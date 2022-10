– Et budsjett som prioriterer de som har minst

Av postene i statsbudsjettet kommer det fram at Regjeringen vil kutte skattene på inntekter på under 750.000 kroner med nær 4,5 milliarder kroner. For høyere inntekter økes skattene med 3 milliarder. I tillegg økes formuesskatten med 2,4 milliarder kroner. Dette gjelder for 14 prosent av skattyterne i Norge.

– Det vi kaller progressiviteten i skattesystemet, øker med dette budsjettet. Det betyr rett og slett at de som har de laveste lønningene får en lavere skatteregning. Det får vi til ved at de som tjener mest får en noe høyere regning, spesialrådgiver i LO og økonomispaltisk i Dagsavisen, Kjetil Staalesen.

Kjetil Staalesen - spaltist (AMANDA IVERSEN ORLICH)

– Det er også et budsjett som gjøres opp med skatteinntekter fra aktiviteten i norsk økonomi samme år, ikke med en økning i oljepengebruk slik forrige regjering gjorde. Det er viktig fordi det i seg selv gjør systemet mer progressivt. Når regjeringen henter inn skatt i et progressivt system betaler de rike mest mens når regjeringen henter inn penger fra pensjonsfondet betaler alle nordmenn like mye. Det er jo vår felles sparekonto. Det første statsbudsjettet en regjering legger fram er testen på om folket kan påvirke politikken gjennom valg. Det er lett å lese ut av dette statsbudsjettet at velgerne byttet ut regjeringen i fjor, sier Staalesen.

Barnetrygd og strøm

Regjeringen vil øke barnetrygden for enslige forsørgere med lav inntekt. Totalt er økningen på inntil 11.500 kroner.

– Vi sørger også for at personer som får arbeidsavklaringspenger, får forlenget utbetalingen hvis de ikke er ferdig avklart, og vi innfører et ferietillegg til dagpenger, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringen setter også av 44,7 milliarder kroner til videreføring av strømstøtteordningen til husholdninger og borettslag i statsbudsjettet for neste år.

– For en familie som bruker 22.000 kWh strøm i året og bor på Østlandet, vil det kunne bety rundt 33.000 kroner i strømstøtte neste år, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).





