Det var jo bare en halvtime etter jeg kom inn, så var ungen ute, sier hun.

Stroppet fast på båre

Aanes Storvik forteller at 04:50 denne julimorgenen i 2019 kjente hun ting var i ferd med å skje. Hun ringte jordmora, som ba henne ligge med varmeflasken i en times tid. Etter ti minutter var det nok.

– Da vekket jeg gubben, og ga beskjed om at vi må dra. Da vi kom borti veien her, ba jeg ham kjøre saktere, for det gjorde så vondt, sier hun.

Silje Karina Aanes Storvik (t.v) hadde ikke med sitt barn på spedbarnstreffet, men var omkranset av andre småttiser. Blant annet av Connie Anita Rønning (i midten) og Kristin Alexandersen Bjørnsgård sine barn. (Einar Lohne Bjøru)

På veien ble de møtt av ambulanse, der også jordmora var med. Det ble avgjort at det ikke var tid til å dra til Sandnessjøen, så hun måtte komme inn og føde i Brønnøysund, der de har jordmødre på bakvakt, selv om det er sommerstengt.

Etter fødselen, gikk det en times tid hvor nærmeste familie og nybakt storebror fikk hilse på.

– Så ble jeg stroppet fast på en båre i ambulansen igjen, med ungen på brystkassen, og frakta til Sandnessjøen.

– Hvorfor det?

– Fostervannet var så gruggete, og ungen hadde fått i seg litt, sier hun, og forklarer hun måtte dra uten partner med ambulansebil og -båt til Sandnessjøen – en tur på mellom en og en og en halv time.

Hun lå fastspent hele turen.

– Helt jævlig følelse. Man har lyst til å gå, selv om man har vært gjennom en fødsel. Eller ligge på siden. I hvert fall jeg. Hadde det vært alvorlig og jeg måtte ligge fastspent, så hadde det vært greit. Men det var ikke det heller.

– Hvis det hadde vært et åpent tilbud i Brønnøysund, kunne du vært her da?

– Ja, for det var bare at de måtte observere en liten stund.

Silje Karina Aanes Storvik fikk i Brønnøysund besøk av sin førstefødte, som våker over sin nye lillebror. Timer etter dette bildet ble Silje stroppet fast på båre, og fraktet halvannen time til Sandnessjøen. (privat)

Hun sier opplevelsen var heftig etter en fødsel.

– Du får ikke med deg noen ting, ikke sjans til å tenke over noe. Men jeg kunne ikke nekte, med tanke på at han hadde svelget fostervann.

Aanes Storvik sier hun følte seg trygg.

– Men jeg håper ikke det skjer med en førstegangsfødende, for da er man litt mer usikker på alt. Da vet man ikke hva man går til. Jeg har en fra før, så jeg visste litt mer, sier hun.

Legger ned distriktene

Dagsavisen treffer henne på et spedbarnstreff på Sømna.

Rundt henne sitter mødre med barn som alle har kommet til verden i 2022.

Blant dem er Kristin Alexandersen Bjørnsgård, som er kritisk til forslaget om 16 ukers sommerstengt tilbud på Helgeland.

– Jeg tenker man legger ned distriktene, for det lite unger fra før av. Jeg hadde ikke turt å få unger om de hadde hatt sommerstengt i Brønnøysund, sier hun, og får samstemmende nikk fra de andre rundt bordet når hun roser helsepersonellet i ved fødestua i nabokommunen.

– Det er fantastisk oppfølging i Brønnøy, man møter noen man kjenner, og føler seg trygg. Man føler seg trygg helt til det blir stengt, sier Bjørnsgård.

De påpeker at det er usikkerheten som er det verste.

– Det må være et tilbud for oss som bor i distriktene. Tenker på dem som bor i Mo-området og, det må være like ille å dra til Sandnessjøen, sier Signe Wågan Rørmark.

Hanne Molde (t.v) med Alfred, og Signe Wågan Rørmark er kritisk til at fødestuene og -avdelingene skal være sommerstengt. (Einar Lohne Bjøru)

– Men er det ikke teknisk sett et tilbud?

– For min del er det førti minutter å kjøre til Brønnøysund. Og skal jeg da, som ikke har kjent liv på èn dag, kjøre tre timer i tillegg for å sjekke? Og kanskje på de tre timene har det skjedd noe mer? sier Connie Anita Rønning, og får støtte rundt bordet.

– Jeg måtte jo på kontroll i Sandnessjøen, fordi de ville ha meg på sykehus. Det er tungt, altså, å dra så langt som høygravid, sier Hanne Molde.

Selv tror de konsekvensen av å vedta 16 uker sommerstengt vil bli færre barn, og mer stress for de fødende.

– De sier jo at vi må føde flere, men det er ikke så nøye hvordan de kommer eller hvor, sier Bjørnsgård, og sier hun håper ikke forslaget går gjennom.

– Det går ikke an å sette en prislapp på sikkerhet.

Hver tirsdag arrangeres spedbarnstreff på Sømna. Denne uka fikk Dagsavisen komme innom og høre deres historier. (Einar Lohne Bjøru)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fødetilbudet på Helgeland

Helse Nord RHF er det regionale helseforetaket som eier Helgelandssykehuset. I november viste Helse Nord til prognoser som ga et negativt budsjettavvik på 850 millioner kroner i 2022. Helgelandssykehuset har prognoser på et avvik på 180 millioner i underskudd.

Som forslag til å sikre økonomisk gevinst, har Helgelandssykehuset vurdert å utvide alternerende sommerstengt fødetilbud i regionen. Siden 2013 har fødeavdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana vekslet på å ha åpent om sommeren, mens fødestuen i Brønnøysund har hatt stengt. Sommeren 2022 var det stengt i Mo i Rana fra 27. juni til 24. juli, og i Sandnessjøen var stengt 25. juli til 21. august. I Brønnøysund var det stengt samtidig som i Mo i Rana.

I styresaken hvor forslaget gås gjennom, skriver Helgelandssykehuset at det “ikke har vært økt frekvens av uheldige hendelser med alvorlige følger i perioden med alternerende stengning”, og at det anslagsvis fødes rundt 70–90 barn i en slik 8-ukers periode. Forslaget om 16 ukers alternerende sommerstengt, altså 8+8 uker i Sandnessjøen og Mo i Rana, vil kunne gi en økonomisk gevinst på 3,2 millioner kroner.

Forskjell på fødeavdeling og fødestue: På fødeavdelinger er fødselshjelpsspesialister og jordmødre på vakt hele døgnet. Noen fødeavdelinger er tilknyttet sykehus uten intensivavdeling for nyfødte. Fødestuer er enheter som kan ligge i eller utenfor sykehus. Dette er et tilbud til friske gravide med normale svangerskap og en forventet normal fødsel.

Kilde: Helse Nord, Helgelandssykehuset og Helse Norges nettsider.

---