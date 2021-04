Først «avslørte» han den «store amerikaneren» som en sexfiksert kvinneundertrykker. Nå er han selv anklaget for voldtekter og seksuelle overgrep

«Anklagene er alvorlige», skriver forlaget W.W. Norton i en pressemelding. «I lys av dem, har vi bestemt oss for å sende utsendelsen og promoteringen av «Philip Roth: The Biography» på pause, mens vi venter på mer informasjon som kan dukke opp».

Philip Roth: The Biography (WW Norton)

Overgrep

Anklagene de henviser til, er rettet mot Blake Bailey, som er forfatteren av biografien om en av USAs mest kjente forfattere, Philip Roth (1922-2018).

Blake Bailey fotografert i 2011 (Wiki Commons, ved Shankbo)

Ifølge blant andre The New York Times går anklagene ut på at han skal ha forgrepet seg seksuelt på to kvinner, den ene så sent som i 2015. Han skal dessuten ha oppført seg «upassende» overfor elevene da han underviste ved en såkalt middle school på 1990-tallet. Middle school tilsvarer 6., 7. og 8. klasse, der elevene er fra elleve til fjorten år.

«Sexfiksert»

Blake Bailey var håndplukket av Philip Roth til å skrive biografien om ham, allerede seks år før Roth døde.

«Philip Roth: The Biography» fikk gjennomgående god kritikk, og sikret seg plass på The New York Times bestselgerliste. Mange av anmelderne bet seg særlig merke i Roths forhold til kvinner, og til sex.

«Den nye biografien framhever hans jegermentalitet og hans sex-besettelse», skrev anmelderen Josh Glancy i den britiske avisa The Times. Han la til at episodene som blir beskrevet i biografien var «nesten like skitne» som de Roth selv skrev og utga, romaner som sikret ham merkelappen som «en av de groveste amerikanske forfatterne i det 20. århundret».

«Avslørt!»

Anmelderen i The New Republic, Laura Marsh, stilte seg svært kritisk både til forfatter Roths og biograf Baileys holdninger til kvinner. «Gjennom hele boka er der en bisarr aversjon mot at menn skal gjøre ærend: Kvinner som ber partnerne sine om så mye som å løfte en finger, er trøbbel», skriver Marsh, og legger til at kvinners følelser ser ut til å finnes utelukkende for å drepe menns kreative energi.

«Hvem hadde vel trodd at en mann som skrev en hel roman om runking og en annen om en mann som blir til en kjempepupp var fiksert på sex?» — Hadley Freeman ironiserer over Roth i The Guardian

«Om “Philip Roth: The Biography” får deg til å hate ham det handler om, kan du takke Blake Bailey», skrev anmelderen Stephen Metcalf i Los Angeles Times. Han går med på at Bailey oftest tar Roths side i diskusjoner der det står mellom «han sa» og «hun sa», men er først og fremst opptatt av at vi uten Bailey ikke hadde kjent alle de nedrige detaljene om Roths kvinnehistorier, eller om hvor opptatt han var av sex.

«Avslørt? Som sexfiksert? Virkelig?»

Den typen hyllest fikk imidlertid The Guardians kommentator, amerikansk-britiske Hadley Freeman, til å himle høyt. «Den nye biografien “avdekker” at Roth var misogynist. Fortell meg heller noe jeg ikke vet», innleder hun teksten sin, før hun gjør rede for hvordan ikke bare Roth, men også flere av hans samtidige, hadde et mildt sagt dårlig handlemønster overfor kvinner generelt, og overfor kvinnene de angivelig elsket, spesielt.

«Hvem hadde vel trodd at en mann som skrev en hel roman om runking («Portnoy’s Complaint») og en annen om en mann som blir til en kjempepupp («The Breast») var fiksert på sex?», ironiserer Freeman. Hun påpeker dessuten at en av Philip Roths ekskoner, Claire Bloom, skrev om det dårlige forholdet deres for hele 25 år siden, i memoaren «Leaving a Doll’s House». En bok som i sin tur fikk Roth til å «dikte opp» en grusomt ondskapsfull kone til sin hovedperson i romanen «I Married a Communist» fra 1998.

The Guardians Hadley Freeman lander likevel på at hun setter pris på Roths forfatterskap, fordi han i tillegg til å være hekta på sex, også var hekta på døden, og dessuten «morsom, sinna, klok, religionsspottende, original og slem». «Det er blandingen leserne hans alltid har likt», konkluderer hun.

Voldtekt

Grunnen til at forlaget nå trekker biografien, er uansett ikke innholdet, men overgrep forfatteren Blake Bailey skal ha begått utenfor skrivestua.

Den ene kvinnen som anklager Bailey for voldtekt, heter Valentina Rice. Hun jobber i forlagsbransjen, og har fortalt at hun møtte Bailey i en middag hos en litteraturkritiker. Både Rice og Bailey overnattet hos vertskapet, og i løpet av natta skal Bailey ha tatt seg inn på rommet hennes og voldtatt henne, selv om hun ropte «nei» og «stopp».

Valentina Rices venninner bekrefter at hun fortalte om hendelsen, som skal ha funnet sted i 2015. Tre år senere, da #metoo-bevegelsen ga henne selvtillit, skrev Rice en anonym e-post til toppsjefen i Blakes forlag, W.W. Norton, og fortalte om det hun hadde opplevd.

Ifølge Rice fikk hun ingen svar fra toppsjefen. I stedet fikk hun e-post fra Blake, som sa at forleggeren hadde videresendt meldingen hennes. «Jeg kan forsikre deg om at jeg aldri har hatt noen slags form for sex uten samtykke, noen gang, og om det blir nødvendig, kommer jeg til å forsvare mitt rykte og levebrød på det sterkeste», skrev han i e-posten. «Imens appellerer jeg til anstendigheten din: Jeg har en kone og en ung datter som elsker og er avhengige av meg, og et sånt rykte, også usant, ville ødelegge dem», fortsatte han.

Forlagssjefen i W.W. Norton, hevder på sin side at de tok Valentina Rices henvendelse «meget alvorlig», selv om de tilsynelatende ikke gjorde noe i 2018, utover å sende den videre til den påståtte voldtektsmannen.

– Jeg var psyk

En annen voldtektsanklage er fra 2003. Eve Peyton, som nå jobber ved en videregående skole, sier at Blake Bailey voldtok henne da hun var avgangsstudent i journalistikk ved et universitet i Missouri. Hun kjente og likte Bailey fra da han var professoren hennes noen år tidligere, men da de møttes i New Orleans i 2003 var Peyton forlovet til en annen.

Ifølge Peyton presset Bailey seg på henne med kyss og oralsex, presset henne ned på senga og voldtok henne. Han sluttet kun fordi hun sa hun ikke brukte prevensjon, sier hun til The New York Times. I en e-post dagen etter ba Bailey om unnskyldning, og prøvde å presse henne til ikke å fortelle noen om hendelsen. I 2020, altså 17 år senere, mailet han henne igjen, og fortalte at han var «mentalt syk» på den tida.

Prisnominert

Bailey har tidligere skrevet biografier om forfatterne Richard Yates (1926-1992), Charles R. Jackson (1903-68), og John Cheever (1912-82), og var nominert til den høythengende Pulitzerprisen for sistnevnte. Han har også skrevet en selvbiografi.

Biografiens førsteopplag var på hele 50.000 bøker. Det er andreopplaget på 10.000 eksemplarer som nå er stoppet. Blake Baileys litterære agentur, The Story Factory, har også slettet ham fra lista si. Det skriver The New York Times.

