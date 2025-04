Høyesterett skal behandle saken mot Fosen-aksjonistene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Saken reiser spørsmål i kjernen av vårt demokrati – bruken av ytringsfrihet når regjeringen ikke følger rettsstatens spilleregler, sier Rønning til NTB.

– Klientene håper Høyesterett vil være tydelige på hvor essensiell denne retten er i de sakene der det ikke finnes andre effektive måter å hevde sine rettigheter på enn å ta i bruk ytringsfriheten, fortsetter han.

Frikjent i tingretten og lagmannsretten

Flere demonstranter som aksjonerte mot vindkraftutbygging på Fosen, fikk bøter for å ha okkupert Energidepartementet og blokkert Finansdepartementet og Keysers gate 6 i Oslo i februar og mars i 2023.

De nektet å vedta bøtene, og saken gikk dermed til retten, hvor de ble frikjent både i tingretten og i lagmannsretten.

I februar ble det klart at påtalemyndigheten anket saken til Høyesterett. Den gjelder 13 demonstranter.

– Vi anker over lovanvendelsen, og det er forholdsmessigheten som skal vurderes, sa statsadvokat Stian Hermansen til NTB.

Sikre på at retten er på deres side

Artist Ella Marie Hætta Isaksen er blant aksjonistene og er klar til å ta kampen i Høyesterett. Det eneste aksjonistene er skyldige i, er å forsvare rettssystemet, mener hun.

– Det skal vi ikke straffes for. Vi har demonstrert med en høyesterettsdom i ryggen, og nå er Fosen-saken tilbake i Høyesterett. Vi føler oss sikrere enn noen gang på at retten er på vår side, sier Isaksen.

Fosen-demonstrasjonene i Oslo rettet seg mot regjeringens manglende oppfølgning etter at Høyesterett slo fast at konsesjonene for vindkraftverk på Fosen strider mot samenes minoritetsvern som urfolk.

Les også: Ekspert Kalle Moene: Dette må du vite om Donald Trumps tollsatser

Les også: Myndin Nerdrum: Sårbarhet i klassisk innpakning (+)

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)