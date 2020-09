– Jeg blir veldig ofte kalt «heks» i kommentarfeltene. Gjerne i kombinasjon med «fitte»: «Heksefitte». Men jeg blir glad for å bli kalt heks, jeg, sier Sigrid Bonde Tusvik.

Torsdag er det premiere for Sigrid Bonde Tusviks første soloshow, «Heks on the Beach», på Latter i Oslo. Her handler det både om pest, kommentarfelt og realitykjendiser.

Selv om hun er blant landets mest erfarne og populære komikere, er dette første gangen hun våger seg på den store scenen helt alene.

– Jeg har drevet med standup siden 2003, men aldri gjort soloshow før. Av flere grunner: Tusvik & Tønne-podkasten ble såpass stor at vi gjorde to runder med show sammen. Og så synes jeg mange komikere har soloshow litt for tidlig. Jeg ville vente til jeg hadde erfaring og materiale nok til å stå på en stor scene. Nå var tida inne.

Populære podkastere: Tusvik & Tønne. Foto: NTB scanpix

– Jeg har masse jeg vil si, og jeg har folk som lytter til meg. Jeg er kanskje ikke veldig folkekjær. Da er det bra å vite at jeg har noen som heier på meg for den jeg er. Da slipper jeg å dra inn kassegitar og jovvial sang på scenen. Det er juks i stand up. Å holde stand up-en helt ren er det vanskeligste innen scenekunst. Nå er jeg ikke redd for å stå en time og ti minutter på en scene alene, sier Sigrid Bonde Tusvik.

– Det handler en del om kvinnekamp og kvinnehelse. Men med vitser. Det er ikke et foredrag. Og det handler om at jeg blir utsatt for drapstrusler når jeg kritiserer folk fra ytre-FrP. Da kommer folk fra indre-internett og skal ta deg.

Les også: «Metoo har forandret synet på oss kvinner til å være noen skruller som ikke vet hva vi gjør»

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Heksejakt

Ett av spørsmålene som tas opp i forestillingen, er: Hva skal til for å bli utsatt for heksejakt?

– De som påstår de blir utsatt for heksejakt, er folk som Trond Giske, Sylvi Listhaug og Per Sandberg: Mektige politikere og folk i maktposisjoner. Men heksene var ikke de mektige i samfunnet. Heksene irriterte de som hadde makt. De som i dag sier «Jeg blir utsatt for heksejakt» er som regel den hvite makta. Og det er interessant, sier Sigrid Bonde Tusvik, som gjerne kaller seg selv for heks.

– Det er aldri de svake i samfunnet som roper om heksejakt. Romfolk blir virkelig utsatt for heksejakt. De blir behandlet som et uønsket folkeslag som man helst vil fjerne. Men det er aldri noen som snakker om heksejakt mot romfolk. Som heks reagerer jeg på denne misvisende bruken av begrepet heksejakt.

– Hekser var kvinner som hadde kunnskap og som ble sett på som skumle. Pappa pleide kalle mamma for heks, som et kjærlig kallenavn. Så jeg er vokst opp i en heksefamilie – det vil si en feministfamilie. Og jeg blir ofte brent i kommentarfeltene. Særlig når jeg skriver i Dagsavisen, da fyrer jeg opp kommentarfeltet som et digitalt heksebål.

Den populære komikeren og podkasteren er også fast spaltist i Dagsavisen, hvor hun jevnlig setter leserrekorder med sine fredagskommentarer. Nå har hun hatt pause noen måneder for å konsentrere seg om soloforestillingen, men i oktober er hun tilbake. Da er det på’n igjen med heksebål i kommentarfeltet. Blir hun aldri sliten av maset?

– Når jeg har blitt drapstruet, hender det at jeg blir noe snillere i neste spalte. Men jeg er som en sovende feminist-celle. Jeg gidder ikke hisse meg opp over alt mulig. Jeg ligger og venter på at det rasler en abortkamp på høyresiden. Da våkner feministcellen.

Sigrid Bonde Tusvik i «Handmaid's Tale»-demonstrasjon mot endring i abortloven, vinteren 2019. Foto: NTB Scanpix

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

God timing?

En god stand up-komikers fremste egenskap er god timing (bonusvits fra redaksjonen: «Hva driver du med?» «Jeg er stand up-komiker» «Hva er det vanskeligs...» «TIMING!»).

Så hva skal man si om timingen på Sigrid Bonde Tusviks første soloshow, midt i pestsesongen, hvor hun uansett hvor god hun er, maksimalt kan håpe på halvtom sal?

– Haha! Tenk å jobbe i ett og et halvt år med et show, og de siste seks månedene klapper jordkloden sammen rundt deg! humrer Sigrid Bonde Tusvik.

– Men en heks må tåle en støyt. Og så er det jo ekstra heksete å være en av de komikerne som ikke avlyser, men bare jobber på.

– Jeg ville ikke utsette. Pandemien vil vare lenge, først må man vente på at vaksinen kommer, så skal alle risikogruppene få først, og etter det må hele resten av verden bli vaksinert … Det ville blitt for lenge å vente. Og smittevernmessig er det jo bedre for meg å stå på scenen, helt alene til og med, enn å gå på byen.

Les også: Utsetter høstens kinofilmer - «en katastrofe for landets kinoer» (+)