Fakkeltog for iranske kunstnere i dag: – Overveldende respons

– Dette ble mye større enn vi hadde trodd, sier filmarbeider Sigrun Norderval. Torsdag ettermiddag leder hun et fakkeltog i stille protest til Irans ambassade i Oslo, som en solidaritetsmarkering for iranske kunstnere og kulturarbeidere. Norderval og kollegaen Marianne Müller sendte ut invitasjonen for en drøy uke siden. Nå har 32 norske kunstnerorganisasjoner meldt seg på fakkeltoget, blant andre Creo, Den norske Forfatterforening og Norsk Filmforbund.

Etter at Dagsavisen skrev om fakkeltoget tidligere denne uka, har fem organisasjoner kommet til, inkludert Den norske Forleggerforening og Norsk Skuespillerforbund.

– Responsen har vært overveldende. Dette føles viktig, sier Sigrun Norderval.

«I desember arrangerte advokater i Norge et fakkeltog til støtte for fengslede kolleger i Iran. Torsdag tar norske kunst- og kulturarbeidere stafettpinnen videre, for å vise at vi også støtter våre kolleger» skriver initiativtakerne i en pressemelding.

«Vi går samlet til den iranske ambassaden til støtte for ytringsfrihet i Iran, og i solidaritet med fengslede og forfulgte kolleger i landet» skriver initiativtakerne.

Fakkeltoget går kl 17.30 fra Skillebekkparken til den iranske ambassaden.

Advokater i fakkeltog for iranske kollegaer utenfor den Den Iranske ambassaden i Oslo, desember 2022. Nå tar norske kunstnerorganisasjoner opp stafettpinnen og arrangerer fakkeltog i solidaritet med forfulgte iranske kunstnere (Erik Johansen)

[ Strømprisen kan koste henne jobben ]

500 drept

Demonstrasjoner mot det iranske regimet har pågått siden september i fjor, da den 22-årige kurdisk-iranske kvinnen Mihsa Ahmini døde i moralpolitiets varetekt, etter å ha blitt arrestert for å vise seg offentlig uten hijab. Det iranske regimet har slått hardt ned på protestene. Over 500 sivile er blitt drept, over 20.000 demonstranter og aktivister er blitt arrestert, og fire personer er blitt henrettet, ifølge en rapport fra amerikanske Human Rights Activist News.

Den norske PEN-klubben er en av organisasjonene som deltar i markeringen torsdag. Over 200 forfattere, journalister og kunstnere er fengslet av det iranske regimet, ifølge Norsk PEN.

– Norsk PEN er engasjert i det som skjer i Iran og følger utviklingen så tett som mulig, understreker Norsk Pens styreleder Kjersti Løken Stavrum.

Sultestreik

Det iranske regimet har slått særlig hardt ned på iranske filmskapere. Den iransk-norske filmskaperen Ali Parandinian startet i høst et opprop blant nordiske filmarbeidere, som fikk støtte av en rekke kjente filmnavn. Onsdag erklærte den fengslede iranske filmskaperen Jafar Panahi at han starter sultestreik i protest mot ulovlig arrestasjon og manglende rettsikkerhet.

– Vi tok dette initiativet fordi vi har iranske venner, vi ser hvor vanvittig brutalt dette regimet nå oppfører seg, og vi trengte å gjøre noe, sier Sigrun Norderval.

– Folk i Iran lever i et fengsel. Selv i Norge er det mange iranere som er redde for å ytre seg, av frykt for det iranske regimets overvåkning. Derfor er det ekstra viktig at vi som er frie norske borgere stiller opp og sier ifra, mener Sigrun Norderval.





[ Stortingspresidenten om henrettelsene i Iran: - Ingen rettsikkerhet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

«Stille fakkeltog til støtte for ytringsfrihet for våre kolleger i Iran»

Organisasjonene som er med:

Creo, Dramatikerforbundet, Norsk PEN, Den norske Forfatterforening, Forfatterforbundet, Norske Filmregissører, Forbundet Frie Fotografer, Fotogalleriet, Freemuse, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk teater og orkesterforening, Norske Billedkunstnere, NOPA, Norske Dansekunstnere, Norsk Operasangerforbund, Norske Kunsthåndverkere, Norsk Oversetterforening, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk Komponistforening, GramArt, NAViO, Safemuse, Tegnerforbundet, Norsk Filmforbund, Virke Produsentforeningen, Grafill, Norsk Sceneinstruktørforening, Balansekunst, Norske Kulturarrangører, Norske Musikkforleggere, Den norske Forleggerforening, Norsk Skuespillerforbund.

---