Støre om skrekkmålingen: – Dette er altfor dårlig. Jeg syns også det er kjipt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sto i ventehallen på flyplassen i Warszawa på vei hjem fra klimatoppmøtet i Egypt da det plutselig tikket inn en tekstmelding fra Aps partisekretær Kjersti Stenseng. Det var kommet en ny måling, skrev hun. Arbeiderpartiet fikk 16, 9 prosent. Det var «en skrekkmåling», som Dagsavisen kalte den.

– Jobbe som et lag

I døgnet som fulgte rant det inn med telefoner og meldinger til partileder Støre. De kom fra partiorganisasjonen over hele landet, fra ordførere og fylkesledere.

– De syns dette er kjipt, sier Støre til Dagsavisen.

– Jeg syns også dette er kjipt, og jeg tar det personlig. Men den vondeste er å tenke på alle de der ute i partiet, de frivillige, de som står på valglister, som opplever dette som en nedtur. Men jeg ser også en vilje til samling. Vi skal stå sammen, og jobbe som et lag.

Historisk dårlig

Statsministeren tar oss imot Dagsavisen like før regjeringskonferansen som avholdes hver torsdag ettermiddag på Statsministerens kontor (SMK). I gangen hører vi finansminister Trygve Slagsvold Vedums latter, så SÅ dårlig er ikke stemningen i regjeringen den regnfulle formiddagen. Men når man er partileder i Arbeiderpartiet og nettopp har fått en historisk dårlig meningsmåling på 16,9, så har man egentlig ingen grunn til å slå opp latterdøra. Og det er tydelig at Støre tar denne enkeltmålingen særdeles alvorlig, når han haste-inviterer Dagsavisen til sitt kontor fordi han gjerne vil kommentere den, på tross av partisekretær Kjersti Stenseng gjorde det når Dagsavisen publiserte Opinions måling i samarbeid med Fri Fagbevegelse onsdag.

– Det gjør vondt, kommenterte Stenseng.

– Vi må gå i oss selv, sier statsminister Jonas Gahr Støre. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

– Nedslående

Og Støre sier det nesten før vi har fått satt oss ned i sofaen på kontoret hans, når vi spør om han er enig i at 16, 9 er et «skrekktall»:

– Det er altfor dårlig, det er nedslående, og noe vi må ta på største alvor. Og det gjør vi. Vi må gå i oss selv og stille spørsmål om hvordan vi jobber. I regjering, i parti, i kommunikasjonen til velgerne, sier Støre.

– Det går ikke an å si at velgere tar feil når de sier sin mening. Jeg merker at veldig mange går til gjerdet. Der ligger det en mulighet for oss, at vi har velgere som ønsker en samfunnsretning med mer rettferdighet, mindre forskjeller, en politikk som kan få prisene ned. Det tror jeg treffer mange i hverdagen også. Da er det vår jobb å få tilliten tilbake, sier Støre.

– Må begynne med oss selv

Statsministeren sier videre at regjeringen nå går på jobb hver dag med dette målet: Å få stoppet økningen i levekostnader, ta knekken på inflasjonen og gi folk trygghet – i en tid som er urolig.

– Det er krig i Europa, det er økte strømpriser – vi skal ha svar på dette og komme gjennom dette, sier han.

– Men hva er din hovedforklaring på denne historisk dårlige målingen?

– Jeg ser på to forhold, og jeg begynner med oss selv: Vi må gå i oss selv når vi får dårlige målinger. Vi lå under 20 prosent tidlig i 2021 og fikk nesten 27 prosent i valget. Vi fikk tillit for et politisk prosjekt. Nå er vi tilbake med de tallene vi fikk tidlig i 2021. Da går det ikke an å si at «det er noen andres ansvar», vi må begynne med oss selv. Det skal vi gjøre. Vi jobber med det i partiledelse og stortingsgruppe og inn mot fylkespartiene, vi skal ta en ordentlig samling, og gå gjennom hvordan vi jobber, lover Støre.

– En vanskelig tid

Men Støre nevner også prisvekst og inflasjon som forklaring.

– Prisveksten rammer både folk og bedrifter hardt. Og selv om vi har prioritert billigere barnehage, dobbelt fagforeningsfradrag og lavere skatt for alle med vanlige inntekter, blir det meste spist opp av høyere priser og dyrere lån. Det er slik at folk opplever en vanskelig tid, sier Støre.

– Det er regjeringens mål å få stoppet den prisstigningen, og vi har levert et stramt statsbudsjett som tar oljepengebruken ned, for å få den under kontroll slik at ikke rentene går mer opp. Men jeg skjønner at det ikke er et populært svar, og at mange retter frustrasjonen mot de som styrer. Slik er det. Vi må jobbe med begge disse forholdene, sier Støre, og forteller at partiet får en stor jobb foran landsmøtet i april 2023.

– Vi skal utvikle ny politikk på arbeid, velferd og grønn industriutvikling.

To feller

«Skrekktallet» 16, 9 minner om et annet skrekktall i Aps historie: 36, 9. Ap ga fra seg makta i 1997 da de fikk dette resultatet, som altså ligger hele 20 prosentpoeng over siste måling fra Opinion. Men ifølge Støre fikk Ap et enda verre resultat på en måling i 2003. Da var de nede på 14 prosent.

– Jeg har vært med i dette partiet og fått alt fra 14 til 41. Det er to feller du kan gå i: At du tar av når du får 40, og at du blir nedslått når det går dårlig. Vi må finne kraft i midten her. Når det går dårlig må vi gå i oss selv, være ærlige mot oss selv, og finne ut hvordan vi skal gjøre det bedre. Vi må jobbe på! Og også i krisetid er det vanlige folks tur. Vi skal stille opp for de som er mest utsatt. Men tiltakene for å få ned inflasjonen er jo strammere politikk, og jeg forstår at dette ikke er noe som begeistrer folk. Det er vår jobb å vise at de tiltakene vi kommer med, er ment for å få oss gjennom krisen, og at vi viser at vi styrer, også når det stormer på meningsmålingene.

Drastiske grep?

Dagsavisen spør Støre om det å «gå i seg selv» bør bety at parti og regjering må ty til mer drastiske grep for å komme videre etter dette 16,9-sjokket.

– Som å prøve å få SV med i regjeringen, eller skifte ut folk i partiledelsen?

– «Drastiske grep» tror jeg man skal tenke gjennom et par ganger før man hopper på dem, sier Støre med et lite smil.

– Men et parti står jo ikke stille. Og når vi går mot et landsmøte så er det en god anledning til å gå gjennom veldig mange ting. Og det kommer vi til å gjøre, sier Støre.

– Når det gjelder regjering, så vil jeg fremholde at vi jobber godt sammen med Senterpartiet i regjering, og vi har funnet en løsning med SV i Stortinget. Men det er jo utfordringer å være i mindretallsregjering, hvor du har opposisjon til høyre og venstre. Jeg dro til Hurdal med et håp om en flertallsregjering, men jeg måtte erkjenne at til det var avstandene for store. Vi gjorde det vi kunne, men når det ble resultatet, så er det et ansvar å få en handlekraftig regjering. Og det har vi gjort. Jeg har tro på at vi kommer gjennom dette. Det er jeg sikker på at vi skal klare! erklærer Støre.

Sverige og Danmark

Men hvorfor har de sosialdemokratiske partiene i Sverige og Danmark har fått gode resultater i sine valg i høst, på tross av at også de styrer i en vanskelig krisetid som er preget av krigen i Ukraina? Støre avviser at han tror dette har noe med deres samarbeidsinvitter over blokkgrensene å gjøre.

– For det første har jeg veldig stor respekt for både Magdalena Andersson og Mette Frederiksen og det de har gjort. Samtidig er det sånn at Magdalena hadde sittet sentralt i regjering siden 2014, hun var et kjent fjes gjennom krisetid. Mette hadde sittet siden 2019. Vi gikk jo på den måneden strømprisene virkelig tok av, og pandemien kom tilbake, og vi så krigen i Ukraina komme. Men jeg ser ikke dette som en unnskyldning for ikke å ta på alvor en måling på under 20 prosent. Og jeg har tro på at vi skal komme opp igjen! Av våre velgere har noen gått til SV og noen til Høyre, men de aller flest har gått til gjerdet. Der ligger det et håp for oss om å få dem ned derfra igjen.

Enig med Høyre

Støre avviser også at Aps velgere kanskje ikke har likt at Ap og Høyre har stått nærmest skulder ved skulder med samme forsvar for et felles europeisk kraftmarked, og samme forklaring på hvorfor strømkrisen slo så hardt, og hva som er de beste tiltakene mot den.

– Jeg tror ikke det er viktig. Det vi har pekt på, er at hovedforklaringen på denne krisen er krigen i Ukraina. Det mener jeg veldig sterkt: De som argumenterer med mange andre forklaringer, tar feil. Går du tilbake til tiden før krigen i Ukraina, så hadde vi stabilt lave strømpriser i Norge. Vi hadde utfordringer med vannføringen i magasinene, men vi hadde stabilt lave priser. Så kom krigen i Ukraina, russisk gass ble borte – det er driver`n. Det er der det ligger, sier Støre.

– Vi la raskt på bordet en strømstøtteordning som gir vanlige folk tusenlapper i støtte hver eneste måned, men vi er også åpne for å se på behovet for å endre strømmarkedet i Norge, til det har vi en energikommisjon, som jobber. Men jeg klar på Norge kan ikke løsrive seg fra Norden og Europa. Vi må finne et virksomt samarbeid med dem.

Dobbelt så store

Mens vi er inne på Høyre: Hva syns Ap-lederen om at Høyre på 16,9-målingen var dobbelt så store som Ap, med hele 32, 3 prosent?

– Er du enig med Gro Harlem Brundtland, som har sagt at Erna Solberg klarer dette bare ved å «sitte stille i båten»?

Nå smiler Støre, og sier:

– Det var jo en tid da vi var i opposisjon og fikk 40 prosent på målingene, mens Solberg-regjeringen satt der med sine utfordringer.

