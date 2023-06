Støre: Det vil ta tid å få ned prisveksten

Statsministeren (Ap) trakk linjer til 1980-tallet og advarte mot å gjøre de samme økonomiske feilene som da.

– Det er en lærdom om hvor kostbart det er å få ned prisveksten hvis den befester seg på et høyt nivå, sa han på regjeringens oppsummerende pressekonferanse før sommeren.

Nå gjelder det å unngå det som skjedde på slutten av 80-tallet, med nedgangstid, høy arbeidsledighet og et høyt antall konkurser, sa han.

Sirkulære jordbær

Pressekonferansen skulle egentlig holdes fredag i forrige uke, men ble på kort varsel utsatt etter at Anette Trettebergstuen (Ap) trakk seg som kultur- og likestillingsminister fordi hun hadde brutt habilitetsreglene.

Mengder med jordbær som skulle serveres sultne journalister, måtte dermed pakkes vekk. Men ikke ett bær var gått til spille. Jordbærene ble torsdag servert som syltetøy på nylagede sveler.

Det er et viktig grep i regjeringens satsing på sirkulærøkonomi, sa en spøkefull Støre.

Riktignok hadde de gått til innkjøp av ferske bær også.

Skal motvirke arbeidsledighet

Støre brukte tid på å tegne et situasjonsbilde av norsk økonomi.

– Da vi la fram statsbudsjettet i fjor, var det mange som mente at nå styrte vi mot høy arbeidsledighet, konkursras og kraftig nedgang i norsk økonomi. Utviklingen viser noe annet, sa Støre.

– Aldri før har flere vært i jobb. Yrkesdeltakelsen som falt gjennom en tiår, har snudd og går opp igjen, fortsatte han.

Dersom arbeidsledigheten for alvor begynner å stige, skal regjeringen gjøre det den kan for å motvirke dette, lovet han.

– Målet er å komme gjennom denne perioden som et av landene i Europa med lavest ledighet. Det at vi har lav ledighet, er en viktig buffer mot at renta øker og at det er dyrere å betale for lån, sa Støre.

Han understreket at det kommer til å ta tid å få prisveksten ned.

– Det går rimelig bra

– Det frustrerer mange, det kan jeg forstå. Men det finnes ikke en rask løsning, verken i Norge eller i andre land. Mye av prisveksten drives av importen. Når det er prisvekst ute, kommer denne til Norge, sa han.

Trygg og ansvarlig pengebruk er løsningen, ifølge Støre.

– Kommer prisveksten ut av kontroll, vil det ikke være rentebrev folk får i innboksen, det vil være oppsigelsesbrev, sa han.

– Det må vi gjøre og skal vi gjøre alt vi kan for å unngå. Så langt, halvveis ut i 2023, må jeg si at det går rimelig bra.

