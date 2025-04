USA fratar afghanere og kamerunere midlertidig beskyttelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rundt 14.600 afghanere som nyter godt av en ordning med midlertidig beskyttelse, det såkalte TPS, mister den i mai.

Det samme gjelder 7900 kamerunere, som mister sin status i juni, ifølge en talsmann for departementet for indre sikkerhet.

Sikkerhetsminister Kristi Noem sier at borgere fra Afghanistan og Kamerun ikke lenger trenger beskyttelse.

President Donald Trump har lovet å deportere rekordstore antall migranter som befinner seg i USA ulovlig. Samtidig har han iverksatt tiltak for å frata migranter som har TPS-beskyttelse, sin status, slik at også de kan deporteres.

TPS-programmet gir beskyttelse i seks til 18 måneder til folk hvis hjemland er rammet av naturkatastrofer, væpnet konflikt eller lignende, og kan fornyes. Programmet gir arbeidstillatelse og beskyttelse mot å bli utvist.

Trump forsøkte å avvikle TPS også sist han var president, men ble stanset av domstolene. Senest i mars avviste en dommer Trumps forsøk på å avvikle et TPS-program for venezuelanere. Han sa det luktet av rasisme å kalle migranter kriminelle.

Tidligere har folk også fra Haiti, Honduras, Nicaragua og El Salvador fått beskjed om at de mister sin TPS-status. Det gjelder også ukrainere.

USA evakuerte rundt 82.000 afghanere etter at Taliban tok over i 2021, inkludert 70.000 som kom til USA og fikk beskyttelse i to år.

Men i det siste har mange afghanere og andre som har hatt beskyttelse, fått beskjed om at beskyttelsen er trukket tilbake, og at de har sju dager til å forlate USA.

