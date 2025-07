Lammy: «Rystet og kvalm» av det som skjer i Gaza

Storbritannias utenriksminister David Lammy sier han er «rystet og kvalm» av scenene som utspiller seg på Gazastripen. Han åpner for ytterligere sanksjoner.

– Jeg føler meg på samme måte som det britiske folk: rystet og kvalm, sier Lammy til BBC på spørsmål om hva han føler når han ser bilder fra Gaza.

– Dette er ikke ord som vanligvis brukes av en utenriksminister som prøver å opptre diplomatisk, men når man ser uskyldige barn som holder ut hendene for å få mat, og man ser dem bli skutt og drept på måten vi har sett de siste dagene, så må selvfølgelig Storbritannia si fra, sier han.

Åpner for nye sanksjoner

Lammy og 24 andre utenriksministre, blant dem Espen Barth Eide (Ap), kom mandag med en oppfordring om en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen og oppheving av restriksjonene på nødhjelp.

Lammy sier tirsdag også at Storbritannia vil legge press på Israel for å «tenke seg om», og han åpner for ytterligere sanksjoner. Til ITV påpeker han at britene har innført flere runder med sanksjoner de siste månedene.

– Det vil åpenbart bli flere, og vi har alle muligheter oppe til vurdering om vi ikke ser en endret framferd og at lidelsene vi ser, tar slutt, sier Lammy.

Israel sier de avviser fellesuttalelsen, som de mener ikke har rot i virkeligheten og sender feil budskap til Hamas.

– Alle uttalelser og alle påstander burde rettes mot den eneste parten som er ansvarlig for fraværet av en avtale for løslatelsen av gisler og en våpenhvile: Hamas, som startet denne krigen og forlenger den, heter det i meldingen.

Nye angrep

15 mennesker er drept i israelske angrep på Gazastripen tirsdag, ifølge sivilforsvaret der.

Minst 13 ble drept og mer enn 50 såret i angrep mot flyktningleiren Shati vest for Gaza by, ifølge talsperson Mahmud Bassal.

Det meste av Gazas befolkning har blitt tvunget på flukt minst én gang i løpet av den 21 måneder lange krigen. Tusenvis av mennesker som er fordrevet fra områdene nord på Gazastripen, er nå i Shati ved Middelhavskysten, der de bor i telt og midlertidige leirer.

Ifølge Bassal i sivilforsvaret er også to personer drept i Deir al-Balah.

Det israelske militæret (IDF) skriver i en uttalelse tirsdag at soldater «identifiserte skudd som ble rettet mot dem i Deir al-Balah-området» og at de svarte med å skyte mot «området der skytingen kom fra».

Angrepene skjer etter at israelske soldater skal ha angrepet en bolig for ansatte i Verdens helseorganisasjon (WHO) i Gaza.

– Det israelske militæret trengte inn i område og tvang kvinner og barn til å la seg evakuere til fots. Mannlige ansatte og familiemedlemmer ble påsatt håndjern, avkledd og avhørt på stedet mens de ble truet med pistol, skriver WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på X.

Ifølge Tedros ble to ansatte og to familiemedlemmer pågrepet.

Rykket inn i Deir al-Balah

Israelske bakkestyrker gikk mandag inn i deler av byen Deir al-Balah, der flere hjelpeorganisasjoner har base, for første gang.

Det skjedde etter at det ble åpnet ild mot palestinere i matkø både lørdag og søndag, og flere titalls mennesker ble drept, ifølge helsemyndighetene i Gaza.

Israel har tidligere ikke rykket inn i Deir al-Balah, angivelig fordi militæret tror Hamas holder israelere som gisler der.

Mellom 50.000 og 80.000 mennesker oppholder seg i området, som fram til nå har vært relativt trygt, anslår FNs nødhjelpskontor Ocha. Rundt 30.000 av dem bor i leirer for fordrevne.

Nesten 88 prosent av Gazastripen er nå enten underlagt israelsk ordre om evakuering eller innenfor områder som er militarisert av Israel, ifølge Ocha.

Sult

Sulten er tiltakende i Gaza, og søndag meldte det palestinske helsedepartementet at 18 mennesker hadde dødd av sult de 24 timene i forveien.

Tirsdag morgen melder Nasser-sykehuset i Khan Younis og Shifa-sykehuset i Gaza by at to spedbarn har dødd av sult, ifølge Haaretz. Lederen for Shifa-sykehuset, Mohammed Abu Salmiya, sier senere tirsdag til BBC at 21 barn har mistet livet på grunn av underernæring og sult på Gazastripen over en periode på 72 timer.

Ifølge ham sulter 900.000 barn i det palestinske området, og 70.000 av dem er underernært.

Også hjelpearbeiderne som jobber i Gaza, rammes. Ansatte i FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (Unrwa) er så sultne at de besvimer på jobb, ifølge organisasjonen.

– Leger, sykepleiere, journalister og hjelpearbeidere, blant dem Unrwa-ansatte, er sultne. Mange besvimer nå på grunn av sult og utmattelse mens de utfører sine plikter, sier Unrwa-leder Philippe Lazzarini tirsdag.

Nyhetsbyrå slår alarm

Det franske nyhetsbyrået AFP slår alarm om at byråets journalister i Gaza ikke lenger klarer å jobbe fordi de står i fare for å sulte i hjel.

– Siden AFP ble stiftet i august 1944 har vi mistet journalister i krig, vi har hatt sårede og fanger i våre rekker, men ingen av oss kan huske å ha sett en kollega dø av sult. Vi nekter å la dem dø, skriver det franske byråets redaksjonsklubb i en melding på X.

I en uttalelse fra selve nyhetsbyrået heter det at AFP har operert med totalt ti frilansere i Gaza siden de faste journalistene måtte evakuere i begynnelsen av 2024.

De har nå advart byrået om at de ikke greier å rapportere om det som skjer. En av dem, en fotograf, sier at han ikke lenger kan jobbe fordi han er for utsultet. Hans bror skal allerede ha dødd av sult.

(NTB)