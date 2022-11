Oslo SV lanserer Kaski som ny leder

Saken oppdateres

– Nå blir det spennende å se hvem som ønsker å stille til leder. Men jeg håper veldig at Kari Elisabeth Kaski ønsker det.

Det sier leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, til Dagsavisen. Kaski, som er fra Kirkenes, har bodd i Oslo siden 2005. Hun har tidligere vært partisekretær i SV.

– Hun har nettopp fått en liten baby og er i permisjon nå. Kaski er en utrolig god leder og en tydelig og synlig SV-er både på miljø og rettferdig fordeling. Hun er et av partiets sterkeste kort, sier Holmås Eidsvoll.

Samtidig understreker hun at Lysbakkens avgang gjør inntrykk.

– Det er et stort tap for SV at Audun gir seg, og jeg tror mange trenger litt tid til å venne seg til tanken.

Pressekonferanse om Fornebubanen. Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er leder i Oslo SV. (Terje Pedersen/NTB)

Ingen kommentar

Kari Elisabeth Kaski vil ikke svare på spørsmål om sitt eget lederkandidatur.

– Det blir ingen kommentar nå, utover at jeg kommer til å savne Audun som leder. Han har vært avgjørende for SVs vekst de siste årene, og jeg er glad for at han skal lede oss noen måneder til gjennom budsjettforhandlinger og til landsmøte, skriver Kaski i en tekstmelding til Dagsavisen.

Kaski er for tiden i foreldrepermisjon.

Viken vil ikke si noe

Fylkesleder i Viken SV Haitham El-noush leder fylkeslaget til nestleder Kirsti Bergstø som er innvalgt på Stortinget fra Akershus. Han vil ikke gå inn på hvilken kandidat eller hva slags kandidat han ønsker at skal bli ny SV-leder.

– Det er veldig tidlig for meg å si noe om. Vi fikk vite om dette i landsstyret i går kveld. Vi får komme tilbake til det. Alt ligger i hendene til valgkomitéen, sier El-noush.

SV-kandidat 2021 Haitham El-Noush er SVs fylkesleder i Viken. Foto: Jo Straube / Sosialistisk Venstreparti (Jo Straube/SV)

Leder i Troms og Finnmark SV, Bjarne Rohde, skriver i en SMS til Dagsavisen at han er i Heimvernet denne uka, og ikke har fått tenkt noe over hva det vil bety for landsdelen at alle de tre favorittene til å bli ny partileder i SV kommer fra nord.

Vet ikke hvem som er interessert

På pressekonferansen onsdag ble Lysbakken spurt om det bør bli en kvinne som tar over partiledervervet nå, gitt at 5 av 7 tidligere SV-ledere har vært menn.

Han ønsket ikke svare på spørsmålet. Det vil heller ikke leder i kvinnepolitisk utvalg i SV, Ingrid Hødnebø.

– Det vil jeg ikke svare på nå. Det er for mange momenter som må vurderes til den type posisjon, og jeg vet ikke engang hvem som er interessert. Vi har hatt en kvinnelig leder i mange år før i Kristin Halvorsen som gjorde en god jobb, og nå har vi hatt Audun Lysbakken i mange år som har gjort en kjempegod jobb for likestilling, sier hun.

