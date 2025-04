Etterlyser handlekraft fra Kari Nessa Nordtun

Marit Knutsdatter Strand er Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson i Stortinget. Hun er av dem som har lest Dagsavisens sak om 15 år gamle Modi og bestekompisen Amir, som over natta ble ulovlig utestengt fra en skole øst i Oslo våren 2024. Nå har Strand løftet saken inn i Stortinget, ved å stille utdanningsminister Kari Nessa Nordtun et skriftlig spørsmål om saken.

Men hun er ikke fornøyd med svaret fra statsråden, som mener det i dag finnes «mange gode verktøy» skolen kan bruke, men at taushetsplikten kan være for streng.

«Jeg vurderer derfor å lage et forslag som utvider adgangen til å dele informasjon om elever i forbindelse med skolebytte», skriver Nordtun.

– Det er et forsiktig svar, og veldig overordnet. Hun kunne kommet enda tydeligere på banen og sagt at «dette vil jeg rydde opp i», mener Strand i Sp.

«Graverende»

Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson kaller Modi-saken «graverende», og at den tydelig viser hvordan skolen kommer i skvis når elever kommer kontakt i med narkotika og alvorlig kriminalitet. Hun har i Stortinget stilt statsråden følgende skriftlige spørsmål: «Mener statsråden det trengs lovendringer, eller hvordan kan elever på randen til en kriminell løpebane få riktig og nødvendig oppfølging på og rundt skolen for å forbli lovlydige i dag?

Strand gir samtidig uttrykk for at hun mener verken opplæringsloven eller taushetsplikten gir rom for god håndtering.

Muntlig spørretime i Stoirtinget Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun under en tidligere muntlig spørretime i Stortinget. (Gorm Kallestad/NTB)

«Mange gode verktøy»

Statsråden sier i sitt svar at hun mener opplæringsloven «har gode virkemidler for å håndtere at elever er involvert i kriminalitet, både for å ivareta disse elevene, og øvrige elevers rett til opplæring og et godt skolemiljø», og nevner tiltak som bortvisning og skolebytte. Hun nevner også at regjeringen har satt av 115 millioner til kommunale beredskapsteam og skolemiljøteam for 2025, og at elever som begår, eller står i fare for å begå kriminalitet, ikke skal følges opp av skolen alene.

«Skolen har plikt til å melde fra til barnevernet når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av for eksempel alvorlig eller gjentatt kriminalitet eller ulovlig bruk av rusmidler. Skolen skal samarbeide med andre tjenesteytere dersom samarbeid er nødvendig for å gi eleven et helhetlig og samordnet tjenestetilbud», skriver Nordtun, som altså mener det finnes «mange gode verktøy» å bruke i dag.

Det eneste statsråden i sitt svar sier seg villig til å gjøre, er å vurdere et forslag om å utvide adgangen til at skoler kan dele elev-informasjon med hverandre. Hun mener reglene kan være for strenge. «I dag åpner ikke opplæringsloven eller privatskoleloven for at det deles informasjon om elever med vold/trusselhistorikk med den videregående skolen som eleven skal starte på. Dette kan for eksempel føre til uheldige klassesammensetninger».

– En bitte liten del

Dette siste er ikke godt nok, mener Strand i Sp.

– Taushetsplikt har vi i mange år hørt at begrenser muligheten til å følge opp elever, på godt og vondt. Så hvis kunnskapsministeren nå tar tak i det, så tenker jeg at det er bra. Men dette er jo bare en bitte liten del av den problemstillingen vi prater om her, sier hun til Dagsavisen.

Strand mener skolen får et altfor stort ansvar.

– Hun peker på politi og barnevern og flere tjenester rundt skolen og ungdommen i lokalsamfunnet som viktig, men her er det jo nødvendig å avklare hvilket ansvar som ligger hvor. Jeg synes hun burde går mer inn i problemstillingen, og jeg forventer at kunnskapsministeren følger opp og kommer med avklaringer, sier Sps utdanningspolitiske talsperson.

Hun spør:

– Hvilket handlingsrom ligger i loven? Og hvordan fungerer disse støttefunksjonene best sammen? Som senterpartist er det opplagt for meg at det må være lokalt handlingsrom, men det er også litt uklart hvor ansvaret ligger.

---

Skolen i skvis

Hvordan skal skolen og samfunnet håndtere barn som begår kriminalitet, ivareta deres rett til opplæring og samtidig sikre tryggheten til både elever og lærere?

I februar 2024 havnet tiendeklassingene Modi og Amir i en voldelig konfrontasjon med en 19-åring.

Modi og Amir ble umiddelbart utestengt fra sin nærskole, og forble utestengt ut skoleåret – uten at det ble fattet skriftlig vedtak eller gitt en formell begrunnelse.

Av hensyn til de involverte elevene bruker Dagsavisen fiktive navn på guttene og unnlater å navngi skolen.

Dagsavisen har gjennom flere år belyst utfordringer i skolen, herunder vold og trusler mot både lærere og elever.

---