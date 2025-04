Trump og Xi i handelskrig: – Tror USA holder ut kortest

Handelskonflikten mellom USA og Kina tilspisser seg dag for dag. Tollmurene vokser og ingen av partene ser ut til å ville gi seg.

– Det er veldig alvorlig når konflikten er trappet opp så mye som nå. Hvis det skulle vedvare, vil de to største økonomiene i verden bli helt frakoblet, og det vil få ekstremt store økonomiske konsekvenser, sier Øystein Tunsjø til Dagsavisen.

Han er professor og leder av Asia-programmet ved Institutt for forsvarsstudier. I fjor ga han ut boka «Kampen om verdensmakten: USA og Kina i det 21. århundret».

USA og Kina utgjør omtrent 43 prosent av verdensøkonomien, påpeker Tunsjø.

Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, tror ikke nødvendigvis økonomi er hovedårsaken til at Kina har valgt å svare med full kraft i konfrontasjonen med USA.

– Mange tenkte nok at Kina ville være modererende og unngå eskalering, og at de tenker mer langsiktig. Men det ser ut til at de er villige til å gå inn i handelskrig. Trolig handler dette om stormaktsinteresser mer enn økonomiske interesser, sier han.

Toll-kappløp

Den siste tidens konflikt startet med at USAs president Donald Trump innførte en tollsats på 54 prosent på kinesiske varer. Kina svarte da med å øke tollen på amerikanske varer til 34 prosent, men Trump og USA slo tilbake med å øke tollen til 104 prosent.

Onsdag svarte Kina med å øke til 84 prosent. Senere samme dag klinket Trump til med skyhøye 125 prosent. Torsdag kunngjorde Det hvite hus at tollen mot Kina blir på 145 prosent. Fredag formiddag svarte Kina nok en gang og hevet tollen fra 84 til 125 prosent. Den nye tollsatsen trer i kraft lørdag.

Mens Trump fortsetter konfrontasjonen mot Kina, har han snudd om tollmuren mot de fleste andre land i verden og varslet nylig en pause fra de høye tollsatsene. De fleste land får nå bare 10 prosent toll. Dette inkluderer Norge, som etter planen skulle få 15 prosent. Den varslede pausen fikk børsene til å skyte i været mange steder i verden, etter store børsfall dagene i forveien. Canada og Mexico får, i likhet med Kina, ikke nyte godt av tollpausen.

Moene og Tunsjø tror Kina kan vinne

Dermed er handelskonflikten først og fremst mellom USA og Kina for øyeblikket.

– Hvem tåler en handelskrig best – USA eller Kina?

– Det er et veldig vanskelig spørsmål, men jeg vil tro USA holder ut kortest. USA er mer følsom overfor folkelig opinion. Det blir vinnere og tapere i hvert land, men Kina har mer kontroll med egen befolkning. Jeg tror lokalbefolkningens toleranse kan avgjøre, svarer Kalle Moene.

– Betyr det at du tror Donald Trump blunker før Xi Jinping i handelskrigen?

– Noe sånt. Kina har en evne til å tenke mer langsiktig enn nåværende regjering i USA. Kina sikrer seg i land etter land med hjelpetiltak og så videre. Slik gjorde USA før. De ordnet opp nesten forbilledlig etter krigen i Sør-Korea med blant annet jordreform.

Øystein Tunsjø er av en lignende oppfatning.

– Det er et veldig interessant spørsmål. Jeg ville sagt at Kina kan tåle det best. De har hatt en strategi siden 2015, Made in China 2025, med en tiårsambisjon om å gjøre seg mer selvforsynt. Kina har kommet ganske langt i å være selvstendig på mange kritiske områder. Landet er bedre rustet til en handelskrig nå enn i første Trump-periode sier han til Dagsavisen.

– Dette blir fort et nasjonalisme-spørsmål for kineserne, hvor de vil samle seg bak sin autoritære leder, Xi Jinping, stramme livreima og «tenke at dette skal vi klare». I USA vil vi få en del som vil stille spørsmål om at dette vil koste for mye. Samtidig er det nok relativt sett kineserne som har mest å tape. Det er de som har vært mest avhengige av denne handelen, sier han.

Kina gjør narr av USA

Kina har tidligere svart forsiktig på en del av Trumps utspill mot landet. Det er ikke tilfellet denne gangen; tonen fra Beijing har vært hard. Det statsstyrte kinesiske nyhetsbyrået Xinhua sendte nylig ut en harselerende karikaturtegning for å understreke at landet ikke vil la seg herse med av USA. Den viser blant annet en Uncle Sam-karikatur som smeller til en mann i ansiktet med et balltre med pigger. «Ikke ta igjen. Du vil bli belønnet», sier Uncle-Sam-figuren og holder opp en kjærlighet på pinne som lokkemiddel. Han ber den forslåtte mannen om å åpne munnen, men offeret får ikke kjærligheten i sin åpne munn, men heller balltreet.

Kinas budskap er tydelig: «Å gi etter for en mobber, er å invitere til mer mobbing #Toll», skriver Xinhua.

På samme tid har Trump anlagt en litt mildere tone mot Kina.

– Xi er en veldig smart fyr, og vi kommer til å gjøre en god avtale, sa USAs president torsdag kveld, og smigret videre ved å si at Kinas leder er «en av de smarteste personene i verden».

Konflikt, ikke krig

Øystein Tunsjø vil heller kalle konfrontasjonen en handelskonflikt enn en handelskrig på nåværende stadium.

– Men hvis man fremdeles står med 120 prosent toll om to år, er det en handelskrig, sier han.

Han mener det er en god strategi av USA å forhandle med andre land, samtidig som Kina isoleres. Tunsjø understreker at Kina har vunnet langt mer økonomisk på globaliseringen enn hva USA har gjort.

– Da man sa ja til Kina i WTO i 2001, var Kinas økonomi 10 prosent av den amerikanske. Nå er den 70 prosent.

Donald Trump har flere ganger sagt at han ønsker å motvirke globaliseringen for å få industriarbeidsplasser tilbake til USA.

– De vil legge et nytt puslespill hvor Kina i ikke er i sentrum, men jeg tror ikke Trump-administrasjonen har noen gjennomtenkt plan rundt dette. Om 10-20 år går Kina forbi, om det ikke tas grep, tenker USA nå, sier Tunsjø.

Handelsunderskudd

USA har et massivt handelsunderskudd med Kina. I 2024 var det på 295 milliarder dollar (over 3.200 milliarder kroner). USA importerer for mer enn tre ganger så store verdier fra Kina som det eksporterer til landet. Dette har falt USAs president tungt for brystet.

– På et tidspunkt, forhåpentligvis i nær fremtid, vil Kina innse at å utnytte USA og andre land ikke lenger er bærekraftig eller akseptabelt, skrev Trump da han økte tollen til 125 prosent.

Kalle Moene mener nåværende regjering i USA fremstår mer kortsiktig enn Kina i sin strategi.

– Det ser ut som om de vil beskytte interesser som tradisjonell industri og gruvedrift, men disse tollene blir ikke så beskyttende som de trodde. Innsatsfaktorer i bilproduksjonen, som må importeres, blir for eksempel mye dyrere. Kina er mer rustet. De avtaler råvareleveranser med andre land i verden. Jeg tror den kommende supermakten vil klare seg bedre enn den nåværende, sier Moene.

Amerikanske dollar droppet fredag til sitt laveste nivå mot euro på over tre år.

– Det har blitt snakket om at et viktig mål for Trump har vært å svekke dollaren, hva tenker du om det?

– Det kan det være, men ville det ikke være andre måter å gjøre det på? Det er ikke helt overbevisende. Da kunne han bare ha trykket flere dollar. Folk leter etter en dypere rasjonell forklaring, men her har man elementer av interesser, forvirring, uklarhet og skråsikkerhet fra lederskapet i USA. Man er så sikker i tankegangen på noe det ikke er grunn til å være sikker på, svarer Moene.

Kinas sjeldne jordarter

Toll er på ingen måte det eneste kortet som kan spilles ut i en handelskrig mellom USA og Kina. Kina har allerede strammet inn sin eksport av sjeldne jordarter, som er viktige for en rekke teknologiske produkter, blant annet i forsvarsindustrien, elbiler og annen elektronikk som produseres i Vesten. I dag produserer Kina rundt 90 prosent av disse sjeldne jordartene.

Øystein Tunsjø mener det kan gi USA og vestlige land problemer dersom Kina for alvor stanser eksporten av sjeldne jordarter.

– Det vil hindre en del teknologiutvikling, men jeg tror Vesten vil få opp kapasiteten og produsere dette selv, om nødvendig. Vi vil måtte ta grep for å bli mer selvforsynte, sier han.

Han peker på at det finnes flere områder med tilgang på slike jordarter, blant annet Fensfeltet i Nome i Telemark.

Ifølge WTO kan handelskrigen føre til at handelen mellom USA og Kina reduseres med 80 prosent, skriver NTB. Dette kan få ringvirkninger over hele verden

Hvorvidt Trump har en gjennomtenkt plan eller opererer mer etter innfallsmetoden, er Kalle Moene usikker på, men han er ganske sikker på at Kina har en mer gjennomtenkt plan.

– Kineserne har en mer langsiktig innretning. Det er ikke noe å glede oss veldig mye over. Kina har et autoritært styresett vi ikke ønsker at skal spre seg.

Handelen mellom USA og Kina

Samlet handel: 582,4 milliarder dollar (2024)

Import fra USA til Kina: 438,9 milliarder dollar (2024)

Eksport fra USA til Kina: 143,5 milliarder dollar (2024)

USAs handelsunderskudd med Kina: 295,4 milliarder dollar (2024)

Kilde: Office of the United States Trade Representative

