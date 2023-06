Les sakene og se bildene fra Tons of Rock

Tons of Rock 2023 er over. En dag med regn og tre hete solskinnsdager på Ekebergsletta i Oslo ble fylt med over 100.000 publikummere og musikkopplevelser man kan leve lenge på. Vi har sett og hørt mange av bandene, og inntrykkene fra årets festival finner du i denne store billedkarusellen. Nedover på siden finner du alle sakene vi har skrevet om årets Tons of Rock.

Lzzy Hale i Halestorm hyllet kvinnene blant publikum, og beordret alle jentene opp på skuldrene til mennene. Tons of Rock. (Mode Steinkjer)





Kvelertak og Iggy

Iggy Pop koste seg glugg på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Kvelertak hadde sin største konsert noensinne da den avsluttet Tons of Rock. Her kan du lese vår anmeldelse.

Var du på Tons of Rock de første dagene? Her er flere bilder fra konsertene og folkelivet.

Punkrockens gudfar Iggy Pop kom 76 år ung og leverte en konsert som går inn i historiebøkene. Her er anmeldelsen av en storartet forestilling.





På publikum kjenner man bandet. Her fra Ghost på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Ghost og Pantera

Svenske Ghost bidro til at det kom 30.000 til Ekebergsletta fredag. var det verdt det? Her er anmeldelsen av Ghost.

Det er mye å si om Pantera, og ikke alt er av det gode. Men for noen konserter det gjenforente bandet leverer. Her er Dagsavisens rapport fra fredagskvelden på Tons of Rock.

Tons of Rock er festivalen for metal, punk og hardrock. En ofte utskjelt og kontroversiell nisje, men nå folkefest. Hvordan ble dette Norges største musikkfestival?





Madrugada på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Madrugada og Guns N’ Roses

Madrugada skulle aldri spilt på Tons of Rock. Men så måtte de steppe inn som superreserver. Les om hvilken suksess det ble her.

Guns N’ Roses var det største internasjonale på årets Tons of Rock. De spilte en tre timer lang og ikke helt jevn konsert. Les anmeldelsen her.





Generation Sex (Mode Steinkjer)

Generation Sex og anbefalinger

Medlemmer av Sex Pistols og Generation X, det blir selvsagt Generation Sex. Her kan du lese hva vi synes om supergruppa med Billy Idol i spissen på Tons of Rock.

Det er ikke bare barer, pariserhjul og postkontor som møter deg på Tons of Rock. Det gjør også en gigantisk vulva i stål.

Dagsavisen anbefalte ti konserter før festivalen startet. Fikk du med deg noen av disse?

Statsministeren åpnet Tons of Rock. Det ble en tung tung start på valgkampen for Jonas Gahr Støre.

Jason Aalon Butler i Fever 333 tok Tons of Rock-festivalens dristigste sprang, en stagediving vi ikke har sett maken til før. (Mode Steinkjer)