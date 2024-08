Prisbelønt filmskaper lager dokumentar om Fosen-konflikten

Dokumentaren «Å kjempe mot vindmøller» følger den eksistensielle konflikten mellom de samiske familiene på Fosen – og utbygging av Europas største vindkraftverk med 151 vindturbiner de hevder truer livsgrunnlaget deres.

Nå har Bustnes fått 1,8 millioner kroner i produksjonstilskudd fra Norsk filminstitutt etter kunstnerisk vurdering.

– David og Goliat-drama

– Et David og Goliat-drama fra virkeligheten, som rommer noen av vår tids store spørsmål, samtidig som det forteller historien om en familie og en minoritetskultur, sier Anna J. Ljungmark, filmkonsulent hos Filminstituttet. Hun kaller «Å kjempe mot vindmøller» en viktig og mangefasettert film som har både nasjonal og internasjonal relevans.

Dilemmaet i filmen kretser rundt utbygging av grønn energi, ifølge omtalen «en omstilling som de fleste sier ja til, uten å reflektere over negative konsekvenser for økosystemet og menneskene som kommer i veien».

– Fordelen vår er at vi er med over tid. Vi kan vise hele forløp i konsentrert form, sa Bustnes til Adressa.

Står bak Giske-dokumentar

Håvard Bustnes har vunnet flere priser for sine tidligere dokumentarer på festivaler rundt i verden, blant dem titler som «Hatets vugge (2017), «Trond Giske – Makta rår» (2021). Hans nye film «Geronimos tapte stamme» har kinopremiere 20. september, etter å ha hatt verdenspremiere på CPH: DOX.

Også den russiske filmskaperen Viktor Kosakovskij som sammen med et norsk team laget «Gunda» (2020) fra en norsk grisegård får 1,8 millioner kroner i produksjonstilskudd. Hans nye film «Is the Sea There? Tell It to Come In» inngår i en trilogi om forholdet mellom mennesket og naturen.

Les også: John Bolton om Trump: – Han likte å være den store fyren i rommet (+)

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

Les også: Mener dette er nøkkelen for å få flere flyktninger i jobb (+)