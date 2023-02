«Kids in Crime» vinner prestisjetung pris

Onsdag kveld ble det klart at den norske dramaserien «Kids In Crime» vant prisen for beste manus under Göteborg Film Festival. Prisen, som er finansiert av Nordisk Film & TV Fond, tildeles manusforfatter og regissør Kenneth Karlstad. TV2-dramaet er hans seriedebut.

Han blir den sjuende vinneren av den prestisjetunge prisen, og den tredje norske vinneren.

Karlstad har tidligere vunnet Young Director Award under Cannes 2019, og Film Critics Award under Kortfilmfestivalen i Norge.

Juryens begrunnelse er som følger:

«Vi har basert vårvurdering på tre hovedkriterier: håndverk, relevans og originalitet. Vinneren har alt. Den er basert på et sant univers fra en spesifikk tid. Serien er autentisk, ærlig, brutal og vennskap driver historien og engasjerer publikum. Nøyaktigheten, detaljene, musikken – alt er med i manuset! Manusforfatteren eier virkelig historien.»

