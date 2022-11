Nok et valg i Georgia: – La oss gjøre dette en gang til

Onsdag ble det klart at verken demokratenes Raphael Warnock eller den republikanske utfordreren Herschel Walker får minst 50 prosent av stemmene i senatsvalget i Georgia. Det betyr at det i henhold til delstatens regler skal holdes omvalg mellom de to som fikk flest stemmer. Datoen er satt til 6. desember.

– Vi ber velgerne om å gå ut å stemme en siste gang. Vi har ingen kontroll over hvor mange reklamekampanjer velgerne kommer til å se de nesten 30 dagene, men vi skal sikre ærlig og rettferdig valg, sier Georgias administrasjonsminister, republikaneren Brad Raffensperger onsdag.

Vinneren i Georgia kan ende opp med å avgjøre om Demokratene eller Republikanerne sikrer flertall i Senatet.

Hva skjer nå?

Nå venter fire uker med intens valgkamp fra de to leirene. For velgernes del betyr omvalget at de nok en gang må ut og stemme. Raffensperger sier de allerede har begynt å forberede seg, skriver The Washington Post. Fra og med onsdag og til og med 28. november kan velgerne be om å få tilsendt poststemmer. Forhåndsstemming kan ikke starte seinere enn 28. september i alle valgdistrikter.

Delstatsforsamlingen i Georgia onsdag 9. november. Nå blir det omvalg om en senatsplass i delstaten. (SETH HERALD/AFP)

Georgia har innført ny valglov som korter ned tida før omvalg. Det betyr at kandidatene må drive valgkamp opp mot både Thanksgiving (24. november) og starten på julehøytida. Reklamekampanjer venter, det samme gjør trolig besøk fra høytstående partifeller som vil prøve å hanke inn stemmer til sine kandidater på diverse arrangementer.

Hvem er kandidatene?

Demokratenes Raphael Warnock er i dag en av Georgias to senatorer, etter at han vant omvalget etter presidentvalget i 2020. Heller ikke da fikk noen av kandidatene 50 prosent i første runde.

Warnock sikter på gjenvalg, og årets valgkamp har handlet mye om fremme jobben han har gjort i Senatet de siste to årene. Han har blant annet lagt vekt på lovgivning han bidro til å få plass sammen med Republikanske senatorer og politiske seire som hjelper lavinntektsfamilier og dem over 65 år. Han har også fremmet demokratenes koronainnsats og infrastruktur-reform.

– Det blir omvalg, Georgia. La oss gjøre dette en gang til, skriver Warnock på Twitter.

Ekspresident Barack Obama (midten) på valgkamparrangement i Georgia med Stacey Abrams, som stilte som guvernørkandidat, og Raphael Warnock, som vil sikre senatsplass. (John Bazemore/AP)

Utfordreren er republikaneren Herschel Walker, tidligere fotballstjerne med støtte fra Donald Trump. Walkers valgkamp var på sin side forankret i svært konservative verdier. En drøy måned før mellomvalget havnet imidlertid Walker i trøbbel etter anklager fra en ekskjæreste om at han skal ha betalt for en abort hun tok, og seinere også ha prøvd å få henne til å ta abort igjen.

I valgkampen markerte han seg som en klar motstander av den føderale abortretten, og har blant annet sagt at han ikke støtter unntak ved verken voldtekt, incest eller hvis den gravides liv er i fare. I tillegg har sønnen hans anklaget ham for vold og trusler.

Warnock, som er pastor i en baptistkirke i Atlanta, preker fra prekestol som en gang i tida ble brukt av borgerrettsforkjemper Martin Luther King jr., og har flere ganger snakket om institusjonell rasisme. Utfordrer Walker har på sin side anklaget demokrater for bruke rase for å splitte USA.

Løpet mellom de to kandidatene var svært jevnt i tida fram mot valgdagen. I skrivende stund leder Warnock så vidt det er, med 49,4 prosent av stemmene. Walker får 48,5 prosent.

Republikanerne har allerede brukt inn 60 millioner dollar (drøyt 620 millioner kroner) for å kjøpe inn TV-reklame til Walkers fordel. Også Warnock og støttespillere har punget ut millioner av dollar, blant annet på reklamer der de løfter fram voldsanklagene mot Walker.

Republikanske Herschel Walker håper å sikre en senatsplass i Georgia. (Brynn Anderson/AP)

Er dette første gang det blir omvalg i Georgia?

Nei, også i presidentvalget i 2020 måtte amerikanerne vente til januar og omvalg i Georgia før det ble klart hvilket parti som fikk flertall i Senatet. Da var det ekstravalg om begge de to senatsplassene i delstaten. Før valget gikk av stabelen konkluderte ekspertene i Amerikanskpolitikk.no at knapt noen gang før hadde et ekstravalg hatt så stor betydning.

Etter omvalget ble det klart at Demokratene sikret begge de to senatsplassene i delstaten.

Warnock vant ett av de to valgene, Jon Ossoff det andre. De var de første Demokratene som vant senatsvalg i Georgia siden 2000, ifølge nyhetsbyrået AP. Demokratenes seire her sikret partiet et Senat delt 50-50, der visepresident Kamala Harris’ dobbeltstemme har betydd knapt flertall.

– Det vil utgjøre en enorm forskjell for Bidens mulighet til å gjennomføre sin politikk, sa USA-kommentator Vårin Alme.

Bare Warnocks plass var på valg i år. Egentlig skulle det ikke vært på valg i 2020, men plassen ble ledig da den republikanske senatoren Johnny Isakson gikk av med pensjon. Vinner Warnock igjen i år, er han valgt for den vanlige seksårsperioden.

Hvorfor betyr det noe hvem som vinner?

Med et Senat delt på midten før valget kan ett enkelt sete til slutt avgjøre hvilket parti som har flertall i tida framover. 35 av 100 senatsplasser var på valg, og i skrivende stund er det jevnt løp flere steder. I Nevada leder Republikanerne, og det er heller ikke avklart hvem som vinner senatsplassen som var på valg i Arizona.

Georgia kan ende med å vippe balansen i Senatet i den ene eller andre retningen. Demokratene må trolig holde setet i Georgia for å sikre flertall.

Demokratene har etter alle solemerker mistet flertallet i Representantenes hus. Mister de også Senatet, blir det enda vanskeligere for dem å få gjennomslag for sin politikk. Da Ossoff og Warnock vant i 2021, sørget de for å gi Biden og Demokratene en boost i Kongressen. Viktige saker som blant annet hjelpepakker etter pandemien har fått det nødvendige flertallet.

At demokratene ender med mindre makt enn de hadde, kan få store politiske konsekvenser også for president Joe Biden, tror Civita-rådgiver Eirik Løkke. Han tror ikke bare at det kommer til å bli vanskeligere for ham å få gjennom sin politikk:

– I tillegg tror jeg Biden blir stilt for riksrett. Det ble jo Trump, og nå er det tid for hevn, sa Løkke til Dagsavisen onsdag.

Ekspresident Trump ble stilt for riksrett to ganger. En eventuell riksrettsdom krever to tredjedels flertall i Senatet.

Klarer Demokratene å vinne en senatsplass i Georgia nok en gang, bare to år etter presidentvalget, kan det også være et tegn på at de har klart å få fotfeste i en delstat som lenge har lent klart mot Republikanerne.

Var det ikke noe med Trump og Georgia?

Georgia havnet i søkelyset i presidentvalget i 2020 for mer enn bare omvalg.

En storjury etterforsker om ekspresident Donald Trump og hans team begikk lovbrudd i forsøket på å påvirke valgresultatet i Georgia. (Mark Humphrey/AP)

Ekspresident Donald Trump påsto at Biden og Demokratene vant presidentvalget ved å jukse og krevde omtelling i en rekke delstater, deriblant Georgia. De grunnløse påstandene er gjentatt en rekke ganger. I ettertid er det avslørt at Trump blant annet ringte Brad Raffensperger og ba ham «finne» stemmene som kunne sikre at den daværende presidenten vant delstaten.

En storjury etterforsker om Trump og hans team begikk lovbrudd i forsøket på å påvirke valgresultatet i Georgia.

