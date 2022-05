Pia Tjelta kaster seg ut i «Dødsdansen»

Pia Tjelta og regissør Marit Moum Aune fortsetter samarbeidet fra den kritikerroste TV-serien «Made in Oslo». Denne gangen blir teaterscenen arena for en ny versjon av «Dødsdansen», August Strindbergs nådeløse blikk på et ekteskap i fritt fall. Om Edgar og Alice som lever isolert på en øy etter at de voksne barna har flyttet ut, og hvor de får sin miserable tilværelse rokket ytterligere ved når en barndomsvenn ankommer øya. Aune skal regissere Strindbergs intense relasjonsdrama på teatrets sidescene Torshovteatret, og Tjelta skal ha hovedrollen som Alice. «Dødsdansen»s to andre skuespillere i trekantdramaet blir Jon Øigarden som Edgar, Kapteinen, og Thorbjørn Harr som Kurt.

Camara Lundestad Joof

Samarbeidet kommer fram i et nyhetsbrev til Nationaltheatrets abonnenter over det kommende høstrepertoaret, som presenteres bredt onsdag 11. mai. Allerede nå er billettene ut foran høstens utvalg, som også byr på en ny oppsetning av Camara Lundestad Joof og Ibsens «John Gabriel Borkman», tilgjengelige.

– Jeg er stolt over at vi kan presentere et rikt og knallsterkt repertoar på Nationaltheatret i høst, sier teatersjef Kristian Seltun i en pressemelding.

– På tross av mangelen på avklaring rundt oppstart av rehabilitering av teatret og dato for utflytting, noe som har gjort den kunstneriske planleggingen svært krevende, kan publikum se frem til store teateropplevelser, både på hovedscenen i hjertet av Oslo og på våre scener på Torshov og Løren, uttaler Seltun.

Husdramatiker Camara Lundestad Joof fikk svært gode kritikker og mye oppmerksomhet for «De må føde oss eller pule oss for å elske oss» på Torshovteatret tidligere i år. Til høsten blir det urpremiere på et nytt stykke, også det på Torshov. Forestillingen «Samtaler med bror» skal regisseres av tyske Jan Bosse, og beskrives som en utforskning av temaene arv, miljø og sosiale strukturer, som stiller viktige spørsmål rundt rasisme, oppvekstsvilkår og søskenrelasjoner. Blant skuespillerne er Selome Emnetu, som også spilte i Joofs forrige stykke.

Ibsen og «Blikktrommen»

Blant de øvrige oppsetningene på Nationaltheatret til høsten er det flere klassikere. Regissør Sigrid Strøm Reibo skal sette opp Shakespeares «En midtsommernattsdrøm». Mens det ikke blir noen Ibsenfestival høsten 2022, blir Ibsen likevel å se i Lucia Bihlers oppsetning av «John Gabriel Borkman», med Kai Remlov i tittelrollen. Oppsetningen har premiere allerede 9. september, og på rollelisten for øvrig er Petronella Barker, Trine Wiggen, Olav Waastad og Marte Engebrigtsen.

Apropos Waastad er «Blikktrommen» en av reprisene som igjen skal opp på Nationaltheatret til høsten. Kjersti Horns stykke med Waastad i hovedrollen spilte for utsolgte hus, men nå blir det ny mulighet for dem som ikke fikk billett. Også andre stykker fra denne vinterens repertoar fortsetter ut i høsten, som «Jane Eyre» og «Hamlet».

