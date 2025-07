– Lykkepromille kan se annerledes ut gjennom barneøyne

Hei, iføl­ge en un­der­sø­kel­se fra Av-og-til sier én av fem barn at for­eld­re­ne drik­ker mer al­ko­hol om som­me­ren enn el­lers i året. Hvor­for tror dere det­te skjer – og hva gjør det med bar­na?

– Som­me­ren er en salgs­topp på Vin­mo­no­po­let. For man­ge er som­mer og fe­rie sy­no­nymt med mer al­ko­hol – og det mer­ker også bar­na. Det er greit å hus­ke på at det ikke tren­ger være fyll før barn mer­ker at de voks­ne drik­ker al­ko­hol, og at barn fra tid­lig al­der vet hva øl og vin er og at vi voks­ne blir litt an­ner­le­des når vi drik­ker.

Hva kan kon­se­kven­se­ne være for barn som opp­le­ver at mam­ma el­ler pap­pa end­rer seg et­ter noen glass i fe­ri­en?