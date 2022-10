Ber om at fylkene skal dele seg opp på billigst mulig måte

Torsdag la regjeringen fram det nye forslaget til statsbudsjett. Der ble delingskostnader for fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark og Viken nevnt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tidligere sagt at regjeringen skulle ta hele regningen for kommune- og fylkesoppløsningene.

Nå bes fylkeskommunene om å kutte utgiftene.

I budsjettforslaget slås det fast at delingskostnadene vil bli kompensert gjennom en søknadsbasert ordning. Søknadene skal Kommunal- og distriktsdepartementet sette opp mot hverandre og sammenligne, for å sikre det de selv kaller «likebehandling og nøkterne løsninger».

– Departementet har kommunisert at søknadene skal basere seg på en svært nøktern tilnærming til hva som er absolutt nødvendig for å gjennomføre delingsprosessen. Utgifter som kan unngås, blir ikke kompensert, står det i budsjettforslaget.

Vedum har holdt oss for narr. — Anette Solli (Høyre)

Må betale tilbake penger de ikke bruker

Det foreslås en samlet bevilgning på 200 millioner kroner i 2023. Disse pengene skal altså dekke kostnaden med å dele opp de tre fylkeskommunene det året. Bevilgning for senere år vil vurderes ut ifra behov av departementet i fremtidige budsjetter.

Fylkene skal etter planen opphøre fra og med 2024. For 2022 har Viken fylkeskommune anslått at arbeidet med fylkesoppdeling vil koste om lag 50 millioner kroner. Samlet sett har de anslått at oppdelingen vil koste 385 millioner kroner. De kommer til å søke om å få dekket 377 millioner kroner i år. Altså langt mer enn det regjeringen har satt av.

I Vestfold og Telemark blir prislappen trolig 150 millioner kroner, mens Troms og Finnmark regner med å måtte ut med 75 millioner kroner på oppdelingen, ifølge Kommunal Rapport.

Regjeringen skal dekke følgende kostnadsgrupper gjennom søknaden: Prosjektledelse og prosjektorganisering, nødvendige tilpasninger til IKT-systemer og informasjon om delingen.

– Endelig kostnadsdekning besluttes av departementet. Kompensasjonen vil bli fulgt opp gjennom kontroll og rapportering for å sikre et rimelig samsvar mellom anslaget for kostnader som ligger til grunn for kompensasjonen, og faktiske kostnader. Ubrukte midler eller midler som ikke er brukt til formålet, må tilbakebetales, slås det fast.

Anette Solli (H) er skuffet over hvordan finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har håndtert saken. (Heiko Junge/NTB)

Varsler at det ikke vil være nok

Anette Solli er gruppeleder for Høyre i Viken fylkesting. Hun er tydelig på at summen som regjeringen nå ønsker å sette av til fylkesfordelinger er langt unna å være nok til å dekke alle reelle kostnader.

– Det som blir Vikens andel vil ikke engang dekke utgiftene til IKT-systemet vårt – etter at vi har gjort alle grepene vi kan for å gjøre det så billig som mulig, sier hun.

Hun er skuffet over hvordan finansministeren har lovet å dekke alle utgifter, men at dette nå ikke ser ut til å være tilfellet.

– Vedum har holdt oss for narr, mener Høyre-politikeren.

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) er enig i at bevilgningen i årets budsjett ikke vil være nok, men forventer at hele søknadssummen på 377 millioner kroner vil bli dekket i budsjettet for 2024 - etter at Viken er oppdelt.

– Regjeringen har sagt at de skal dekke alle utgifter, så vi forholder oss fortsatt til det, sier hun.

---

Viken-oppløsningen

23. februar vedtok et politisk flertall i fylkestinget å søke om å oppløse Viken.

Stortinget behandlet søknaden 14. juni. De sa ja til å oppløse fylket.

Allerede før behandlingen av søknaden, startet fylkeskommunen å forberede en avvikling av Viken og å gjenopprette de tre fylkene, Østfold, Akershus og Buskerud.

Planen er at Viken opphører som fylke ved inngangen til 2024.

---