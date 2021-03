Ingvild (24): – Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg

– Det var veldig vanlig å oppleve ubehagelige møter med kunder. De var aggressive, kom med trakasserende kommentarer, eller man kunne bli bedt ut på date. Jeg har også blitt oppsøkt på privattida mi, forteller Ingvild Alstad om tida som kassemedarbeider i dagligvarebutikken Meny.

I dag jobber Alstad i ferskvaredisken i samme butikk.

– Kontrasten er veldig stor. Jeg har inntrykk av at altfor mange vurderer deg som lavest på rangstigen når du sitter i kassa.

Ifølge Statistisk sentralbyrå oppgir 4 prosent av alle sysselsatte at de utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen én gang i måneden eller mer. Av disse svarer nær 4 av 5 at det er klienter, pasienter eller kunder som utfører handlingene, opplyser SSB.

Hva skjer når kunden trakasserer? Hør mer i den nyeste episoden av podkasten Rørsla:

– Da Metoo-bevegelsen starta i 2017 var det veldig mye fokus på trakassering på arbeidsplassen mellom kolleger. Men jeg føler at vi er litt glemt, særlig vi i serviceyrker. For vi har kunder, og de er verst på å trakassere. Det er det ikke noe tvil om.

Alstad mener ansatte i salg- og serviceyrker kan ha vanskelig for å melde ifra om uønsket oppmerksomhet og trakassering, på grunn av yrkets karakter.

– Når jeg tar på meg kokkejakka, så går jeg inn i en rolle. Jeg er ikke Ingvild da, jeg er en «pleaser». Jeg skal være blid og imøtekommende, være ansiktet til butikken utad, og representere Norgesgruppen og Meny. Det faller meg ikke inn å si ifra, forteller hun.

– Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg. Jeg skulle ønske det var mer allmennkunnskap.

[ Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard ]

Kunden har alltid rett

Alstad har tidligere fortalt HK-Nytt om en episode der en eldre mannlig kunde stilte seg opp foran henne da hun satt på knærne og plasserte varer nederst i hylla. «Nå er det lenge siden jeg har hatt en dame på knærne foran meg», skal mannen ha sagt.

– Mitt første instinkt var bare å smile og le hjertelig til ham. Hvorfor var det ikke naturlig for meg å si ifra? Det er så innprenta i oss at vi skal yte service. Kunden har alltid rett, og skal forlate butikken fornøyd, sier Alstad om episoden.

Hver tiende ansatt i salgs- og serviceyrker ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet én gang i måneden eller mer, viser SSB-tallene fra 2018. De nyeste tallene som foreligger, fra 2019, viser at 8 prosent i salgsyrker og 6 prosent i serviceyrker, opplever det samme.

Blant alle sysselsatte er det flest unge kvinner som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet. 17 prosent av kvinnene i aldersgruppen 18–24 år svarer at de utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet én gang i måneden eller mer.

Alstad tror mange av hendelsene ikke varsles om.

– Jeg har snakket mye med kvinnelige kolleger og spurt om de har opplevd ting. Alle svarer ja, men på spørsmål om de varsler, er svaret alltid nei.

Forklaringen handler ofte om at de ansatte ikke tror det vil få noen konsekvenser hvis de sier ifra, fordi det fortsatt er kundene som sitter med makta, ifølge Alstad.

Hun oppfatter også at eldre kolleger har en holdning om at «dette må vi bare finne oss i», og at de derfor ikke snakker høyt om ubehagelige opplevelser i butikken.

– Vi går ofte til hverandre etter en situasjon, får litt sympati og støtte, og sier «æsj så ekkelt». Så føler man seg kanskje bedre, men jeg tror ikke at det er naturlig å gå høyere opp og varsle en sjef. Det varierer nok veldig fra sjef til sjef, og arbeidsmiljø til arbeidsmiljø.

Selv understreker Alstad at hun har gode erfaringer fra butikken hun jobber i.

– Jeg opplever at vi har fått i gang en dialog på min arbeidsplass det siste året. Vi skal blant annet begynne å skrive rapporter om ubehagelige kunder fordi det ikke finnes nok statistikk.

Hun legger til:

– Men dette er et universelt problem. Det kan ikke være slik at du skal ha flaks med arbeidsgiveren din for å bli tatt seriøst eller bli møtt på riktig måte.

[ Sjefen ble forelsket i Kathrine. Hun avviste ham og ble sagt opp ]

Meny: Terskelen for å være ufin er blitt lavere

– Det er ikke slik at kunden alltid har rett, absolutt ikke når man er ufin. Det sier Line Beate Jebsen, som er HR-direktør i Meny.

Jebsen forteller at det har vært episoder hvor butikkledelsen har nektet kunder adgang til butikken, og at kundene må tåle tilsnakk hvis de opptrer ufint.

– Vi opplever at terskelen for å være ufin, det være seg seksuelle eller andre former for trakassering, er blitt lavere. Det er leit. Da er det viktig at ansatte opplever en ubetinget støtte hos ledelsen, sier Jebsen.

I enkelte butikker har det kommet inn meldinger om økende grad av seksuell trakassering, særlig i kassene, forteller Jebsen. Meldingene kom inn gjennom arbeidsmiljøutvalget, og det ble satt i gang strakstiltak for å bedre situasjonen.

– Vi har en egen sikkerhetssjef i Meny som nå har kurset enkelte butikker som opplever dette problemet mer nærgående enn andre. Både ansatte og ledere kurses i hvordan man skal håndtere situasjonen, og hva som er varslingsrutinene, sier Jebsen.

Hun understreker at alle Meny-butikkene har nulltoleranse for seksuell trakassering, og at varslingsrutinene blir gitt som en del av opplæringen gjennom personalbøker, intranettet og at varslingsplakaten er hengt opp i butikkene. Plakaten gir en oversikt over de rutinene som gjelder ved varsling.

– Men det starter jo med at den enkelte tør si ifra til lederen sin, det er den viktigste varslingskanalen, sier Jebsen.

[ Victoria (23) fikk beskjed om å ikke «jåle seg» da hun skulle på jobbintervju ]

Etterlyser mer åpenhet

Alstads oppfordring til Meny-ledelsen er klar:

– Jeg tenker opplæringa er veldig viktig her. Vi har gode kurs på nett med videoer og kundesimuleringer om hvordan man for eksempel skal sjekke legitimasjon. Her bør man få inn noen scenarioer med forskjellig type ubehagelige kundesituasjoner, slik at man kan trene seg på det.

I tillegg mener hun ledelsen må kommunisere mer åpent:

– Det må kommuniseres tydelig ut til oss at det finnes et sted man kan komme og oppsøke hjelp. Om det så er å varsle for å anmelde noe, eller bare for å ventilere, få trøst og støtte. Noen ganger er det kanskje bare det som trengs, at lederen sier at «det skulle jeg ikke ønske at du måtte oppleve, si ifra neste gang vedkommende kommer så kan jeg ta en prat» – det hadde vært gull, sier Ingvild.

HR-sjef Line Beate Jebsen i Meny synes det er synd å høre om ansatte som opplever å ikke bli tatt seriøst, eller synes det er vanskelig å si ifra.

– Hvis vi har ansatte som opplever at det ikke skjer noe fra ledelsen sin side i butikken, må de ta i bruk de interne varslingsrutinene våre. Ta kontakt med meg direkte, tillitsvalgt eller bedriftshelsetjenesten vår. Så har vi også en ekstern varslingstjeneste hvis man opplever at det er vanskelig å ta det opp i interne kanaler, hvor eksterne parter kan følge opp.

Jebsen sier det er rom for mer kursing, hvis de ansatte ønsker det.

– Både verneombud, butikkledelsen og tillitsvalgte må flagge inn til oss sentralt, så skal vi sende sikkerhetssjefen vår ut for å kurse eksplisitt på dette.

[ Nå skal Malin aldri mer behøve å skifte til arbeidstøy på do ]

Handel og Kontor: – Ønsker å bli bedre

Elisabeth Sundset, 1. nestleder i Handel og Kontor i Norge, sier at forbundet nå jobber for å bedre kunnskapen til sine tillitsvalgte.

– Nå jobber vi strategisk med å lage gode planer og systematisere arbeidet, slik at vi kan øke kompetansen om hvordan man håndterer slike situasjoner, og sikre kunnskapsnivået i alle ledd, opplyser nestlederen.

– Å bli utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng, er et alvorlig problem som vi tar på største alvor. Vi tar alle tilfeller av trakassering svært alvorlig, sier Sundset.

Hun mener det kan finnes mange mørketall, fordi mange ikke tør å snakke høyt om hvordan man tar tak i trakassering og ubehagelige opplevelser på en arbeidsplass.

– Vi ønsker å bli bedre enn det vi er. Jeg er så heldig å få være med i startgropa når vi nå skal få likestillings- og mangfoldsarbeidet høyt opp på agendaen, slik at vi igjen kan forankre det godt til våre tillitsvalgte. Sånn at de kan øke fokuset på dette arbeidet i samarbeid med bedriften.

[ Hva skjer på kvinnedagen 8. mars? Her er oversikten og parolene ]

Fortsetter arbeidet

For et år siden sa daværende forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, at forbundet ville ta initiativ til en kampanje mot seksuell trakassering, rettet mot kunder i varehandelen. De ville også ta kontakt med Virke og Arbeidstilsynet om dette.

Til tross for et lederskifte og en koronapandemi, sier nestleder Sundset at en slik kampanje fortsatt kan innlemmes i det pågående likestillingsarbeidet:

– Det kan godt være at kontakt med Virke og Arbeidstilsynet blir en del av vårt arbeid, slik at vi ytterligere kan sette fokus på likestillingsarbeidet. Jeg er ikke negativt innstilt, men kan ikke forskuttere noe på forhånd.

– Hjertet mitt brenner veldig for at vi skal øke vår egen kompetanse, slik at vi kan formidle dette til tillitsvalgte og gi dem gode verktøy, legger Sundset til.