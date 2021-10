Camara Lundestad Joofs «De må føde oss eller pule oss for å elske oss» på Torshovteatret er et rasende oppgjør med diskriminering og undertrykkelse. Her Selome Emnetu (foran) og Evelyn Rasmussen Osazuwa (til venstre) og Seda Witt bak. (Erika Hebbert)