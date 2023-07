De beste TV-seriene – så langt i år

Halvveis ut i TV-året er det på tide med vareopptelling og en kjapp oppsummering av de beste, medrivende, mest gripende og morsomste seriene som har kommet og gått. Dette var våren da den usympatiske gjengen fra «Succession» rakk en tur innom Vestlandet før vårens mega-snakkis takket for seg med en tam og likegyldig slutt.

«The Last Of Us» skremte oss med den monsterskapende snyltesoppen som faktisk finnes i naturen på ordentlig. Med andre ord – HBO Max hadde en god vår, men det kom mange bra serier andre steder også. Alle har vel sett «The Diplomat» på Netflix? Her er høydepunktene så langt.

The Diplomat, Netflix

Ett absolutt høydepunkt på skjermen denne våren: Keri Russell er glimrende som toppdiplomaten Kate Wyler, den handlekraftige og engasjerte nye ambassadøren for USA i London, med alt det innebærer av politikk på høyt nivå. Serien etterlater et inderlig behov for mer. (Alex Baily/Netflix/ALEX BAILEY/NETFLIX)

Netflix-serien som slo virkelig an da den kom i våres, en politisk thriller som er spennende, morsom og drivende god. Keri Russell spiller den amerikanske ambassadøren Kate Wyler som må ta posten i London, når hun mer er typen som finner mening i å jobbe for kvinners rettigheter i Kabul. Hun hater designkjoler, jåleri og det tradisjonsbundne synet på ting både i London og utenrikspolitikken for øvrig.

Hun må snart vise seg at hun er ikke er til pynt, og får utenrikspolitiske utfordringer, populistiske politikere i mange land å håndtere – i tillegg til mannen og eks-ambassadøren Hal (en snikete Rufus Sewell) som vil være mer enn passiv ambassadørgemal på plass igjen i London. At handlingen ikke kvier seg for å skildre dagens politiske klima i USA og England, er berikende for serieopplevelsen.

Det politiske blikket er kvalitet er ikke overraskende, med tanke på at den er skapt av Debora Cahn, som tidligere har vært med på å lage «The West Wing» og «Homeland». Sesong 1 går fort unna, og det er ingen overraskelse at Netflix har bestilt en ny sesong.

RIP Henry, Viaplay

Mads Ousdal spiller den arrogante kirurgen som får uhelbredelig hjernesvulst i «RIP Henry», den beste norske dramaserien så langt i år. (NTB kultur)

Mads Ousdal er gapskrattende morsom og i sin beste TV-dramarolle som den tverre, manne- og kvinnevonde legen på sykehuset i Odda. Det er bare hans erfaring og gode evner som lege at han fortsatt har jobb og status, siden han er mannen som nekter å lære at man ikke kan fortelle pasienter at de er feite eller beskrive kollegaer med karakteristikk type «hun med de små puppa».

Når Henry blir alvorlig syk selv, åpner det for mer eksistensielt alvor i den svarte humoren, men manusforfatterne Linn-Jeanette Kyed (serieskaperen) Og John Åkre Raake passer på å gjøre Henry til mer av et sårbart menneske enn karikert gubbetype.

The Muppets Mayhem, Disney+

Plutselig var de på skjermen igjen, Animal, Lips, Zoot, Dr. Teeth og resten av bandet, det slække husorkesteret fra The Muppet Show som nå står – så vidt – på egne bein. Det er plateselskap-assistenten og musikk- og vinylentusiast Nora (Lily Singh) som oppdager at gruppa aldri har spilt inn albumet de fikk forskudd på – en gang de for flere tiår siden bare skulle gjøre en turne først. Den turneen avsluttet de aldri, i god Grateful Dead-tradisjon.

Gamle rockere i kjempegod form: «Muppets Mayhem»-serien er en overraskende morsom serie om de litt slitne, men ikke resignerte rocke-veteranene i det gamle husorkesteret fra The Muppet Show. (Disney+)

Animal er med, høyt og lavt, i denne overraskende morsomme serien, som også glimrer med musikalske referanser og en imponerende gjesteliste av kjente musikere og skuespillere – vi nevner i fleng: Billy Corgan, Lil Nas X, Danny Trejo, Chris Stapleton og Tommy Lee, og det bare i første episode. Her kommer musikkhistoriske og bransjemessige referanser tettere enn AC/DC-riff. Legg til en dose Muppet Show-nostalgi som sitter ifra da NRK sendte komikveld på onsdager, og dette er gøy. Alle over femti veit hva jeg snakker om.

Somebody Somewhere, HBO Max

Sam (Bridget Everett) og Joel (Jeff Hiller) i «Somebody Somewhere», knallgodt, lavmælt drama fra småby-Amerika, og en serie verdt å få med seg også etter at pride-måneden juni er over. (Matt Dinerstein)

Morsomt på en mer menneskelig måte er denne sjarmbomba av en dramakomedie lagt til småby-Amerika. Hit kommer Sam, en dame midt livet som har rømt fra storbyen for å hjelpe seg selv og familien som driver gard. Hennes alkoholikermor er ikke spesielt glad for det, og faren ser bort, mens en søster med mann og barn og egen forretning bebreider Sam for mye. Hun finner mening i det lokale koret, som den homofile kristne Joel – snart den nye bestevennen – får henne med på. Serien er den rake motsetning til stort sett alt strømmere som vil ha millioner av nye abonnenter går for, et lavmælt og livsbejaende drama med virkelighetsnære mennesker i hverdagslige opp- og nedturer. Sam er nokså aleine i livet, da hjelper det med is, hvetebakst, shots og Joel (Jeff Hiller). Sam spilles av komiker og standuper Bridget Everett, også skaperen av serien som HBO har bestilt en sesong tre av.

Shrinking, Apple TV+

Jason Segel og Harrison Ford i «Shrinking», den amerikanske komedien av året der karakterene kan bruke faktiske banneord siden dette er en serie fra en strømmetjeneste - ikke fra amerikansk mainstream-fjernsyn. (Apple TV+)

Denne komedien har overraskende nok selveste Harrison Ford i en hovedrolle, men serien har mer å by på. Ford er psykologen Paul og noe av en farsfigur for seriens hovedrolle, psykologen Jimmy spilt av Jason Segel – han høye fra «How I Met Your Mother». Jimmy sliter med konas død, blir lei av å høre pasientenes klagesang, og ber dem skjerpe seg og faktisk gjøre noe med problemene.

Det gir mange slags utfordringer for både han og pasientene, som Jimmy prøver å holde på armlengdes avstand. Serien har fått mye oppmerksomhet på grunn av Harrison Ford. Dette er i første rekke Jason Segels show, i selskap med Jessica Williams som kollega Gaby, i en overraskende morsom, uærbødig og sympatisk ny komedie fra blant annet Bill Lawrence («Scrubs», «Ted Lasso», «Cougar Town»).

Hendelser ved vann, NRK TV

Pernilla August har en av hovedrollene i «Hendelser ved vann», kritikerrost krimdrama i Norge, Sverige og Danmark. (Joe Maples/Apple Tree/SVT)

Lavmælte svensker har knapt vært mer urovekkende enn de som bor i Svartvattnet i krimserien basert på Kerstin Ekmans roman. Den ble kjapt sett av 700.000 nordmenn i påsken, men dette er drama som griper og fascinerer uansett hvor sola står på himmelen. Dette foregår mye i 1973, da unge Annie og datteren kommer med bussen til et sted der ingen skulle tro at noen fra Stockholm ville bo, men de har ikke mye valg enn å bli.

På dette stille landsens stedet inne i en klaustrofobisk knugende og myrlendt furuskog ved norskegrensa, skjer det et dobbeltdrap på midtsommeraften, en uløst sak som preger bygda over 25 år seinere. Historien fortelles i to tidsperioder, med de samme karakterene. Rolf Lassgård og Pernilla August har to av hovedrollene, og de har selskap av bygdedyrets slektning over grensa.

1923, SkyShowtime

1923 Harrison Ford og Helen Mirren spiller Jacob og Cara Dutton i den nye «Yellowstone»-krøniken «1923». Westernserien er trekkplaster på strømmeren SkyShowtime. (James Minchin/James Minchin III/Paramount+)

Årets beste i sjangeren kjent neo-western er selvsagt den som kan skilte med Harrison Ford og Helen Mirren i to av hovedrollene. Dette er en av forløper-seriene til Yellowstone, der familien til Kevin Costners John Dutton i vår tid også kjemper for å beholde den enorme familieranchen deres i Montana. På 1920-tallet handler dette om Cara og Jacob Dutton, der Helen Mirren og Harrison Ford tilfører patos og pondus som hever dramaet minst ett nivå.

Det er økonomiske nedgangstider, samfunnet er i ferd med å bli sivilisert og elektrifisert, men kvegfolk og sauebønder tar fortsatt livet av hverandre i vill vest-stil. Her er det amerikanske urfolk for fritt vilt å regne, og vi følger unge Teonnas kamp for å komme seg unna de hvites tvangskristning og overgrep. I Afrika er Montana-parets nevø Spencer Dutton en storviltjeger på savannene. Der møter han den engelske moderne overklassekvinnen Alexandra, og det oppstår heftig begjær og voldsomt, men underholdende drama her som det kjempes for livet og eksistensen på flere kontinent.

Barry, HBO Max

En TV-serie mister gjerne momentet sitt når det går lang tid mellom sesongene, og «Barry» er drama-hiten som forsvant litt da pandemien stoppet alt. «Barry» er en mørk og brutal, absurd og morbid komedie om leiemorderen Barry. Han trenger en karriere-endring og drømmer om å skuespiller i filmbyen. Et oppdrag gjør at han kommer over dramalæreren Mr. Cousineau, som blir farsfiguren og mentoren han tror han trenger.

Barry selv, i serieskaper Bill Haders skikkelse, akkurat så sliten og preget av ugjerningene han har begått som han ser ut. (HBO)

Å legge yrkesmorderjobben bak seg får han ikke gjort, ettersom pårørende av ofre, politiet og andre ikke glemmer så lett. Kjæresten Sally prøver å slå gjennom som skuespiller, en karriere med mange fartsdumper, for dette er bransjesatire også. Legg til en blodig og komisk kamp mellom bolivianske og tsjetsjenske narko-bander, og farsen er komplett. Seriens siste sesong av året er derimot ikke bare til å le av.

Drops of God, Apple TV+

Franske Camille Léger (Fleur Geffrier) og japanske Issei Tomine (Tomohisa Yamashita) er begge uvanlig flinke til å identifisere vin, og må kjempe mot hverandre for å arve en svært verdifull vinkjeller. (AppleTV+)

Den beste på Apple TV+ så langt i år er denne miniserien om to vinkjennere som må kjempe om verdens mest verdifulle vinkjeller. Franske Camille Léger må til Japan der hennes avdøde far – en berømt vinsamler – har bodd og konkurrere i vin mot japanske Issei Tomine, som jobbet for faren hennes. De er begge begavelser med følsomme neser og paletter, og har bagasje som gjør konkurransen krevende.

Dette er en fransk serie basert på en japansk manga, en uvant miks som har resultert i et originalt og stødig drama. Her handler det mye om hvem av de to vinekspertene man skal heie på. Problemet er at man blir kjent med begge to, så sympatien kan skifte episode for episode. Den er et krasjkurs i vin også. Serien har fått full pott på Rotten Tomatoes, en vurdering som burde overbevise flere.

The Marvelous Mrs. Maisel, Amazon Prime

Historien om Miriam «Midge» Maisel har nådd siste akt med sesong fem, og spørsmålet er om husmoren som bryter opp fra sin trygge overklasse-tilværelse i 1950-tallets New York oppnår drømmen om å bli en stor standuper på egne premisser i en fullstendig mannsdominert verden. Den siste sesongen byr på flere hopp fram i tid som forteller åssen det går, og veien dit er morsom å følge.

Dette er serien som er komedie og periodedrama i ett, full av gode karakterer og en dialog som kunne vært skrevet av teaterfolk som er redd for at salen skal sovne. Her går den morsomme og treffsikre dialogen fortere unna enn i svart-hvitt Hollywoodfilmer, og enten den pågår hjemme hos Midge Maisel eller på de lugubre barene hun opptrer.

Både foreldrene – spilt av Tony Shalhoub og Marin Hinkle – og svigerforeldrene henne er så morsomme typer at de burde fått en spin off, men serien har i det minste sørget for å gi Rachel Borstein et fortjent gjennombrudd. Og nå bytter forlater hun Midge Maisel for en annen tøff dame, når hun tar rollen som den fryktløse Lois Lane i Metropolis-avisa Daily Planet i James Gunns film «Superman Legacy».

Rachel Brosnahan har fått sitt velfortjente gjennombrudd med rollen som Midge Maisel. nå går hun over til rollen som Lois Lane i den neste Supermann-filmen. I bakgrunnen lurer manager Susie, spilt av Alex Borstein. (Philippe Antonello/Philippe Antonello/Prime Video)





Mrs. Davis, HBO Max

Menneskeheten er kontrollert av den kunstige intelligensen kalt Mrs. Davis, og bare den skeptiske nonnen Simone (Betty Gilpin) kan stoppe henne. (HBO Max)

En av årets mest originale nyskapninger, et morsomt, kvikt og absurd moderne eventyr som inkluderer en standhaftig nonne, jakten på den hellige gral, en allmektig kunstig intelligens som styrer menneskeheten med algoritmen sin, og muligens Jesus i egen person. Søster Simone (Betty Gilpin) er hun som nekter å gå online og bli forført at en KI-skapningen som kalles Mrs. Davis, som på rekordtid har avskaffa all krig, sult og nød i verden. Menneskene lar seg gladelig styre, og lever en bedøvet tilstand som Simone vil gjøre noe med, og hun får sin eks, en rodeocowboy med seg. Han er med i en luditt-aktig motstandsbevegelse som også vil stoppe Mrs. Davis, som muligens trenger menneskeliv som energi. At denne innfallsrike serien har fått grønt lyst forteller at det er ikke algoritmene som definerer all dramaproduksjon i verden enda. At serien er blitt til kan ha å gjøre med at «Lost»-skaper Damon Lindelof er en av drivkreftene bak.

Vortex, NRK TV

Du kan ikke endre på fortida uten å forandre på framtida også, det vet alle som har sett «Tilbake til fremtiden». Den franske politimannen kalt Ludo vil prøve likevel, fordi kona hans som ble drept for mange år siden, dukker plutselig opp som hologram via en revne i tiden mange år seinere. For «Vortex» er fiffig fransk science fiction, der politiet kan rekonstruere åsteder og hendelser via ny tech, noe som gir Ludo muligheten til å snakke med kona fra 20 år siden.

Politimann og enkemann Ludo (til høyre) kommer over sitt livs mysterium og store utfordring når han finner kona levende på stranda hun en gang døde - for dette er krim med tidslomme-triks og andre science fiction-ingredienser. Samtidig er «Vortex» også et sjarmerende, levende fransk drama. (Julien Cauvin/FTV/Julien Cauvin/FTV)

Hvordan hun døde er en uløst sak, men funn av en drept kvinne gir Ludo mistanken om at en morder er løs. Da må han klare å takle alle endringene som følger med fortida han har forandret på, en utfordring han ikke har sett for seg. Dilemmaet hans er til å ta og føle på, i denne gode miksen av sci-fi-, krim- og romantisk drama. Serien er å finne som «Tidsrevnen» på Netflix.

«Extraordinary». på Disney+

Jen (til venstre) er lovlig seint utviklet i en verden hvor alle får en personlig superevne når de fyller 18. Hun er blitt 25, og ingenting har skjedd. Her med bestevenninna og moren. (Disney+)

Har du sans for «Deadpool» er dette superheltkomedien for deg, en irsk serie med frekkere humor enn hele multiuniverset fra Marvel til sammen. «Extraordinary» handler om Jen (Emma Moran) på 25, en single, blakk irsk og ulykkelig dame i London. Hun er miserabel fordi hun lever i en verden der alle får superevner når de fyller 18, unntatt henne. Noe alle vet å minne henne på hele tida.

Superkreftene folk får er høyst individuelle og varierer veldig. Noen får klassisk superstyrke, andre kan fly eller sånt som skru tilbake litt tilbake. Mer unike er evnen til en evigsingle kar, som gir dem han berører heftig orgasme, og som har lært ham på den vonde måten at han ikke må ta på sine egne foreldre mer. Serien har kanskje en prosent av budsjettet til en Marvel-film, men pengene er brukt på manus, ikke effekter.

The Good Mothers, Disney+

Italiensk mafia-drama som forteller en annen historie – om kvinnene som lever under mafiafamilienes mannlige og voldelige åk, og om en trio som våget å samarbeide med politiet for å nedkjempe dem. Selv om de kanskje ikke kom seg velskinnet ut av det.

«The Good Mothers» er basert på en sann historie fra 2010-tallet, da en kvinnelig mafia-etterforsker i Calabria fikk politiet med på å overvåke og overbevise en rekke kvinner i mafiafamilienes grep om å hjelpe myndighetene med å felle dem. Noen av kvinnene stilte, selv om de risikerte egne liv. Som TV-drama er dette en både rystende, spennende, mørk og gripende opplevelse.

Mafiadrama basert på virkelige hendelser: «The Good Mothers» handler om tre modige kvinner i Calabria som samarbeidet med politiet for å stoppe mafia-organisasjonen 'Ndrangheta. (Disney+)

Den følger tre kvinner en mafiaklan forskjellige aldre som politiet begynner å overvåke – etter å ha feilet i jakten på de mannlige lederne i en familie i Calabria i mange år. Kvinnene får forskjellige personlige motiv for å bistå politiet i etterforskningen, med livet på spill. En viktig historie, og drama i sterk kontrast til familiehyggen som Disney+ er full av.

Troppo, Viaplay

Amanda (Nicole Chaumon) og Ted (Thomas Jane) trenger begge noe å leve for, og blir motvillig samarbeidspartnere i etterforskninga av en forsvinning i den gudsforlatte småbyen de har søkt tilflukt. (Viaplay)

Vi er i det øde Queensland, hvor Thomas Jane i rollen som den forfylla og vanærede politimannen Ted Confaffey, som har rømt fra familien, livet og jobben i storbyen og alt. Det later til at det bare er spriten som får ham til å ikke «gå helt troppo» – klikke av varme og fuktigheten, og krokodillene som lurer i sum-vannet.

Lei av å stirre ned i løpet på sin egen revolver etter noen flasker, bestemmer han seg for å hjelpe Amanda (Nicole Chaumon), en lokal amatørdetektiv og straffedømt morder med å lete etter en savnet mann. Det er det mange som ikke liker, spesielt det lokale politiet. Thomas Jane («Hung», er god som den resignerte politimannen som har flyktet fra familie og alt i storbyen, men Nicole Chaumon som den plagede Amanda er enda bedre.

