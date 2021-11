Linnéa Myhre om bloggtida: – Jeg angrer egentlig på alt

Hvem: Linnéa Myhre (31).

Hva: Forfatter, podkaster og TV-personlighet.

Hvorfor: Programleder for «Da vi styrte internett» som har premiere i helgen

Linnéa! Hvordan har du det om dagen?

– Du, jeg vil si at jeg har det helt alminnelig. I målestokk romsdaling betyr det «meget bra».

Godt å høre! Hva er egentlig «da vi styrte internett?»

– Det er en hyllest til noen av våre største bloggere. Jeg kommer jo fra bloggsfæren langt tilbake selv, og vi har jo et visst rykte på oss. Derfor skal vi med uhøytidelig alvor hylle hverandre for det vi har bidratt med på internett. Med en god dose varme, humor og selvironi.

Da vi styrte internett er et møte mellom de som har hatt mest makt i bloggverden. Linnéa Myhre skal grave i detaljer om karrieren og kjendislivet til Anna Rasmussen, Julianne Nygård, Kristin Gjelsvik, Trine Grung og Stina Bakken. (Kristoffer Kumar)

Er det litt parodisk, da?

– Det er ikke unaturlig å trekke referanser til Hver gang vi møtes, med blogg-agenda i stedet for musikk. Også er det jo en mye inspirert av statsminister-serien «da vi styrte landet» på NRK. Bare i introen er det ganske store likheter, bare men en litt annen type gjeng og antrekk.

Det er jo fem influensere rundt bordet med hver sin … sterke personlighet?

– Det er helt riktig. Jeg var ganske stresset før vårt første møte. Å holde styr på en gjeng som ikke vanligvis spiser middag sammen er ikke særlig lett. Men jeg skjønner plutselig hvorfor «Hver gang vi møtes» ikke har programleder. Likevel følte jeg at vi fikk det til på en måte.

Hva var vanskelig da?

– Å fronte seg selv og egen merkevare slik som denne gjengen er jo en jobb man ofte gjør alene, og da tilegner man seg noen vaner. Man er for eksempel vant til å prate utelukkende om sitt eget, og jeg synes det er vanskelig å ikke si hva jeg mener om alt. Å samles og skulle gi hverandre oppmerksomhet og taletid skapte derfor mye morsom dynamikk og gøye situasjoner.

Jeg skjønner du ikke kan spoile altså, men hva kan vi forvente oss? Blir det drama liksom?

– Drama er å dra det langt. Men når det kommer store temaer på bordet, som barneeksponering for eksempel, byr det på diskusjoner. Men jeg opplevde likevel at vi møtte hverandre med forståelse og respekt, selv når vi diskuterte høylytt. Vi har bydd på oss selv og har vært ærlige og sårbare.

Mange vil mene at dette er helt uinteressant. Hvorfor synes du man skal minnes blogg-verden?

– Det må folk gjerne mene, det er i tilfellet deres fordommer. Jeg synes dette er en fin, viktig og morsom serie om mennesker som byr på seg selv og sine historier, og som av ulike grunner har valgt ulike retninger. Det er det mye å lære av, selv om man ikke nødvendigvis kjenner seg igjen.

Hvem overrasket deg mest?

– Det var Anna Rasmussen. Mammabloggeren og dronning av clickbaits, og ikke kjente eller hadde vært interessert i tidligere. Å bli kjent med henne og høre henne fortelle historien sin muntlig – det virkelig rørte meg. Der møtte jeg alle mine egne fordommer i døra.

Når du ser tilbake på blogg-tida, hva synes du er mest sprøtt å tenke tilbake på?

– At vi ikke forsto hva Internett egentlig var. Hvor mange som satt og leste hva vi skrev, eller at det påvirket folk. Vi var naive, og skjønte ikke at folk kunne lese det vi skrev. Blogg var lystbetont, det var gøy. Det er det jeg savner mest, da det var overskudd og ikke en kamp for å overleve i bransjen.

Var det bedre før?

– Nei, før fantes det jo ingen grenser. Jeg tror mange tok skade av det den gangen, og mistet seg selv i jakten på klikk og oppmerksomhet. Nå har vi heldigvis litt tydeligere retningslinjer.

Hva angrer du mest på at du blogga om?

– Jeg angrer egentlig på alt, jeg. Å ikke ha tenkt meg om, eller skjønt at ting jeg skrev kan gå på andres bekostning. Folk synes for eksempel det var gøy når jeg gjorde narr av folk, og da gjorde jeg enda mer av det, fordi jeg var 19 år og skjønte ikke konsekvensene. Men så har jeg lært av det da, selv om jeg skulle ønske jeg kunne lært det på en annen måte.

Hvis du kunne gått tilbake i tid i dag og gjort en ting annerledes, hva ville det vært?

– Det er fristende å si at jeg ville prøvd å stoppe hele det toget, men jeg setter samtidig veldig pris på det. Jeg hadde kanskje ikke forandret noe, når jeg tenker meg om. Jeg er takknemlig, det har blitt en gøy historie av det, og en fin TV-serie. Og det synes jeg er veldig stas.

Hva er en ting bloggere og influensere burde skjerpe seg på?

– Kropp og negativ påvirkning har alltid vært min hjertesak. Det har blitt litt mindre av kropp i feed, da, og det er bra, men jeg gleder meg til barn skap eksponeres for noe viktigere enn en deilig kropp.

Noen faste spørsmål! Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Helst ingen, jeg er ikke så god på small-talk. Det må være noen jeg kjenner veldig godt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er våken lenge og lar det gli ut. Da føler jeg at jeg lever.

Også kjører du litt VOI har jeg sett, er det en guilty pleasure?

– Nei nei, jeg voier hver dag, gjerne mer av det! Det bærer jeg med den største stolthet.