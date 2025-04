Strømpriser: Mye vann i magasinene beskytter mot prissmitte

– Strømregningene for mars byr på gledelige nyheter for folk over hele Norge. Vårens tidligste ankomst og mye nedbør gjorde at strømprisene stupte. I tillegg førte mildværet til at folk brukte mindre strøm på oppvarming, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge.

Bransjeorganisasjonen Fornybar Norge lager månedlig en strømprisindeks der de beregner den gjennomsnittlige strømregningen for husholdningene.

Laveste mars-regning på mange år

Strømprisindeksen i mars viser blant annet at en gjennomsnittlig husstand i Oslo kan forvente å få en strømregning for mars som ligger på rundt 1880 kroner etter strømstøtte.

Det er det laveste for en mars-måned siden 2020, og det er 26 prosent lavere enn regningen for februar.

Det samme gjelder for nesten hele Norge, med unntak av Midt-Norge. Likevel, kan husstander i Midt-Norge forvente en strømregning som er lavere for denne måneden siden 2022.

Tidlig vår gir lavere forbruk

Nedgangen i strømregningene skyldes at vårens tidlige ankomst fikk både strømprisene og strømforbruket til å falle.

På landsbasis var det i snitt 2,6 grader varmere enn normalt i mars, og nedbørsmengdene var 40 prosent over normalen, ifølge Meteorologisk institutt.

Fint vær og mye sol har også hatt effekt på solkraftproduksjonen. I Tyskland, Europas største solkraftprodusent, ble solkraftproduksjonen mer enn doblet fra februar til mars.

– Vårsolen har ført til at solkraftproduksjonen har steget kraftig på kontinentet. Import av billig solkraft bidro til at Sør-Norge på enkelte dager fikk svært lave timespriser midt på dagen, sier Standal.

Mye vann i magasinene

Det har også kommet usedvanlig mye nedbør i Nord-Norge de siste månedene, og i seksmånedersperioden fra oktober og ut mars ble det satt ny nedbørsrekord i landsdelen.

Derfor er det nå høye vannstander i magasinene, som kan føre med flere gleder for strømregningene.

– Det er svært mye vann i magasinene til de norske vannkraftprodusentene nå, og det gjør at vi i stor grad er beskyttet mot prissmitte fra de landene vi er koblet sammen med på kontinentet, sier Standal.

I begynnelsen av april var fyllingsgraden i de norske vannmagasinene på 47,9 prosent, viser tall fra NVE. Dette er det nest høyeste nivået for denne tiden av året siden 1995, da målingene begynte.

– I mars var faktisk strømprisene i Tyskland, Nederland og England omtrent dobbelt så høye som i Sør-Norge, legger Standal til.

