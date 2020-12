Sigrid Bonde Tusvik: Komikere er usolidariske

– Det er mye klokt i det Dagfinn Nordbø sier her, kommenterer Sigrid Bonde Tusvik, en av Norges mest kjente stand up-komikere, med populær og omstridt podkast, og spaltist i Dagsavisen.

Tusvik støtter tekstforfatter Dagfinn Nordbøs utspill om at komikere bør organisere seg og få stipendmidler.

I det nye nummeret av tidsskriftet Samtiden, som har temaet «Humor: Makt og avmakt», skriver Dagfinn Nordbø bl.a.: «Komikerne er kulturarbeiderne som ikke blir akseptert som kulturarbeidere, i hvert fall ikke av de bevilgende myndigheter, og heller ikke av de private på kulturfeltet».

Dagfinn Nordbø. Foto: Mimsy Møller

– Forfattere, skuespillere og billedkunstnere har sine egne organisasjoner, med avtaleverk som genererer midler til fordeling blant medlemmene. Det eksisterer ikke i komikernes verden. Her er det å slå seg opp «the american way», og alle kjemper for seg selv, sa Nordbø til Dagsavisen.

– Ja, komikere er usolidariske. Det er ikke en gjeng som står sammen, utenom de 20 minuttene bak scenen før man skal opptre på Latter, sier Sigrid Bonde Tusvik.

I høst hadde hun premiere på sitt første egne stand up-show på humorscenen Latter. Til Dagsavisen uttalte Nordbø at «Latter kunne opprettet et stipend for komikere, hvis de vil vise at de er interessert i noe annet enn sin egen profitt».

Les også: Sigrid Bonde Tusvik - «Jeg er glad for å bli kalt heks»

– Latter har ikke et ansvar for landets komikere. Latter kunne godt hatt en talentordning. Men ordningen deres er at hvis du gjør det bra, får du stå på scenen der, og blir tatt inn i Latter-miljøet. Men det er veldig amerikansk, som Dagfinn Nordbø sier, sier Sigrid Bonde Tusvik.

Hun beskriver det norske komikermiljøet som hardt og individualistisk.

– Det er den sterkestes rett. Det er en knallhard gjeng og en knallhard tone – fordi det er knallhardt å stå alene på scenen. Det er et miljø av individualister, man er opptatt av å klare seg selv, og da blir det også individualister som trekkes mot miljøet.

Sigrid Bonde Tusvik på Latter-scenen. Foto: John Andresen / Stand Up Norge

– Jeg har aldri hørt noe snakk om organisering i komikermiljøet. Men det er verdt å drøfte, mener Tusvik.

– Særlig fordi miljøet er større og tidene er annerledes nå enn for 30 år siden. Skal vi ha det sånn framover, at alle kjemper for seg selv? Eller skal man organisere seg og lage noen ordninger? Vi bør hjelpe hverandre, og hvordan skal vi gjøre det?

Begynner som hobby

Om den manglende organiseringen i humorbransjen forklarer Tusvik:

– Du begynner ikke med stand up som et yrke. Som skuespiller kan du ta utdanning og få en jobb. Stand up begynner ofte som en hobby. Du er ofte noe annet, egentlig.

– Komikere er også ekstremt dårlige til å søke støttemidler. Men Kulturrådet ønsker seg jo flere søknader. Så her er det bare for komikere å skjerpe seg, mener Tusvik.

Fritt Ord

I Dagsavisen og i Samtiden etterlyser Dagfinn Nordbø også støtteordninger for scenekomikk hos Norsk kulturråd og Fritt Ord. Yrjan Svarva, seksjonsleder for scenekunst hos Norsk kulturråd, understreket at komikere kan søke på ordninger for scenekunst, selv om Kulturrådet ikke har en egen ordning for stand up-støtte.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Det hender vi får søknader fra standup-miljøet, men det er slett ikke ofte. Vi tar gjerne imot flere, kommenterte Svarva til Dagsavisen.

Også Fritt Ord ønsker søknader fra stand up-komikere velkommen.

– Det er bare å søke, det trengs ingen nye ordninger hos oss, bare flere relevante og gode søknader. Skarp humor kan jo være både viktige og virksomme ytringer, mener Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås.

– Det er ingenting i veien for at scenekomikere kan søke på prosjektmidler hos Fritt Ord, bare prosjektene er klart samfunnsrelevante. Ren underholdning uten et slikt aspekt støtter vi ikke. Vi får enkelte søknader fra scenekomikere, blant annen noen som gjelder stand up, men det er dessverre ofte for svake søknader til at det blir bevilgning, forteller Åmås.

– Satire og humor som er samfunnsrelevant og av høy kvalitet, kan klart kan være støtteverdig hos oss. Vi støtter allerede en rekke prosjekter som har med satire og humor å gjøre på ulike måter.

– Dagfinn Nordbø har selv fått støtte til to bøker om humor av oss, og vi har støttet Markus Gaupås Johansens nye bok «Hva er humor». En dokumentar om Stovnerrevyen, som Nordbø nevner i Samtiden-artikkelen, er et annet eksempel. Satireblogger har vi også støttet, understreker Fritt Ord-direktøren.

Les også: Hva er humor? Han gir svaret i ny bok (+)