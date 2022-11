I sjokk over massepermittering: – På gråten

BERGEN (Dagsavisen): Fra 1. januar kan 56 ansatte ved produksjonen på Lerøy Fossen stå uten jobb. Onsdag varslet Lerøy at de har sendt ut permitteringsvarsel til 339 ansatte ved fire av konsernets anlegg.

For anlegget på Osterøy utenfor Bergen betyr det en halvering av staben på 96.

– Dette føles som den tristeste dagen i vår 61 år gamle bedrift. Lerøy Fossen er en stor arbeidsgiver på Osterøy, og er en lokal bedrift med mye stolthet og trofaste kunder gjennom flere tiår, sier daglig leder Endre Kristensen til Dagsavisen.

– Ingen god julepresang

Han forteller at blant de ansatte som rammes finner man familiefolk, par som begge jobber i fiskeforedlingsbedriften og folk som har vært ansatt i en årrekke.

– Det er ingen god julepresang for dem, dette her. Folk er på gråten, folk som har jobbet her i flere tiår. I tillegg har vi arbeidere fra tolv nasjoner, som har slått seg ned på Osterøy og etablert seg med familie og barn som går på skole, sier Kristensen.

En av dem som har fått permitteringsvarsel er produksjonssjef Kristoffer Bognøy. Han er barnebarn til Kristian Bognøy, en av grunnleggerne av Lerøy Fossen, og er tredjegenerasjons arbeider på fabrikken.

– Min bestefar ville vært sjokkert og rystet, sier Bognøy til Dagsavisen.

Produksjonssjef Kristoffer Bognøy er barnebarn av en av fabrikkens grunnleggere. Nå har også han fått permitteringsvarsel. (Privat)

– Et overgrep

Selv om permitteringsvarslene ikke kom helt uventet på de ansatte, var det likevel en uro langs produksjonsbåndet onsdag.

– Folk er lei seg. De tenker på hva de skal finne på i fremtiden, om de har arbeid i 2023. Selv må jeg nok se meg om etter nytt arbeid, og det er ikke helt enkelt.

Han kommer med flere kraftsalver mot regjeringens skattegrep.

– Dette er et overgrep på våre arbeidsplasser. Arbeiderpartiet sier de er partiet til folk flest, men det er ikke det vi føler nå. Vi får håpe regjeringen tar til vett.

Når 56 ansatte forsvinner fra nyttår, mister de også kompetanse.

– Tap av spisskompetanse er noe av det vi bekymrer oss mest over. Å få tak i gode mearbeidere er utfordrende.





Skylder på regjeringen

Konsernsjef Henning Beltestad gir i en pressemelding fra selskapet uttrykk for medfølelse for de ansatte som permitteres. Han legger skylden på regjeringen og forslaget om grunnrenteskatt på laks.

– Selv om vi har jobbet intenst i over en måned for å få på plass kontrakter med våre kunder, så har vi ikke lykkes med det. For å bearbeide laksen må vi ha langtidskontrakter, og dette markedet er nesten helt borte etter regjeringens forslag om tredobling av skatten og modellen de bruker. Hvis vi ikke har kunder til våre bearbeidede produkter, kan vi heller ikke produsere dem, sier Beltestad.

– Hadde ikke noe valg

Ifølge samfunnskontakt Aina Valland var det ikke mulig å løse situasjonen på andre måter enn permitteringer.

– Vi ville ikke sende dem ut i usikkerhet, men vi har ikke noe valg. Når vi ikke klarer å få langtidskontrakter, er det heller ikke produkter å produsere. Da er det i produksjonen det må kuttes, sier Valland til Dagsavisen.

Aina Valland sier Lerøy hadde ingen andre muligheter enn permitteringer. (Ned Alley/NTB)

NHO-sjef Ole Erik Almlid stiller seg bak Lerøy-sjefens oppfordring til regjeringen.

– Dette er svært triste nyheter. Ikke minst for Lerøy og deres ansatte, men også for hele bransjen. Grunnrenteskatten kom på toppen av allerede betydelige skatteutgifter, og jeg har hele tiden sagt jeg er bekymret for konsekvensene, sier han i en melding til NTB.

Ønsker utsettelse

Han sier han håper dagens nyhet fra Lerøy også gjør inntrykk på regjeringen, og at de utsetter innføringen og gjennomfører en skikkelig konsekvensutredning av forslaget før det sendes til Stortinget.

Det samme håper Valland.

– Det eneste ansvarlige å gjøre er å utsette denne skatten til 2024, sier hun.

Ytterligere 158 permitteres ved anlegget på Skjervøy, og 125 ansatte permitteres ved to anlegg på Hitra.

– Må forstå alvoret

Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen (Ap) ber også regjeringen om å ta grep.

– Nå må Jonas, Trygve og de mange som har heiet på det de mener er en fortreffelig modell for rettferdighet, nemlig statlig grunnrentebeskatning basert på en såkalt normpris, forstå alvoret, sier Haugen til VG.

Han kaller permitteringene en «svært, svært beklagelig effekt» av den nye skatten.

– Det er stikk i strid med alle fagre løfter og uttalte målsettinger om å satse på økt innenlands bearbeiding, og dermed skape mer sysselsetting og innlands verdiskaping, sier ordføreren.

