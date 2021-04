– Økonomiske og politiske ressurser tilfaller stadig færre mennesker

– Vi tar freden for gitt inntil krigen kommer. Tenker på Nordområdene som fredelige. Men det vil endre seg, Nordområdene er stadig mer økologisk utsatt. Dermed også mer politisk og militært omstridte, sier Grethe Bøe til Dagsavisen.

Tidligere i år debuterte hun som forfatter med «Mayday», til voldsom suksess. Anmelderne jublet, og trillet seksere og femmere.

Mayday av Grethe Bøe (Cappelen Damm )

Bestselger

Etter det har thrilleren med handling fra Nordområdene ligget på bestselgerlistene i flere måneder, og er solgt til en lang rekke land og språkområder.

– Det har nesten vært litt overveldende, med så mye positiv respons. Utrolig hyggelig. Jeg har alltid vært fascinert av Nordområdene. Det er den eneste delen av landet som er helt unik, som ikke ligner noe annet sted på kloden, sier debutanten.

Grethe Bøe elsker landskapet i Nord, som hun mener er Norges eneste genuint unike. (Privat )

Hun er også er filmskaper, med regi på blant andre «Titanics ti liv», «Operasjon Arktis» og to filmer basert på Jørn Lier Horsts detektivbøker for barn.

Stressa flyging

«Mayday» følger den halvt norske, halvt samiske, relativt nyutdanna jagerpiloten Ylva. Under en svær Nato-øvelse i Nord-Norge blir hun satt til å fly sammen med den legendariske amerikanske piloten John Evans.

Idet de to skal eskortere et norsk helikopter på grensa mellom Finnmark og Russland, skjer det som ikke skal skje: Et russisk jagerfly, som er der for å stresse dem, sneier borti Ylvas F16.

– Slike såkalte stressflyginger er vanlige. Egentlig går de ut på å inspisere grensene. Så sender motparten på andre sida av grensa et tilsvarende fly, og så flyr de tett på hverandre og «disser» hverandre. Tar bilder, viser muskler, tøffer seg, forklarer Grethe Bøe.

Nedskutt F16

F16-flyet Ylva styrer i «Mayday» får navigasjonssystemet ødelagt idet russeren sneier borti. Det skjener over grensa til russisk side, der det blir skutt ned av stressa russere som ikke liker Nato-øvelsen i utgangspunktet.

Ylva og Evans skyter seg ut i fallskjerm. Men de lander på russisk side, på den forblåste tundraen vest for Murmansk på Kolahalvøya. Midt på kaldeste vinteren.

Det jeg advarer særlig mot i boka, er de private aktørene — Grethe Bøe, forfatter

– «Mayday» følger deres kamp for å komme seg tilbake til Norge og fortelle om det som har skjedd. Den russiske piloten har fått munnkurv, ingen vet hva som faktisk hendte. Samtidig eskalerer det raskt mot alvorlig politisk og militær konflikt i Nordområdene, forteller Bøe.

Kamp om Nord

Norge og Russland er åpenbare aktører. Men flere melder seg på.

– Til nå har Nordområdene vært så ugjestmilde at få har brydd seg. Det endrer seg. Russland og USA har vært på plass lenge, og nå har også Kina fått observatørplass i Arktisk Råd, selv om de ikke er en arktisk makt geografisk, sier Grethe Bøe.

Nyføydalisme

I tillegg kommer alle aktørene som ikke er stater.

– Det jeg advarer særlig mot i boka, er de private aktørene som driver dette. Både utvinningsindustrien og militærindustrien har sterke private aktører som er tungt inne. De samme aktørene er pådrivere også i Midtøsten. Generelt er det mye som tyder på at verden er på vei inn i nyføydalismen, med all makt på private hender, sier Bøe.

– Vi «ser ikke»

Der man veldig forenkla kan si at klassisk føydalisme ga kongen, kirka og rike godseiere stor økonomisk makt, er det i nyføydalismen svære, multinasjonale selskaper som kontrollerer stadig mer i og av samfunnet.

Økonomiske ressurser, og med dem også politiske, tilfaller stadig færre mennesker. — Grethe Bøe, forfatter

– Vi er veldig distraherte, bort fra alt som skjer i skyggene, all omfordelingen av makt som pågår på jorda nå. Økonomiske ressurser, og med dem også politiske, tilfaller stadig færre mennesker. Men så lenge det er billig å kjøpe ting, ser vi ikke ut til å bry oss om «detaljer» som at det fins stadig færre kornsorter i verden, og at disse eies av folk som Bill Gates. Eller at alle dataene våre selges til Google. Eller at ingen regjeringer får gjort noe med det, siden dette er transnasjonale selskaper. Vi lukker øynene, og media lar oss, sier Grethe Bøe.

«Krig»?

I «Mayday» lar hun kritikken av mediene i tankene på den russiske presidenten, som tidlig blir engasjert i dramaet rundt det nedskutte F16-flyet.

– Han kommer fra Sovjet, og er gammel KGB-mann. Slik han ser det, skal mediene beherskes og brukes. Menneskene som lar seg manipulere, betrakter han med en viss forakt, sier Bøe.

Samtidig endrer alt seg. Inkludert måten kriger og konflikter utspiller seg.

– Militære initiativ settes ut til private aktører, til såkalte «sikkerhetsstyrker» som ikke forholder seg til internasjonale regler for krig, siden det per definisjon ikke er «krig» så lenge statene ikke er parter, sier Bøe.

Ressurskappløp

«Arktis blir det nye Midtøsten», uttaler en av representantene for private selskaper i «Mayday». Når temperaturen stiger, tundraen tiner og isen smelter, blir området tilgjengelig. Og attraktivt.

– De voldsomme, svært raske klimaendringene i Nord, endrer ikke bare naturen lokalt, med mindre artsmangfold og endring av landskap. Issmeltingen gjør også at flere av regionens ressurser plutselig blir tilgjengelige. Enorme gass- og oljefelt, og sjeldne mineraler man bruker for eksempel mobiltelefoner. Ikke-fornybare ressurser resten av verden er i ferd med å gå tom for. I Midtøsten har man nådd «peak oil», altså toppunktet i hvor mye olje man kan utvinne, for lengst. USA, Russland og Kina ruster opp, for å sikre seg jordas siste tilgjengelige ressurser, sier Grethe Bøe.

