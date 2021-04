Verdensrekord i nye smittetall – hva har skjedd i India?

332.730 – det var tallet på nye registrerte smittede på et døgn som ble publisert i India fredag. Det var andre dag på rad at landet har satt verdensrekorden i antall nye smittede på et døgn. Smittetallene er nå over tre ganger så høye som på toppen av den første bølgen i september, og kurven går rett til værs: Tallene er 30 ganger så høye som i begynnelsen av februar.

Også de daglige dødstallene er på full vei opp og nærmer seg det dobbelte av forrige topp.

Landet er midt i den andre bølgen, og har totalt hatt over 16 millioner registrerte smittede. Kun USA har hatt flere totalt, omtrent dobbelt så mange. Men det er antall registrerte, og man regner langt større mørketall i India.

– En covid-storm, kaller statsminister Narendra Modi det.

Dør utenfor sykehuset

Nå merkes smittetrykket også sterkt i helsevesenet. Det meldes om overfylte sykehus. Flere mennesker har dødd utenfor sykehuset mens de venter på å få behandling med oksygen. Utenfor flere sykehus i de store byene står folk og prøver å få syke familiemedlemmer inn på sykehusene, som ikke har plass.

– Det begynner å bli mer og mer vanskelig å få tilgang til alt mulig – senger, oksygen, medisiner, leger, sier Baidnath Kumar, en aktivist for barnerettigheter, til Sky News. Han har brukt WhatsApp for å forsøke å hjelpe folk som trenger hjelp til å finne medisinsk behandling i delstaten Jharkhand.

India har så langt satt mer enn 130 millioner vaksinedoser, men har over 1,3 milliarder innbyggere. Helsearbeidere, personer over 45 og personer med risikosykdommer har vært prioritert. Fra 1. mai vil også personer over 18 få mulighet til å få vaksinen, i den grad det er tilgjengelig, melder BBC. India er i diskusjoner med vaksineprodusenten Pfizer om å skaffe deres vaksine til landet for en lav pris.

Mens man venter på flere vaksiner blir situasjonen i landet mer og mer prekær. Dette skjer etter at landets myndigheter for bare noen få uker siden signaliserte at det gikk riktig vei for epidemien i landet. «India ser slutten på det», erklærte helseministeren senest i begynnelsen av mars.

Hva har gått galt?

Uoppdaget smitte

Da man trodde det gikk rett vei for en stund siden, var det begrunnet med at landet hadde sett en nedgang i antall nye smittede. Kurven gikk stadig nedover fra toppen i september til februar. De daglige tallene i februar var omtrent en niendedel av hva de var i september, fra rundt 90.000 per dag til rundt 10.000 per dag, ifølge statistikken på Worldometers.

Mye kan imidlertid tyde på at mange smittede på det tidspunktet ikke ble fanget opp, og at smitten allerede da hadde begynt å stige. En teori er at mange hadde begynt å slappe mer av. Folk visste at en vaksine var på vei og at noen områder hadde oppnådd flokkimmunitet av naturlig smitte, og derfor var det flere, særlig blant unge uten symptomer, som ikke valgte å teste seg. For mange har det dessuten vært vanskelig å få testet seg.

Personer står tett i tett i kø for å teste seg for koronaviruset i Jammu i India. (Channi Anand/AP)

Slapp opp

Valg i fem delstater ble igangsatt fra slutten av mars og skulle gå over en måned. I forkant ble det holdt valgmøter uten sosial avstand eller særskilte smitteverntiltak. I midten av mars ble det dessuten tillatt å avholde to cricketkamper med mer enn 130.000 tilskuere, stort sett uten munnbind, mellom India og England, skriver BBC.

Flere har påpekt at signalene fra politikere og myndigheter var at befolkningen kunne slappe mer av.

– Hos beslutningstakere var det et fullstendig avvik mellom ord og handling, skriver doktor Chandrakant Lahariya, som er epidemiolog, vaksinolog og folkehelseekspert, i en kronikk i India Today.

– Fra februar til april viste ikke myndighetene vilje til å håndheve smitteverntiltak. Selv om retningslinjer for covid var utstedt, var det beslutningstakere og folkevalgte ledere som stilltiende oppmuntret til folkeansamlinger og festivaler (Holi i slutten av mars), valgmøter i fem delstater (mars-april) og religiøse forsamlinger (Kumbh Mela) (hindufestival, red.anm.) i Haridwar (mars-april), skriver han i en artikkel om hva India bør ta lærdom av.

– De store folkemengdene ved valgmøter og hellige bad på høyden av pandemien var mulig å unngå med riktige tiltak, mener han.

Usikkert: Ny variant

En ny variant av koronaviruset med en såkalt dobbeltmutasjon er blitt oppdaget i India.

– Vi oppdaget nye varianter i februar etter rapporter fra Maharashtra, sier Gautam Menon, fysikk- og biologiprofessor til BBC. Han mener myndighetene aktivt burde ha undersøkt mer for å finne mutasjoner.

Den nye varianten ble funnet i 20 prosent av tilfellene i delstaten Maharashtra, der storbyen Mumbai ligger, som har hatt en sterk økning i smittetilfeller. Men i enkelte områder i Maharashtra står den for så mange som 60 prosent av nye tilfeller.

Det er usikkert i hvor stor grad nye varianter har drevet fram den andre bølgen, men dette er en mistanke.

– Dette er en variant vi følger med interesse, sa Maria Van Kerkhove i Verdens helseorganisasjon (WHO) nylig.

Indiske myndigheter sier man ikke kan slå fast at varianten er mer smittsom eller forårsaker alvorligere sykdom enn den opprinnelige varianten.

Men enkelte eksperter mener mye tyder på at den er mer smittsom.

– Det ser ut som den sprer seg raskere enn tidligere varianter, sier Rakesh Mishra, direktør for Centre for Cellular and Molecular Biology i Hyderabad, et laboratorium som driver gensekvensering av koronavirusprøver, ifølge Bloomberg.

Den indiske varianten er oppdaget i mange land, inkludert Norge, som har registrert ett tilfelle.

