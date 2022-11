Ap med historisk dårlige tall: – Sjokkerende dårlig

Ap går tilbake hele 5,7 prosentpoeng og får kun 16,9 prosent av stemmene på målingen som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) og Dagsavisen i november.

– Dette er et sjokkerende dårlig resultat for Ap. Partiet sitter i regjering og har lagt fram et forslag til statsbudsjettet for neste år, men får tommelen ned fra velgerne, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til FriFagbevegelse.

Uvanlig stort fall

Ap har aldri fått et dårligere resultat på målingene fra Opinion. Et fall på 5,7 prosentpoeng fra forrige måned er kritisk. Tilbakegangen er attpåtil statistisk sikker. Det vi si at resultatet ikke skyldes tilfeldigheter.

– Det er helt uvanlig å falle så mye som Ap gjør fra én måned til en annen, sier Bergh.

– Vi ser vanligvis ikke endringer som dette. Fallet kan være litt større enn det som er reelt, men samtidig er det langt utenfor feilmarginen, påpeker valgforskeren.

– Det gjør vondt å se en slik måling for alle oss som er engasjert i Ap, innrømmer partisekretær Kjersti Stenseng overfor FriFagbevegelse.

[ Ap/Sp kutter den populære Klimasats- ordningen ]

Styrer i en krisetid

Sammenlignet med Aps valgresultat på 26,3 prosent i september i fjor, er novembermålingen fra Opinion en tilbakegang på hele 9,4 prosentpoeng for partiet.

– Ved valget for ett år siden, sendte velgerne et tydelig signal og oppdrag, spesielt til vårt parti og politikk. Veldig mye har skjedd i verden siden da, men oppdraget er det samme. Vi forstår frustrasjonen, og det er naturlig at den rettes mot regjeringen, sier Stenseng.

Partibarometer november 2022. (Opinion /FriFagbevegelse)

Det er priskriser på strøm, drivstoff og mat – samtidig som det er krig i Ukraina og frykt for høyere renter.

– Jeg tror Ap sliter fordi velgerne ikke opplever at partiet har tydelige nok svar på utfordringene som landet står i, sier Johannes Bergh.

– Utfordringene er mange, og velgerne synes ikke Ap, som leder regjeringen, har en bra nok kurs for å løse disse problemene, mener valgforskeren.





Flertall for Høyre og Frp

Målinga for Høyre, derimot, er den beste siden februar 2013. Partiet har nå én av tre velgere i ryggen med en oppslutning på 32,3 prosent – en framgang på 2,1 prosentpoeng fra oktober – og er nå dobbelt så store som Ap.

– Tallene for Høyre er like utrolige i positiv forstand, sier Bergh etter at partiet er størst for sjette måling på rad.

– Partiet får mange velgere fra Ap og vinner veldig på å være et styringsparti og et alternativ til den sittende regjeringen, føyer valgforskeren til.

Høyre og Frp får til sammen 85 mandater og har flertall. På forrige måling i oktober var de to partiene to mandater unna et rent flertall. Det kreves 85 mandater for å få flertall på Stortinget.

– Det er veldig motiverende at folk gir uttrykk for å være enig i den politikken vi foreslår og den retningen vi ønsker for Norge, sier nestleder Henrik Asheim i Høyre til FriFagbevegelse.

Henrik Asheim, nestleder i Høyre. (Lise Åserud/NTB)

Han understreker at tiden vil lever i nå er veldig krevende for mange.

– Vi står på trappene til nok en kald vinter med krig i Europa og stigende priser. Millioner av nordmenn sitter nå og prioriterer månedslønnen sin. Det samme gjør tusenvis av bedrifter. De viktigste prioriteringene i vårt alternative statsbudsjett blir derfor trygghet for landet, trygghet for økonomien og trygghet for arbeidsplassene våre, påpeker Asheim.

Frp nærmer seg Ap

Ap, Sp og SV har til sammen 89 mandater på Stortinget nå. Hadde denne målingen vært et valgresultat, ville de tre partiene fått 59 mandater.

– Dette er et historisk stort fall for regjeringspartiene, konstaterer valgforskeren.

– Det er nesten utrolig at Ap er så langt nede. Det er et uttrykk for at Høyre og Frp gjør det godt og tjener på regjeringens manglende oppslutning blant velgerne, sier Bergh.

Avstanden mellom Frp og Ap begynner å krympe. Nå skiller det kun 3,1 prosentpoeng mellom de to partiene. Med 13,8 prosent er resultatet så å si uendret for Frp fra forrige måned.

– Nå skal vi gjennom disse krisene sammen, og vi skal gjøre det på en trygg og rettferdig måte, sier Aps partisekretær.

– Det er kjernen i det vi gjør, det er det vi jobber med hver eneste dag. Vi må bli mye bedre på å få fram vår rettferdige politikk som ivaretar de som rammes hardest, mener hun.

---

Fakta om målingen

Opinions barometer for november er basert på 967 telefonintervjuer i perioden 1.–7. november 2022.

68 prosent har avgitt svar om partireferanse.

Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen