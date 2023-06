Dette må du vite før Springsteen-konsertene: – Det blir jækla gøy

Med to utsolgte show og 100.000 publikummere, ligger helgen an til å bli en folkefest. Det er likevel litt av en logistikk å samle så mange mennesker på samme område, og det er noen ting man må huske på.

– Husk at du er en del av mange andres opplevelse, sier presseansvarlig for Springsteen-konserten, Lars Tefre Baade da Dagsavisen spør om hvilke oppfordringer de har til publikum.

Det er mye å tenke på når man skal på konserter eller festival. Så før du (muligens) synger med til «Born In The U.S.A» og «Letter to You», som begge ble spilt under Springsteens konsert i Göteborg denne uken, er det er greit å ha oversikt over hva du kan forvente.

Slik ser kartet over konsertarenaen ut for de to Bruce Springsteen-konsertene på Voldsløkka i Oslo. (Live Nation)

Transport

For å komme deg til konsertområdet er det kollektiv transport som gjelder, om ikke du vil ta beina fatt og vandre opp til Voldsløkka. På sin hjemmeside skriver nemlig arrangørene, Live Nation, at det ikke vil være mulig å hente, levere eller parkere biler ved arenaen. Å gå fra Jernbanetorget til konsertområdet tar ifølge Google Maps ca. 50 minutter, og kanskje syns du det vil være positivt å få strekt litt på beina før konsertopplevelsen starter for fullt. Om du heller vil reise kollektivt, er det dette som står på Live Nations hjemmesider:

«Ta T-banens linje 4 og 5, til Nydalen T-banestasjon. Alternativt tog til Nydalen fra Oslo S. Det vil bli merket vei fra Nydalen T-banestasjon til Voldsløkka. Dette er ca. 1000 meter. Nærmeste knutepunkt med buss er Sagene, dit går 20, 34, 37 og 54 bussen (merk at noen av de vanlige stoppestedene nærmest Voldsløkka er stengt på grunn av konserten). Last ned Ruter appen på mobilen for å kjøpe billett».

I forkant og etterkant av festivalen har det blitt sperret av områder rundt Voldsløkka. Alt dette skal være tilbake til normalen 06. juli.

Møt opp tidsnok, i gode klær og med gode sko

– Vi anbefaler alle å komme til oppsatte timer, kan Baade fortelle om konsertdagen.

På arrangørenes hjemmeside står det at køen starter tidligst klokka 13.00. Videre står det at de som kommer tidligere kommer til å bli vist bort med hensyn til boligområdet som befinner seg rundt Voldsløkka. Klokkeslettene du bør merke deg er disse:

Portene åpner klokka 17:00

Springsteen går på klokka 19.00

Konserten avsluttes klokka 23:00

I helgene er det ifølge yr.no spådd varierende vær, med regn deler av begge konsertdagene. Følg med på værvarslet og kle deg deretter. Det er ikke lov å ha med seg paraply, så om du ikke ønsker å drasse med deg regntøy kan det være kjekt å ta med seg en regnponcho som kan puttes i veske eller sekk. Husk også solkrem, for yr.no spår at sola skal titte fram før konsertstart.

– Det er greit å forberede seg på at man skal være på et område i 3 timer, sier Baade om hva publikum bør tenke på når de kommer.

Inne på konsertområdet vil det være mulighet til å kjøpe både mat og drikke, og det er ikke lov med å ha det med seg hjemmefra. Det vil også være en gratis vannstasjon på området.

E-Street Band

Bruce Springsteen sto for første gang på en norsk scene for hele 42 år siden, i 1981. Da spilte han for 6.500 publikummere i Drammenshallen. Etter den gang har han tatt turen tilbake til Norge flere ganger, 20 for å være eksakt, på arenaer som rommer mange tusen tilskuere.

Siste gang Springsteen var i Norge var i 2016. Da spilte han tre konserter, en i Trondheim og to i Oslo. Mens det på de sistnevnte konsertene kom nesten 70.000 publikummere, vil vi i år likevel se en helt annen publikumsmengde. NTB skriver at han etter søndag vil ha spilt for hele 648.259 norske publikummere siden han spilte i Norge for første gang. Det er basert på tall fra konsertarrangøren Live Nation.

Men Springsteen kommer ikke alene. Han har med seg sitt faste band, E Street Band, som han har spilt med nesten sammenhengende siden 1972. Bandet består av flere kjente fjes. Vi har Roy Bittan på piano og synthesizer, Nils Lofgren på gitar og vokal, Patti Scialfa, Springsteens kone, på gitar, vokal, Garry Tallent på Bassgitar, Stevie Van Zandt på gitar og vokal, Max Weinberg på trommer, Soozie Tyrell på fiolin, gitar og vokal, Jake Clemons på saksofon og Charlie Giordano på Keyboard.

Konsert med Bruce Springsteen & The E Street Band i Frognerparken. Konsert med Bruce Springsteen & The E Street Band i Frognerparken. Fra venstre: Nils Lofgren til venstre, Bruce Springsteen i midten, og Steven Van Zandt (Little Stevn). (Berit Roald/NTB)

Dette må du legge igjen hjemme

Før du entrer område for å oppleve Bruce Springsteen & the E Street Band, må du huske at paraply er ikke det eneste som ikke kan tas med inn på området. Live Nation skriver på sine nettsider at dette er ulovlig:

Alt av foto-/video-/audio utstyr inkludert droner

Flasker, bokser eller andre harde, skarpe eller tunge gjenstander

Fyrverkeri, laserpenner

Bannere, paraplyer

Selfiestang

Stor bagasje

Stoler/krakker

Våpen og våpenlignende gjenstander

Bannere, store flagg

Dyr

Falsk/illegal merchandise/effekter

– Ikke ta med noe som ikke er lov å ta med inn på arenaen, understreker Baade.

Det er trygt og godt

Det er mange mennesker som skal samles på samme område de kommende dagene, og når Dagsavisen spør om hvordan beredskapen er kommer svaret fra Baade kjapt.

– Det er trygt og godt, og alle skal få både se og høre godt.

Han kan også forteller at det vil være synlig vertskap på området. På nettsidene skriver de likevel at de anbefaler alle å orientere seg om hvor man kan finne (nød)utganger, førstehjelp og toaletter.

Baade er også klar på en ting:

– Det blir jækla gøy

– Kan publikum forvente noe spesielt?

– Får man noe mer spesielt enn verdens største artist med en fantastisk katalog, ler Baade.

Timene teller ned til første konsert, og resten får bare tiden vise.

Se full liste med informasjon om Bruce Springsteen-konsertene på Live Nations egne hjemmesider.

