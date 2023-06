Historisk NRK-Pride: – Alle 22. juli-følelsene kom tilbake

---

Hvem: Pål Plassen (43).

Hva: Journalist og programleder i NRK.

Hvorfor: Har jobben som kommentator når NRK1 lørdag kveld sender programmet «Pride», med blant annet høydepunktene fra paraden som har vært arrangert tidligere på dagen. Det er første gang NRK lager en egen TV-sending fra Pride-paraden, etter at paraden tre år på rad er blitt avlyst som følge av pandemi og terror. Plassen er del av en trio, hvor Silje Nordnes og Robert Stoltenberg er programledere.

Pride-sendingen skulle opprinnelig blitt historisk i fjor – hva tenker du ett år etter om at et terrorangrep mot skeive sto i veien for både feiringen og TV-sendingen?

– Jeg tenker at det blir ekstra spesielt og ekstra viktig å få gjennomført det i år. Det er veldig mye følelser i sving hos mange mennesker, og jeg er selv veldig spent og håper at alt går bra. Angrepet i fjor var så grusomt, jeg husker at jeg våknet midt på natta av at mobilen var full av meldinger. Alle 22. juli-følelsene kom tilbake. Nå føles det uvirkelig at det skjedde. Og veldig trist.

Hvordan påvirket terrorangrepet deg personlig?

– Jeg tror alle oppegående borgere ble litt redde. Mine tanker var først og fremst på de som ble rammet og de som følte seg utrygge i ettertid. Ingen nære kjente av meg ble rammet.

Norge ble rammet av et nytt terrorangrep før Pride-paraden i juni i fjor, ved målrettet skyting mot et populært utested blant skeive. To personer ble drept og mange ble skadd.

Hvor står Norge i dag, føler du, når det gjelder aksept og likeverd for skeive?

– Det er vanskelig å gjøre en analyse av det, men dette er i alle fall ganske åpenbart: Selv om Norge må være et av de beste landene for skeive personer å bo i, så har vi hendelser som rokker ved skeives trygghet og vi har skeive som opplever hat og/eller kjenner på utrygghet over å være den de er. For meg er dette borgerretts- og kvinnekamp om igjen. Jeg synes at mange kompliserer debatten, og føler selv at det egentlig bare handler om å ta vare på en del av befolkningen som en del av normalen og en del av oss.

Hvilke følelser kjenner du på nå før du skal på Pride-jobb lørdag?

– Nå kjenner jeg mest på at vi har en enormt stor jobb med å få en så stor TV-produksjon i havn. Det er mye arbeid med manus, research, teknisk utstyr og alt annet som må på plass før vi går på lufta. Samtidig er jeg stolt over å få være en del av et så fantastisk og profesjonelt team i hele produksjonslinja. Av programlederne har jeg hatt gleden av å jobbe med Silje Nordnes før, mens Robert Stoltenberg er en helt som jeg gleder meg til å jobbe med for første gang. Det blir veldig artig. Så nå jobber vi med å få fram gode historier og sørge for en god representasjon i programmet vårt, som blir halvannen times underholdning og skal gi et godt bilde på hvordan paraden var i tillegg til å gi seerne innsikt. Noe av paradens innhold er jo sikkert litt fremmed for noen seere.

Du skal kommentere paraden – hva gleder du deg mest til?

– På den ene siden gleder jeg meg mest til festen og fargene og til å lage en fin sending. Samtidig jobber jeg med radio til daglig og synes det er stor stas å få være en del av dette flotte TV-teamet.

Hvorfor er det viktig at NRK lager et eget program om Pride-paraden?

– Det er viktig fordi NRK vil være med på å bekjempe fordommer og tabuer og synliggjøre skeiv kjærlighet. Og så er det et så stort arrangement, bare mindre enn 17. mai, og tematikken har allmenn interesse.

Hva er ditt beste minne fra Pride-paraden?

– Nå har jeg ikke gått i så mange parader selv, men jeg har sett noen. Og det som har festet seg, var da en kompis av meg kom på besøk fra Stockholm og hadde ordnet seg et hotellrom med utsikt mot Grensen. Der satt vi på balkongen med fantastisk utsikt til festlighetene og så hele showet.

Hva gjør deg lykkelig?

– Et middagsselskap med venner på hytta.

Hvem var din barndomshelt?

– Det kunne vært en korrespondent – jeg var alltid fascinert av media, TV og journalistikk. Men det var ikke så mange på TV da jeg vokste opp, og jeg kan vel si at Dan Børge Akerø var helten. Han var showkongen for meg. I tillegg ble han senere en raus og snill kollega og ga akkurat det samme inntrykket som jeg hadde av ham via skjermen.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da kjøper jeg sushi og ser på TV en fredagskveld alene mens jeg drikker en god vin.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– For menneskerettigheter.

Er det noe du angrer på?

– Ja, jeg angrer på at jeg ikke var flinkere til å omfavne livet og tro på at ting skulle gå bra da jeg var i starten av 20-årene. Jeg angrer også på at jeg ikke studerte utenlands – det er vanskelig å få bodd i utlandet senere i livet, så der lot jeg en unik sjanse glippe til å se mer av verden.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Min «Pride»-kollega Robert Stoltenberg. Han er enda morsommere på privaten!

