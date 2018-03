Lokale nyheter

Av Paul Norberg

For et halvt år siden fortalte forretningsutvikler Anniken Hoff Quirk i selskapet Too Good To Go at de ville rekruttere flere Østfold-firmaer til å jobbe aktivt mot matsvinn.

Ned med 50 prosent

– Vi vil spre det grønne budskapet om at maten hører hjemme i magen og ikke i søpla, spissformulerte Anniken H. Quirk seg i et intervju med Dagsavisen Østfold.

Det var derfor et stort løft for ideene om å minske matsløsing, da Circle K-kjeden nylig signerte en tilslutningserklæring til en bransjeavtale om reduksjon av matsvinn. Det overordnede målet er at matsvinnet i Norge skal reduseres med 50 prosent innen 2030.

Tidligere har blant Gressvik sykehjem inngått en tilsvarende avtale, og kan dokumentere en betydelig bedring når det gjelder å kaste langt mindre mat. Sykehuset på Kalnes jobber også aktivt med å redusere matsvinnet, og har oppnådd gode resultater hvert år.

350.000 tonn

Det er med en mobilapp som våpen, at kampen mot kasting av spiselig mat skal vinnes. Hvert år kastes det godt over 350.000 tonn mat fra norske husholdninger og dagligvareforretninger.

Det er seks av fylkets Circle K-stasjoner som nå vil kjempe mot matsvinn ved hjelp av appen Too Good To Go.

– Vi er svært glade for at så mange kunder hjelper oss med å redde mat som ellers ville blitt til avfall, sier Alexander Bettum i Circle K Norge.

Ifølge Too Good To Go har Circle K Norge i løpet av noen måneder reddet 6.543 porsjoner med mat fra å bli kastet. Blant annet ved å lage forundringspose som kan inneholde én ferdigsmurt bagett, tre boller og ett annet bakverk, for eksempel et skolebrød. Posen kan bestilles, og hentes på forhåndsavtalte tidspunkter.